Sau ly hôn, Hồng Nhung khiến fan lo lắng: 'Có khi đầu hàng tốt hơn là chiến đấu'

Hậu trường 02/07/2018 10:36

Sau khi thông báo chia tay ông xã kém tuổi, diva Hồng Nhung tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi đăng tải nhật ký buồn.

Vài ngày sau khi Hồng Nhung thông báo đã ly hôn với chồng Tây kém tuổi, công chúng và bạn bè vẫn chưa hết bàng hoàng vì cuộc hôn nhân kéo dài hơn 7 năm của nữ diva sụp đổ. Trước tin buồn của Hồng Nhung, rất nhiều khán giả và đồng nghiệp thân thiết nhanh chóng gửi lời động viên. Tất cả mọi người đều hy vọng bà mẹ hai con sẽ thật mạnh mẽ, nhanh chóng lấy lại tinh thần để lo cho Tôm và Tép.

Sau ly hôn, Hồng Nhung khiến fan lo lắng: 'Có khi đầu hàng tốt hơn là chiến đấu' - Ảnh 1
Trước đó, Hồng Nhung vừa chia sẻ clip cùng con gái cắm hoa, trò chuyện cùng bạn bè để quên đi chuyện buồn - Ảnh: FBNV

Mới đây, chị “Bống” vừa đăng tải dòng nhật ký nói về cuộc sống và cảm xúc hiện tại sau ly hôn. Bên cạnh đó, Hồng Nhung còn còn cập nhật một số hình ảnh mới nhất của mình và các con để công chúng theo dõi.

“Nhật ký một ngày, chẳng giống mọi ngày. Khi mồ hôi đổ… gắng. Khi nước mắt tuôn, cả thế giới, lã chã. Mới biết có khi đầu hàng tốt hơn là chiến đấu. Với ai? Với chính bản thân mình. Nhận sự trong trẻo, nhận tình yêu. Chẳng biết đã ngộ ra chưa điều gì. Nhưng có tiếng cười khi hoàng hôn nhuộm nắng, không còn là ngõ vắng đợi ai”, dòng tâm sự mới nhất của Hồng Nhung được đăng tải trên trang Facebook cá nhân.

Sau ly hôn, Hồng Nhung khiến fan lo lắng: 'Có khi đầu hàng tốt hơn là chiến đấu' - Ảnh 2
Ngoài công việc và chăm sóc các con, chị 'Bống' dành nhiều thời gian tập luyện yoga - Ảnh: FBNV
Sau ly hôn, Hồng Nhung khiến fan lo lắng: 'Có khi đầu hàng tốt hơn là chiến đấu' - Ảnh 3
Hồng Nhung vui vẻ bên 2 con Tôm và Tép - Ảnh: FBNV

Hồng Nhung hé lộ cuộc sống ba mẹ con sau khi chồng Tây rời khỏi tổ ấm, ai xem cũng chạnh lòng

Hồng Nhung hé lộ cuộc sống ba mẹ con sau khi chồng Tây rời khỏi tổ ấm, ai xem cũng chạnh lòng

Để quên đi nỗi buồn chia tay chồng Tây, Hồng Nhung thường hát, cắm hoa và dành thời gian đưa hai con đi chơi.

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