Hari Won tự 'bóc phốt' bản thân, hé lộ có IQ thấp hơn mức trung bình, thường xuyên bị Trấn Thành nặng lời vì 'nói 10 nhưng hiểu có 2'

Hậu trường 10/12/2023 14:39

Mới đây, Hari Won gây chú ý khi tự ''bóc phốt'' bản thân. Cô cho biết mình hay bị ông xã Trấn Thành mắng vì không nhớ hết được những gì anh nói.

Mới đây, trong một chương trình, Hari Won gây chú ý khi chia sẻ về chuyện từng sốc trước kết quả kiểm tra IQ của mình. Cụ thể, khi nói đến những kiến thức trong nghề trang điểm, Nam Trung cho biết bản thân tiếp thu nhanh khi được học hỏi ở nước ngoài. Tuy nhiên khi về Việt Nam đứng lớp thì có nhiều người lại không hiểu những kiến thức cơ bản mà theo Nam Trung kiến thức đó đã được dạy hồi phổ thông. Nghe đến đây, Hari Won liền khẳng định Nam Trung và ông xã của mình có điểm tương đồng, đó là "bệnh của những người giỏi".

"Bệnh của những người giỏi tiếp thu nhanh và nghĩ mọi người xung quanh cũng thế. Do đó, nhiều khi anh ấy nói tôi rất nặng, chẳng hạn "Anh chỉ cho em 10 cái mà sao em nhớ có 2", Hari Won bộc bạch.

Hari Won tự 'bóc phốt' bản thân, hé lộ có IQ thấp hơn mức trung bình, thường xuyên bị Trấn Thành nặng lời vì 'nói 10 nhưng hiểu có 2' - Ảnh 1
Hari Won chia sẻ bản thân phản xạ kém

Trước lời nhận xét của chồng, nữ ca sĩ đáp trả: "Đầu em chỉ tới đó thôi. Sao anh cứ bắt em nhớ nhiều như anh khi đầu em nhỏ xíu'. Anh Thành mới nói: 'Không, bình thường em thông minh lắm mà'. Nhưng thật ra tôi chỉ thông minh ở những lúc mà nói chuyện rồi cãi qua cãi lại, nói chung cãi thì giỏi còn chuyện học hành thì không thông minh như anh Thành được.

Nhiều người cứ nghĩ tôi thông minh nhưng tôi không thông minh lắm. Tôi đã đi kiểm tra IQ và kết quả thấp hơn mức trung bình. Tôi bị sốc và không chấp nhận như vậy, sau khi lớn lên tôi cũng đi kiểm tra lại và kết quả vẫn như vậy. Đến lúc đó tôi mới thừa nhận là mình không thông minh. Tôi mất đến 3 năm để giải thích với chồng rằng tôi không thông minh như anh ấy nghĩ. Chồng tôi giờ tự hiểu khả năng của tôi chỉ có đến vậy thôi".

Hari Won tự 'bóc phốt' bản thân, hé lộ có IQ thấp hơn mức trung bình, thường xuyên bị Trấn Thành nặng lời vì 'nói 10 nhưng hiểu có 2' - Ảnh 2
Nữ ca sĩ thường xuyên không hiểu ý chồng khiến Trấn Thành 'bó tay'

Hari Won và Trấn Thành kết hôn vào cuối năm 2016 sau 11 tháng hẹn hò. Tại thời điểm bị bắt gặp tình tứ khi chưa chính thức công khai, cả hai nhận về nhiều lời gièm pha từ cư dân mạng. Dù vậy, Trấn Thành và Hari Won vẫn nắm chặt tay nhau và tận hưởng cuộc sống ngày càng hạnh phúc, vui vẻ.

Hari Won tự 'bóc phốt' bản thân, hé lộ có IQ thấp hơn mức trung bình, thường xuyên bị Trấn Thành nặng lời vì 'nói 10 nhưng hiểu có 2' - Ảnh 3

Hari Won tự 'bóc phốt' bản thân, hé lộ có IQ thấp hơn mức trung bình, thường xuyên bị Trấn Thành nặng lời vì 'nói 10 nhưng hiểu có 2' - Ảnh 4
 Trải qua nhiều trắc trở, cặp đôi có hôn nhân viên mãn

Nói về hôn nhân của mình, Hari Won từng chia sẻ: "Bên anh Thành, cuộc sống của tôi đầy ắp tiếng cười". Về phía Trấn Thành, anh cũng từng bộc bạch: "Mỗi ngày tôi mở mắt ra cũng là nụ cười, nhắm mắt lại cũng là nụ cười, chưa gây lộn một ngày nào hết. Tôi với Hari cứ cố gắng sống tốt từng ngày, hay tới đâu vui tới đó".

Trấn Thành gây hoang mang với gương mặt sưng húp, bị Hari Won thể hiện thái độ 'ra mặt' vì nói liên tục

Trấn Thành gây hoang mang với gương mặt sưng húp, bị Hari Won thể hiện thái độ 'ra mặt' vì nói liên tục

Mới đây, trên tài khoản TikTok Trấn Thành đăng tải đoạn clip cùng bà xã Hari Won nhưng lại khiến khán giả bất ngờ vì diện mạo khác lạ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành Tin tức giải trí hậu trường

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 9 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 12 giờ 51 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 12 giờ 54 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 12 giờ 56 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 12 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 14 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 13 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?