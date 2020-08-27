Xúc động khoảnh khắc Ngọc Lan được mẹ ruột ân cần sấy tóc trong đêm, hạnh phúc chỉ thế thôi!

Diễn viên Ngọc Lan khiến dân mạng ghen tỵ khi khoe hình ảnh được mẹ sấy tóc giúp. Bà mẹ đơn thân phấn khích cho biết mình là con út nên được cưng.
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Sau khi ly hôn, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Cô nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng, bắt đầu cuộc sống độc thân vui vẻ. Nữ diễn viên "Luật trời" thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường bên quý tử đầu lòng lên mạng xã hội. Ngọc Lan cho mọi người thấy rằng, bản thân rất ổn sau biến cố hôn nhân.
Mới đây, Ngọc Lan chia sẻ hình ảnh đời thường bên người thân lên Facebook. Cô khiến mọi người phát hờn khi được mẹ ruột chăm sóc ân cần, sấy tóc cho dù đã lớn và có cuộc sống riêng. Nữ diễn viên hào hứng khoe: "Khoe luôn mình là út cưng nên mình được cưng nha".
Bức ảnh tình cảm của Ngọc Lan bên mẹ nhận được hàng ngàn lượt like và bình luận ngưỡng mộ nữ diễn viên.
Dân mạng bày tỏ: "Hạnh phúc nhất là khi được ở gần mẹ", "Em bị nghiện 2 mẹ con chị luôn rồi", "Ngoại Louis đang tập trung cao độ", "Không ai bằng má đâu em"...
Ngọc Lan và Thanh Bình ly hôn vào cuối năm 2019 sau 3 năm chung sống hạnh phúc. Con trai chung của cặp đôi đang sống cùng mẹ. Vợ chồng nghệ sĩ chia tay trong êm đẹp, giữ mối quan hệ bạn bè vì bé Louis.