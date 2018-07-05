Hậu ly hôn, Hồng Nhung bắt đầu thực hiện kế hoạch mùa hè đặc biệt cho con trai

Sau tâm sự sẽ làm tất cả vì con hậu ly hôn, Hồng Nhung đã bắt đầu thực hiện kế hoạch mùa hè dành cho con trai.
- Sau ly hôn, đây là số tiền chồng cũ diva Hồng Nhung phải chu cấp cho hai con mỗi tháng
- Sau ly hôn, Hồng Nhung khiến fan lo lắng: 'Có khi đầu hàng tốt hơn là chiến đấu'
Thông tin Hồng Nhung ly hôn chồng Tây vẫn khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối suốt những ngày qua. Sau khi chủ động chia sẻ sự việc này, cuộc sống của Hồng Nhung và hai con luôn nhận được sự quan tâm, chú ý của đông đảo khán giả.
Đáp lại tình cảm của mọi người dành cho mình, Hồng Nhung đã chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên hai con và khẳng định "sống vì con, làm tất cả mọi thứ cũng vì con".
Những chia sẻ và hình ảnh về cuộc sống sau ly hôn của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả không khỏi ngưỡng mộ và khâm phục về sự mạnh mẽ cũng như tình mẫu tử bao la.
Đúng như những gì đã nói, mới đây, trên trang cá nhân, cô "Bống" đã bắt đầu thực hiện kế hoạch đầu tiên dành cho bé Tôm, con trai của nữ ca sĩ, trong mùa hè này.
Nữ ca sĩ viết: "Kế hoạch đầu hè của anh Hai! Cám ơn bà ngoại tặng con xe đạp ạ!". Kèm theo đó là hình ảnh Hồng Nhung vui vẻ hướng dẫn con trai tập chạy xe đạp.