Hậu ly hôn Thanh Bình, Ngọc Lan đăng status ‘thả thính’, lại còn chụp ảnh e ấp bên trai trẻ

Khoảnh khắc mới nhất của nữ diễn viên Ngọc Lan trên trang Facebook cá nhân đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Hậu đường ai nấy đi với Thanh Bình, nữ diễn viên Ngọc Lan tập trung cho sự nghiệp và dành thời gian chăm sóc con trai Louis Nguyễn. Riêng về chuyện tình cảm, người đẹp trở nên kín tiếng hơn và chưa công khai tình cảm với bất kỳ ai.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Lan bất ngờ gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đậm mùi “thả thính” kèm ảnh chụp thân thiết bên đàn em kém tuổi: “Sáng giờ anh có lén vào Facebook em không? Hôm nay em cười rất nhiều còn lại rất xinh nữa”.

Ngọc Lan xinh đẹp bên đàn em kém tuổi - Ảnh: FB

Nữ diễn viên “Bán chồng” còn hài hước chia sẻ về khoảnh khắc e ấp bên đàn em: “Em muốn cắt luôn thằng kế bên ghê mà vì nó chỉnh hình cho em đẹp nên em nể tình”.

Được biết, nhân vật chụp cùng Ngọc Lan trong ảnh là diễn viên trẻ Đăng Dũng. Anh chàng vừa mới hợp tác với Ngọc Lan và Huy Khánh trong một bộ phim truyền hình sắp ra mắt. Trong quá trình ghi hình bộ phim, Ngọc Lan và Đăng Dũng trở nên thân thiết hơn.

Bên cạnh đó, nhan sắc của Ngọc Lan cũng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Có thể thấy, từ sau khi trở về cuộc sống độc thân, nữ diễn viên ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận xuýt xoa, trầm trồ trước sắc vóc của bà mẹ một con: “Body của em đẹp quá Lan ơi”, “Ngày càng trẻ đẹp”, “Chị trẻ bằng bạn kia luôn, em hâm mộ nhan sắc chị”, “Lan xinh quá đi”, “Dáng chuẩn ghê”…

Xúc động khoảnh khắc Ngọc Lan được mẹ ruột ân cần sấy tóc trong đêm, hạnh phúc chỉ thế thôi! Diễn viên Ngọc Lan khiến dân mạng ghen tỵ khi khoe hình ảnh được mẹ sấy tóc giúp. Bà mẹ đơn thân phấn khích cho biết mình là con út nên được cưng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-thanh-binh-ngoc-lan-dang-status-tha-thinh-lai-con-chup-anh-e-ap-ben-trai-tre-379501.html