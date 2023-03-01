Hậu xác nhận ly hôn, Long Đẹp Trai vừa lộ ảnh cưới với người mới, Phi Nga cũng bất ngờ kề vai tình tứ bên một sao nam nổi tiếng Vbiz

Hậu trường 01/03/2023 08:31

Mới đây nhất, trên mạng xã hội xôn xao bức ảnh Phi Nga công khai tình tứ bên một sao nam nổi tiếng Vbiz hậu ly hôn.

Sau xác nhận ly hôn 1 năm trước, diễn viên Long Đẹp Trai cũng lộ loạt ảnh cưới bên vợ trẻ. Về phía vợ cũ là diễn viên Phi Nga, cô chưa từng có động thái nào nhắc đến chuyện hôn nhân dang dở của mình.

Hậu xác nhận ly hôn, Long Đẹp Trai vừa lộ ảnh cưới với người mới, Phi Nga cũng bất ngờ kề vai tình tứ bên một sao nam nổi tiếng Vbiz - Ảnh 1
Ảnh cưới của Long đẹp trai đang gây xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây nhất, trên mạng xã hội xôn xao bức ảnh Phi Nga công khai tình tứ bên một sao nam nổi tiếng Vbiz hậu ly hôn. Cụ thể, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Đại Nghĩa đã chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên cạnh diễn viên Phi Nga kèm theo đó là dòng trạng thái lãng mạn: "Hát nữa đi em lấy vầng trăng tô đẹp má hồng…".

Hậu xác nhận ly hôn, Long Đẹp Trai vừa lộ ảnh cưới với người mới, Phi Nga cũng bất ngờ kề vai tình tứ bên một sao nam nổi tiếng Vbiz - Ảnh 2
Nghệ sĩ Đại Nghĩa đã chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên cạnh diễn viên Phi Nga kèm theo đó là dòng trạng thái lãng mạn - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, trong bức ảnh được chụp, diễn viên Phi Nga tựa đầu tình tứ vào vai Đại Nghĩa. Tuy nhiên, điều này cũng không quá khó hiểu bởi trên thực tế, cả hai đều là những người bạn thân thiết, cùng nhau hợp tác trong các hoạt động nghệ thuật. Vì thế nên rất có thể sắp tới đây, cả 2 sẽ có một sự kết hợp trong một chương trình nào đó. Bên dưới bài đăng, nhiều dân mạng đã để lại lời nhắn nhủ, hỏi thăm đến diễn viên Phi Nga lẫn MC Đại Nghĩa.

Hậu xác nhận ly hôn, Long Đẹp Trai vừa lộ ảnh cưới với người mới, Phi Nga cũng bất ngờ kề vai tình tứ bên một sao nam nổi tiếng Vbiz - Ảnh 3
Diễn viên Phi Nga và Long Đẹp Trai là những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, từ sân khấu kịch, phim truyền hình, gameshow,... - Ảnh: Internet

Diễn viên Phi Nga và Long Đẹp Trai là những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, từ sân khấu kịch, phim truyền hình, gameshow,... Cặp đôi được người hâm mộ yêu mến vì luôn mang đến tiếng cười và những năng lượng tích cực cho khán giả mỗi khi xuất hiện. Năm 2017, Long Đẹp Trai và diễn viên Phi Nga chào đón thành viên mới là bé Cỏ - con trai đầu lòng.

Trước ồn ào ly hôn với Long đẹp trai, diễn viên Phi Nga từng có động thái gì trên mạng xã hội?

Trước ồn ào ly hôn với Long đẹp trai, diễn viên Phi Nga từng có động thái gì trên mạng xã hội?

Phi Nga được khán giả yêu mến qua nhiều vai trò đạo diễn, diễn viên và cả khả năng ca hát. Vừa qua, thông tin nữ diễn viên và Long đẹp trai đã ly hôn sau 8 năm bên nhau khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nga ly hôn Phi Nga - Long đẹp trai NS Phi Nga

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 32 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 42 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 18 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang