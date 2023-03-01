Tuy nhiên, mới đây nhất, trên mạng xã hội xôn xao bức ảnh Phi Nga công khai tình tứ bên một sao nam nổi tiếng Vbiz hậu ly hôn. Cụ thể, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Đại Nghĩa đã chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên cạnh diễn viên Phi Nga kèm theo đó là dòng trạng thái lãng mạn: "Hát nữa đi em lấy vầng trăng tô đẹp má hồng…".

Sau xác nhận ly hôn 1 năm trước, diễn viên Long Đẹp Trai cũng lộ loạt ảnh cưới bên vợ trẻ. Về phía vợ cũ là diễn viên Phi Nga, cô chưa từng có động thái nào nhắc đến chuyện hôn nhân dang dở của mình.

Nghệ sĩ Đại Nghĩa đã chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên cạnh diễn viên Phi Nga kèm theo đó là dòng trạng thái lãng mạn - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, trong bức ảnh được chụp, diễn viên Phi Nga tựa đầu tình tứ vào vai Đại Nghĩa. Tuy nhiên, điều này cũng không quá khó hiểu bởi trên thực tế, cả hai đều là những người bạn thân thiết, cùng nhau hợp tác trong các hoạt động nghệ thuật. Vì thế nên rất có thể sắp tới đây, cả 2 sẽ có một sự kết hợp trong một chương trình nào đó. Bên dưới bài đăng, nhiều dân mạng đã để lại lời nhắn nhủ, hỏi thăm đến diễn viên Phi Nga lẫn MC Đại Nghĩa.

Diễn viên Phi Nga và Long Đẹp Trai là những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, từ sân khấu kịch, phim truyền hình, gameshow,... - Ảnh: Internet

Diễn viên Phi Nga và Long Đẹp Trai là những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, từ sân khấu kịch, phim truyền hình, gameshow,... Cặp đôi được người hâm mộ yêu mến vì luôn mang đến tiếng cười và những năng lượng tích cực cho khán giả mỗi khi xuất hiện. Năm 2017, Long Đẹp Trai và diễn viên Phi Nga chào đón thành viên mới là bé Cỏ - con trai đầu lòng.