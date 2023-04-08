Hậu ly hôn, Phi Nga hiếm hoi nhắc thẳng tên chồng cũ, nói một câu khiến ai cũng xúc động!

Dòng trạng thái mới của Phi Nga nhắc thẳng tên chồng cũ đã thu hút nhiều sự chú ý.

Vừa qua, thông tin diễn viên Long đẹp trai và Phi Nga ly hôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Trước đó, nếu theo dõi trang cá nhân của nữ diễn viên Phi Nga, có thể thấy khoảng 1 năm trở lại đây, cô không còn nhắc hay đăng hình chung cùng Long đẹp trai. Tuy nhiên, mới đây nhất, ngày 7/4 vừa qua, diễn viên Phi Nga bất ngờ đăng tải những dòng tâm sự trên trang cá nhân về tình trạng bệnh hiện tại của con trai. Đáng chú ý là trong bài đăng, sao nữ lần hiếm hoi nhắc thẳng tên chồng cũ hậu xác nhận ly hôn.

Phi Nga lần hiếm hoi nhắc thẳng tên chồng cũ hậu xác nhận ly hôn - Ảnh: Internet Cụ thể, Phi Nga đăng tải hình ảnh con trai mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình, mặc dù đang gặp vấn đề sức khỏe nhưng cậu bé vẫn tươi tỉnh khi chụp ảnh cùng mẹ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên tâm sự đầy xúc động: “Những tháng ngày theo dõi và sự quyết định thật sự là không dễ dàng… Xin lưu giữ lại đây, để năm sau nhắc lại và kể cho Cỏ của mẹ nghe rằng con đã ngây ngô hỏi những câu hỏi mà bác sĩ chỉ cười mà không thể trả lời: ‘Bác sĩ ơi! Có thương Cỏ không, đừng chích Cỏ nữa nha bác sĩ". Cuối bài viết, Phi Nga còn gửi lời cảm ơn đến chồng cũ vì giúp chăm sóc suốt thời gian qua: “Cảm ơn Ba Long đã phụ mẹ Nga chăm lo cho Cỏ ạ".

Phi Nga gửi lời cảm ơn đến chồng cũ vì giúp chăm sóc suốt thời gian qua - Ảnh: Chụp màn hình Dòng trạng thái lập tức nhận sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều người gửi lời chúc sức khoẻ đến quý tử của Phi Nga. Đồng thời, một số cũng khen ngợi cách đối xử văn minh của Long đẹp trai dành cho vợ cũ. Trước đó, Long Đẹp Trai cho hay anh cùng Phi Nga tiến đến quyết định ly hôn vào năm 2021 sau 8 năm đồng hành với tư cách vợ chồng. Việc ly hôn hoàn toàn không bị tác động bởi yếu tố bên ngoài, cả hai cũng đã cho nhau thời gian suy nghĩ về mối quan hệ mới đưa ra kết quả cuối cùng. Mặc dù đang gặp vấn đề sức khỏe nhưng cậu bé vẫn tươi tỉnh khi chụp ảnh cùng mẹ - Ảnh: Internet “Chúng tôi chia tay trong êm đẹp, văn minh. Tôi như thế nào Nga là người hiểu nhất, và Nga thế nào tôi cũng là người hiểu nhất. Có rất nhiều tin đồn nhưng chẳng lẽ chúng tôi phải giải thích với từng người” - Long Đẹp Trai chia sẻ.Nói về mối quan hệ sau ly hôn, sao nam cho hay anh vẫn gặp gỡ vợ cũ. Những buổi tiệc gia đình, sinh nhật con Phi Nga đều liên lạc để chồng cũ có thể góp mặt. Mặc dù vợ là người nuôi con nhưng ông bà nội vẫn thường xuyên tới chơi với cháu.

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