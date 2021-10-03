Hay tin mẹ được chủ tịch nước khen ngợi, con gái ruột Phi Nhung viết tâm thư nghẹn lòng: 'Xin ngài giúp cho mẹ con sớm được về với con'

Sau khi biết tin Phi Nhung được chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khen ngợi vì xả thân vì hoạt động thiện nguyện trong dịch bệnh, mới đây, con gái ruột Wendy đã viết một bức tâm thư cảm ơn và bày tỏ nguyện vọng của mình.

Ca sĩ Phi Nhung ra đi vì Covid-19 để lại nỗi tiếc thương với đình, bạn bè và fan hâm mộ. Mới đây, trong một bài phát biểu, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc đến nữ ca sĩ như một tấm gương xả thân vì hoạt động thiện nguyện trong dịch bệnh. Theo Dân Việt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nhắc đến các y bác sĩ ngày đêm đối diện hiểm nguy, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng... để chống dịch cứu người. Nhiều tấm gương xả thân, "lao tâm khổ tứ" vì cộng đồng, thậm chí đã hy sinh cả tính mạng như Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, anh Vũ Quốc Cường, ca sĩ Phi Nhung.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu với cử tri doanh nghiệp TP.HCM từ Hà Nội ngày 2/10 - Ảnh : Internet "Đã có rất nhiều hi sinh, tổn thất, mất mát, đau thương và cả sức mạnh kiên cường, đoàn kết, lòng nhân ái, tinh thần lạc quan trong mọi nghịch cảnh. Đất nước và dân tộc không bao giờ quên những khoảnh khắc phi thường ấy" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định. Đáp lại tấm chân tình trên, mới đây, Wendy - con gái ruột Phi Nhung hiện đang sống tại Mỹ - đã đăng tải một bài viết gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chủ tịch nước. Đồng thời, cô cũng xin mọi người giúp đỡ đưa Phi Nhung về Mỹ đoàn tụ cùng mình.

Phi Nhung và con gái Wendy - Ảnh: Internet Cụ thể, Wendy cho biết Phi Nhung đã một đời vất vả lo cho mình và các em, mấy thấy nay lại quyết ở lại Việt Nam cùng mọi người chống dịch. Hiện tại, nữ ca sĩ đã ra đi, Wendy chỉ mong "mẹ con sớm được về với con". Bài viết của con gái Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình "Xin ngài giúp cho mẹ con sớm được về với con. Mẹ con cũng hứa với con xong việc mẹ con sẽ về. Xin ông giúp con, xin mọi người giúp con, mẹ con đã sống cho mọi người rồi, giờ cho con xin lại mẹ con" - lời thỉnh cầu của Wendy khiến ai xem cũng nghẹn lòng. Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới bài viết, người quen và cư dân mạng đền bày tỏ lòng thương cảm cho hai mẹ con. Wendy cũng để lại comment mong rằng nguyện vọng của mình có thể được lan tỏa và mau chóng thành hiện thực.

Ê-kíp cố ca sĩ Phi Nhung thông báo hoãn lễ tưởng niệm ngày 4/10, lý do là gì? Mới đây, trên trang cá nhân, quản lý của Phi Nhung đã thông báo hoãn buổi lễ tưởng niệm nữ ca sĩ (trước đó dự định tổ chức ngày 4/10) và gửi lời xin lỗi đến mọi người.

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