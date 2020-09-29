Hậu ly hôn, Ngọc Lan và Thanh Bình hiếm hoi hội ngộ vì nguyên nhân không ngờ

Hậu trường 29/09/2020 16:45

Ngọc Lan và Thanh Bình bất ngờ gặp lại nhau trên sân cỏ khi cùng có mặt trong trận giao hữu bóng đá giữa các nghệ sĩ.

Tháng 11/2019, Ngọc Lan và Thanh Bình tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Thông tin này đã khiến không ít người hâm mộ của cặp đôi tỏ ra tiếc nuối. Dù không còn thường xuyên nhắc đến đối phương nhưng cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định.

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Cuộc hôn nhân hạnh phúc của cả hai từng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên gây chú ý khi đến xem trận bóng giao hữu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Thanh Thức, Đình Hiếu, Lương Viết Quang và chồng cũ Thanh Bình. Từ sau khi đường ai nấy đi, đây là lần hiếm hoi Ngọc Lan và Thanh Bình hội ngộ.

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Ngọc Lan đến sân bóng để cổ vũ cho các đồng nghiệp - Ảnh: Youtube

Xuất hiện trong vlog mới nhất của diễn viên Huy Khánh, khoảnh khắc Ngọc Lan gặp lại chồng cũ Thanh Bình thu hút sự chú ý. Khi chạm mặt nhau, Thanh Bình bắt chuyện: “Con đâu rồi”. Ngay lập tức, nữ diễn viên thoải mái đáp lại: “Bé ở nhà. Nãy em tính cho đi mà bé ngủ”. Có thể thấy, Ngọc Lan chẳng hề e ngại khi chạm mặt Thanh Bình trên sân bóng.

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Thanh Bình và Ngọc Lan gặp lại nhau trên sân bóng - Ảnh: Youtube

Chứng kiến điều này, Huy Khánh chia sẻ: “Tôi giúp cho hai bạn ấy gặp nhau vui vẻ, để gắn kết với nhau hơn. Câu đầu tiên khi hai bạn ấy gặp nhau sẽ hỏi là: “Con đâu”. Nói chung họ rất là thương con”.

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng hài hước cho biết: “Ngọc Lan là một người em, một người bạn rất thân của mình nhưng ngày hôm nay lại tới ủng hộ đội đối thủ. Chúc Lan xem trận đấu vui vẻ, để xem “cựu chồng” của bạn đá như thế nào”. Bị Huy Khánh trêu chọc, người đẹp “Bán chồng” chỉ biết bật cười.

Trước đó, Ngọc Lan từng chia sẻ: “Khi không còn là vợ chồng nữa thì trong cùng một môi trường chúng tôi vẫn là đồng nghiệp. Mà đồng nghiệp thì việc gặp mặt nhau là chuyện sẽ và phải xảy ra. Đối với tôi, chuyện đó không thành vấn đề”.

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