Hậu ly hôn, Hồng Nhung bắt đầu thực hiện kế hoạch mùa hè đặc biệt cho con trai

Hậu trường 05/07/2018 11:05

Sau tâm sự sẽ làm tất cả vì con hậu ly hôn, Hồng Nhung đã bắt đầu thực hiện kế hoạch mùa hè dành cho con trai.

Thông tin Hồng Nhung ly hôn chồng Tây vẫn khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối suốt những ngày qua. Sau khi chủ động chia sẻ sự việc này, cuộc sống của Hồng Nhung và hai con luôn nhận được sự quan tâm, chú ý của đông đảo khán giả.

Hậu ly hôn, Hồng Nhung bắt đầu thực hiện kế hoạch mùa hè đặc biệt cho con trai - Ảnh 1
Gia đình Hồng Nhung trước khi ly hôn - Ảnh: Internet

Đáp lại tình cảm của mọi người dành cho mình, Hồng Nhung đã chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên hai con và khẳng định "sống vì con, làm tất cả mọi thứ cũng vì con".

Hậu ly hôn, Hồng Nhung bắt đầu thực hiện kế hoạch mùa hè đặc biệt cho con trai - Ảnh 2
Sau khi ly hôn, nữ ca sĩ hứa sẽ sống vì các con- Ảnh: Internet

Những chia sẻ và hình ảnh về cuộc sống sau ly hôn của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả không khỏi ngưỡng mộ và khâm phục về sự mạnh mẽ cũng như tình mẫu tử bao la.

Đúng như những gì đã nói, mới đây, trên trang cá nhân, cô "Bống" đã bắt đầu thực hiện kế hoạch đầu tiên dành cho bé Tôm, con trai của nữ ca sĩ, trong mùa hè này.

Nữ ca sĩ viết: "Kế hoạch đầu hè của anh Hai! Cám ơn bà ngoại tặng con xe đạp ạ!". Kèm theo đó là hình ảnh Hồng Nhung vui vẻ hướng dẫn con trai tập chạy xe đạp.

Hậu ly hôn, Hồng Nhung bắt đầu thực hiện kế hoạch mùa hè đặc biệt cho con trai - Ảnh 3
Hồng Nhung mặc trang phục đơn giản, thắt bím hai bên tươi tắn hướng dẫn con trai - Ảnh: FBNV
Hậu ly hôn, Hồng Nhung bắt đầu thực hiện kế hoạch mùa hè đặc biệt cho con trai - Ảnh 4
Bé Tôm và mẹ vui vẻ bên nhau trong lúc tập chạy xe - Ảnh: FBNV
Hậu ly hôn, Hồng Nhung bắt đầu thực hiện kế hoạch mùa hè đặc biệt cho con trai - Ảnh 5
Hình ảnh trẻ trung và ngập tràn hạnh phúc của nữ ca sĩ làm khán giả phần nào yên tâm - Ảnh: FBNV
Hậu ly hôn, Hồng Nhung bắt đầu thực hiện kế hoạch mùa hè đặc biệt cho con trai - Ảnh 6
Nhiều khán giả cổ vũ cho bé Tôm sớm biết đạp xe - Ảnh: FBNV

 

Ngoài 2 con, đây chính là động lực lớn nhất giúp Hồng Nhung vượt qua nỗi đau ly hôn

Ngoài 2 con, đây chính là động lực lớn nhất giúp Hồng Nhung vượt qua nỗi đau ly hôn

Sự động viên của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ chính là động lực rất lớn giúp Hồng Nhung vượt qua nỗi buồn ly hôn chồng Tây.

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