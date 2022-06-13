Hé lộ loạt ảnh hiếm trước giờ ăn hỏi của Minh Hằng diễn ra, nhan sắc cô dâu phải gọi là 'đỉnh của chóp'!

Hậu trường 13/06/2022 09:37

Mặc dù chụp cùng dàn phù dâu xinh đẹp nhưng nhan sắc của Minh Hằng trong ngày trọng đại vẫn nổi bần bật thu hút nhiều sự chú ý.

Thời gian qua, mạng xã hội không ngừng xôn xao trước nhiều kế hoạch về lễ cưới của ca sĩ Minh Hằng được hé lộ. Đầu tiên là hình ảnh nữ ca sĩ tất bật thử váy cưới, rồi đến thiệp cưới và những quy định gắt gao cho khách mời đến tham dự,...

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, diễn viên Khả Như bất ngờ đăng loạt ảnh chụp cùng Minh Hằng và dàn phù dâu xinh đẹp gồm Khả Ngân, MLee,… trước giờ lễ ăn hỏi được diễn ra thu hút nhiều sự chú ý.

Hé lộ loạt ảnh hiếm trước giờ ăn hỏi của Minh Hằng diễn ra, nhan sắc cô dâu phải gọi là 'đỉnh của chóp'! - Ảnh 1
Hé lộ loạt ảnh hiếm trước giờ ăn hỏi của Minh Hằng diễn ra, nhan sắc cô dâu phải gọi là 'đỉnh của chóp'! - Ảnh 2
Minh Hằng nổi bật giữ dàn phù dâu xinh đẹp - Ảnh: FB Khả Như

Trong bức ảnh, Minh Hằng nổi bật giữa dàn phù dâu xinh đẹp với nụ cười tươi tắn. Dưới bài đăng của Khả Như, loạt khán giả dành lời khen không ngớt cho nhan sắc của “bé Heo” trong ngày trọng đại và gửi lời chúc phúc đến đôi tân lang tân nương trăm năm hạnh phúc.

Mặc dù, Minh Hằng đã giấu kín địa điểm tổ chức hôn lễ để được không gian riêng tư nhất, tuy nhiên, theo một số nguồn tin, được biết, hôn lễ của Minh Hằng được tổ chức tại Hồ Tràm, Vũng Tàu vào ngày 18/6 sắp tới. Khách mời tham dự đám cưới sẽ phải mặc dress code đỏ, đen, xanh nước biển, mang theo thiệp, không dẫn theo trẻ em và khuyến khích không đi giày cao gót. 

Hé lộ loạt ảnh hiếm trước giờ ăn hỏi của Minh Hằng diễn ra, nhan sắc cô dâu phải gọi là 'đỉnh của chóp'! - Ảnh 3
Thiệp cưới của Minh Hằng được khá độc đáo và gây ấn tượng - Ảnh: Internet

Trước đó, chia sẻ về chiếc váy cưới được kỳ công chuẩn bị, Minh Hằng cho biết: "Tôi sẽ có nhiều chiếc váy cưới trong ngày đó, mỗi váy cưới kèm phụ kiện sẽ hiện diện vào đúng thời khắc theo tiếng gọi cảm xúc của tôi, vẫn theo sát từng tính chất hôn lễ nhưng vẫn giúp tôi thể hiện cá tính riêng của mình".

Hé lộ loạt ảnh hiếm trước giờ ăn hỏi của Minh Hằng diễn ra, nhan sắc cô dâu phải gọi là 'đỉnh của chóp'! - Ảnh 4
Trước đó, khản giả không bất ngờ khi Minh Hằng công khai được cầu hôn và hé lộ kế hoạch đám cưới trong tháng 6 - Ảnh: FBNV

Hiện tại, khán giả đang rất mong chờ đến ngày Minh Hằng bước lên lễ đường làm cô dâu thật xinh đẹp và có một cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

Trước thềm hôn lễ trọng đại, nữ diễn viên Minh Hằng: 'Hôm nay em xin làm vợ bảo vệ anh một ngày. Những ngày còn lại, anh gánh em nhé chồng'

Trước thềm hôn lễ trọng đại, nữ diễn viên Minh Hằng: 'Hôm nay em xin làm vợ bảo vệ anh một ngày. Những ngày còn lại, anh gánh em nhé chồng'

Trước thềm lễ cưới trọng đại của mình, mới đây Minh Hằng đã có đôi lời chia sẻ trên MXH khiến nhiều người không khỏi phần cảm động.

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