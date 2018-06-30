Sau ly hôn, đây là số tiền chồng cũ diva Hồng Nhung phải chu cấp cho hai con mỗi tháng

Hậu trường 30/06/2018 10:32

Số tiền chồng cũ diva Hồng Nhung chu cấp cho hai con mỗi tháng khiến nhiều người phải bất ngờ.

Vào đúng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, diva Hồng Nhung đã khiến dư luận xôn xao khi thông báo chuyện ly hôn sau 8 năm chung sống với doanh nhân người Mỹ, Kevin Gilmore.

Nữ ca sĩ cho biết, cuộc hôn nhân của cô và chồng trẻ đã chính thức kết thúc vào cuối năm 2017. Cả hai quyết định chia tay trong hòa bình và phân chia trách nhiệm nuôi con trên tinh thần hợp tác.

"Chúng tôi sẽ vẫn là những người bạn và hơn tất cả, là cha mẹ luôn yêu thương, chăm sóc, chỗ dựa cho hai con yêu dấu của chúng tôi là Tôm và Tép", Cô Bống khẳng định.

Sau ly hôn, đây là số tiền chồng cũ diva Hồng Nhung phải chu cấp cho hai con mỗi tháng - Ảnh 1
Gia đình hạnh phúc của Hồng Nhung từng được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, theo một nguồn tin thân cận, sau khi ly hôn, mỗi tháng chồng cũ của Hồng Nhung phải chu cấp khoảng 105 triệu đồng và được thăm con vào dịp cuối tuần. Được biết số tiền này bao gồm các khoản học phí (khoảng 45 triệu đồng/bé), tiền bảo hiểm và thuê người giúp việc.

Sau ly hôn, đây là số tiền chồng cũ diva Hồng Nhung phải chu cấp cho hai con mỗi tháng - Ảnh 2
Mỗi tháng chồng cũ diva Hồng Nhung chu cấp cho 2 con hơn 100 triệu đồng - Ảnh: Internet

Sau khi thông báo về chuyện ly hôn, nhiều khán giả tỏ ra vô cùng lo lắng cho nữ ca sĩ khi phải một mình chăm sóc hai con còn nhỏ. Trước những lời quan tâm, lo lắng của khán giả và người thân, Hồng Nhung đã có những chia sẻ đầu tiên về cuộc sống hiện tại của 3 mẹ con trên trang cá nhân.

Cô viết: "Điều người lớn cần nghĩ, cần làm lúc này là hướng tới con trẻ. Tự xốc mình lên và cho con được cười hồn nhiên từ những niềm vui nhỏ nhất. Phải tự nhiên, chứ không gượng ép, giống như tình mẫu tử vốn là suối nguồn hạnh phúc chẳng bao giờ ngừng chảy!"

Sau ly hôn, đây là số tiền chồng cũ diva Hồng Nhung phải chu cấp cho hai con mỗi tháng - Ảnh 3
Nữ ca sĩ chở hai con đi học bằng xe máy - Ảnh: FBNV

Kèm theo dòng chia sẻ là đoạn clip nữ ca sĩ một mình chở hai con, bé Tôm và bé Tép đi học bằng xe máy khiến nhiều người thích thú.

Ở phần bình luận, hầu hết khán giả đều để lại những lời khen ngợi, ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và lạc quan của nữ ca sinh năm 1970.

Một số bình luận tiêu biểu như: "Yêu chị Bống! Người phụ nữ kiên cường, một trong những người phụ nữ hình tượng trong lòng em" hay " Thật khó tin được người phụ nữ bé nhỏ, tài hoa và nổi tiếng như chị lại chạy xe hai bánh ngon lành đưa đón con đi học... Yêu chị"...

Những lời khen và ngưỡng mộ khán giả dành cho nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV
Sau ly hôn, đây là số tiền chồng cũ diva Hồng Nhung phải chu cấp cho hai con mỗi tháng - Ảnh 4
Nữ ca sĩ Lệ Quyên cũng dành lời khen cho Hồng Nhung - Ảnh: FBNV
Những chuyện tình kín tiếng của Hồng Nhung ở tuổi U50

Những chuyện tình kín tiếng của Hồng Nhung ở tuổi U50

"Cô Bống" có đường tình duyên lận đận nhưng hiếm khi chia sẻ về chuyện riêng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Nhung Diva Hồng Nhung ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42