Hari Won tự 'bóc phốt' bản thân, hé lộ có IQ thấp hơn mức trung bình, thường xuyên bị Trấn Thành nặng lời vì 'nói 10 nhưng hiểu có 2'

Mới đây, Hari Won gây chú ý khi tự ''bóc phốt'' bản thân. Cô cho biết mình hay bị ông xã Trấn Thành mắng vì không nhớ hết được những gì anh nói.

Mới đây, trong một chương trình, Hari Won gây chú ý khi chia sẻ về chuyện từng sốc trước kết quả kiểm tra IQ của mình. Cụ thể, khi nói đến những kiến thức trong nghề trang điểm, Nam Trung cho biết bản thân tiếp thu nhanh khi được học hỏi ở nước ngoài. Tuy nhiên khi về Việt Nam đứng lớp thì có nhiều người lại không hiểu những kiến thức cơ bản mà theo Nam Trung kiến thức đó đã được dạy hồi phổ thông. Nghe đến đây, Hari Won liền khẳng định Nam Trung và ông xã của mình có điểm tương đồng, đó là "bệnh của những người giỏi". "Bệnh của những người giỏi tiếp thu nhanh và nghĩ mọi người xung quanh cũng thế. Do đó, nhiều khi anh ấy nói tôi rất nặng, chẳng hạn "Anh chỉ cho em 10 cái mà sao em nhớ có 2", Hari Won bộc bạch.

Hari Won chia sẻ bản thân phản xạ kém Trước lời nhận xét của chồng, nữ ca sĩ đáp trả: "Đầu em chỉ tới đó thôi. Sao anh cứ bắt em nhớ nhiều như anh khi đầu em nhỏ xíu'. Anh Thành mới nói: 'Không, bình thường em thông minh lắm mà'. Nhưng thật ra tôi chỉ thông minh ở những lúc mà nói chuyện rồi cãi qua cãi lại, nói chung cãi thì giỏi còn chuyện học hành thì không thông minh như anh Thành được. Nhiều người cứ nghĩ tôi thông minh nhưng tôi không thông minh lắm. Tôi đã đi kiểm tra IQ và kết quả thấp hơn mức trung bình. Tôi bị sốc và không chấp nhận như vậy, sau khi lớn lên tôi cũng đi kiểm tra lại và kết quả vẫn như vậy. Đến lúc đó tôi mới thừa nhận là mình không thông minh. Tôi mất đến 3 năm để giải thích với chồng rằng tôi không thông minh như anh ấy nghĩ. Chồng tôi giờ tự hiểu khả năng của tôi chỉ có đến vậy thôi".

Nữ ca sĩ thường xuyên không hiểu ý chồng khiến Trấn Thành 'bó tay' Hari Won và Trấn Thành kết hôn vào cuối năm 2016 sau 11 tháng hẹn hò. Tại thời điểm bị bắt gặp tình tứ khi chưa chính thức công khai, cả hai nhận về nhiều lời gièm pha từ cư dân mạng. Dù vậy, Trấn Thành và Hari Won vẫn nắm chặt tay nhau và tận hưởng cuộc sống ngày càng hạnh phúc, vui vẻ. Trải qua nhiều trắc trở, cặp đôi có hôn nhân viên mãn Nói về hôn nhân của mình, Hari Won từng chia sẻ: "Bên anh Thành, cuộc sống của tôi đầy ắp tiếng cười". Về phía Trấn Thành, anh cũng từng bộc bạch: "Mỗi ngày tôi mở mắt ra cũng là nụ cười, nhắm mắt lại cũng là nụ cười, chưa gây lộn một ngày nào hết. Tôi với Hari cứ cố gắng sống tốt từng ngày, hay tới đâu vui tới đó".

Trấn Thành gây hoang mang với gương mặt sưng húp, bị Hari Won thể hiện thái độ 'ra mặt' vì nói liên tục Mới đây, trên tài khoản TikTok Trấn Thành đăng tải đoạn clip cùng bà xã Hari Won nhưng lại khiến khán giả bất ngờ vì diện mạo khác lạ.

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