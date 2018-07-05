Hậu ly hôn, Hồng Nhung bắt đầu thực hiện kế hoạch mùa hè đặc biệt cho con trai

Thông tin Hồng Nhung ly hôn chồng Tây vẫn khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối suốt những ngày qua. Sau khi chủ động chia sẻ sự việc này, cuộc sống của Hồng Nhung và hai con luôn nhận được sự quan tâm, chú ý của đông đảo khán giả.

Gia đình Hồng Nhung trước khi ly hôn - Ảnh: Internet

Đáp lại tình cảm của mọi người dành cho mình, Hồng Nhung đã chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên hai con và khẳng định "sống vì con, làm tất cả mọi thứ cũng vì con".