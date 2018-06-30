Sau ly hôn, đây là số tiền chồng cũ diva Hồng Nhung phải chu cấp cho hai con mỗi tháng

Số tiền chồng cũ diva Hồng Nhung chu cấp cho hai con mỗi tháng khiến nhiều người phải bất ngờ.

Vào đúng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, diva Hồng Nhung đã khiến dư luận xôn xao khi thông báo chuyện ly hôn sau 8 năm chung sống với doanh nhân người Mỹ, Kevin Gilmore. Nữ ca sĩ cho biết, cuộc hôn nhân của cô và chồng trẻ đã chính thức kết thúc vào cuối năm 2017. Cả hai quyết định chia tay trong hòa bình và phân chia trách nhiệm nuôi con trên tinh thần hợp tác.

"Chúng tôi sẽ vẫn là những người bạn và hơn tất cả, là cha mẹ luôn yêu thương, chăm sóc, chỗ dựa cho hai con yêu dấu của chúng tôi là Tôm và Tép", Cô Bống khẳng định. Gia đình hạnh phúc của Hồng Nhung từng được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Ngoài ra, theo một nguồn tin thân cận, sau khi ly hôn, mỗi tháng chồng cũ của Hồng Nhung phải chu cấp khoảng 105 triệu đồng và được thăm con vào dịp cuối tuần. Được biết số tiền này bao gồm các khoản học phí (khoảng 45 triệu đồng/bé), tiền bảo hiểm và thuê người giúp việc.

Mỗi tháng chồng cũ diva Hồng Nhung chu cấp cho 2 con hơn 100 triệu đồng - Ảnh: Internet Sau khi thông báo về chuyện ly hôn, nhiều khán giả tỏ ra vô cùng lo lắng cho nữ ca sĩ khi phải một mình chăm sóc hai con còn nhỏ. Trước những lời quan tâm, lo lắng của khán giả và người thân, Hồng Nhung đã có những chia sẻ đầu tiên về cuộc sống hiện tại của 3 mẹ con trên trang cá nhân. Cô viết: "Điều người lớn cần nghĩ, cần làm lúc này là hướng tới con trẻ. Tự xốc mình lên và cho con được cười hồn nhiên từ những niềm vui nhỏ nhất. Phải tự nhiên, chứ không gượng ép, giống như tình mẫu tử vốn là suối nguồn hạnh phúc chẳng bao giờ ngừng chảy!" Nữ ca sĩ chở hai con đi học bằng xe máy - Ảnh: FBNV Kèm theo dòng chia sẻ là đoạn clip nữ ca sĩ một mình chở hai con, bé Tôm và bé Tép đi học bằng xe máy khiến nhiều người thích thú. Ở phần bình luận, hầu hết khán giả đều để lại những lời khen ngợi, ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và lạc quan của nữ ca sinh năm 1970. Một số bình luận tiêu biểu như: "Yêu chị Bống! Người phụ nữ kiên cường, một trong những người phụ nữ hình tượng trong lòng em" hay " Thật khó tin được người phụ nữ bé nhỏ, tài hoa và nổi tiếng như chị lại chạy xe hai bánh ngon lành đưa đón con đi học... Yêu chị"... Những lời khen và ngưỡng mộ khán giả dành cho nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ Lệ Quyên cũng dành lời khen cho Hồng Nhung - Ảnh: FBNV

Những chuyện tình kín tiếng của Hồng Nhung ở tuổi U50 "Cô Bống" có đường tình duyên lận đận nhưng hiếm khi chia sẻ về chuyện riêng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-ly-hon-day-la-so-tien-chong-cu-diva-hong-nhung-phai-chu-cap-cho-hai-con-moi-thang-288475.html