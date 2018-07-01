Hồng Nhung hé lộ cuộc sống ba mẹ con sau khi chồng Tây rời khỏi tổ ấm, ai xem cũng chạnh lòng

Hậu trường 01/07/2018 10:53

Để quên đi nỗi buồn chia tay chồng Tây, Hồng Nhung thường hát, cắm hoa và dành thời gian đưa hai con đi chơi.

Rạng sáng 28/6, Diva Hồng Nhung khiến nhiều người sốc khi thông báo đã ly hôn chồng Tây sau 8 năm gắn bó. Tuy mọi thủ tục đã kết thúc từ 6 tháng trước nhưng vì không muốn hai con tổn thương, Hồng Nhung giữ kín mọi chuyện cho đến bây giờ mới chia sẻ với người hâm mộ. Để lấp đầy sự trống trải trong lòng, nữ ca sĩ tìm niềm vui nơi hai con và dành thời gian cho những thú vui cá nhân. 

Mới đây, chị “Bống” bất ngờ chia sẻ clip hướng dẫn các bà mẹ bỉm sữa cách cắm hoa nghệ thuật chỉ trong 20 phút. Nữ ca sĩ tự nhận mình cắm hoa không đẹp nhưng đó là cách đề quên đi những chuyện không vui.

Hồng Nhung hé lộ cuộc sống ba mẹ con sau khi chồng Tây rời khỏi tổ ấm, ai xem cũng chạnh lòng - Ảnh 1
Hồng Nhung làm bạn với hoa, hát hò mỗi ngày để quên đi chuyện buồn - Ảnh: Cắt từ clip

Vào mỗi cuối tuần, Hồng Nhung sẽ gọi hai bé Tôm và Tép tham gia công việc này cùng mình. Với chị “Bống”, đây giống như một cách để tận hưởng cuộc sống sau những bộn bề mệt nhọc ngày thường.

“Mỗi sáng thứ bảy của phụ nữ rất vất vả. Nhất là khi có con, họ nghĩ rằng mình phải sống và làm mọi thứ cho con. Vì vậy, việc dành ra cho bản thân 20 phút mỗi ngày thứ bảy với tôi là điều công bằng", Hồng Nhung tâm sự.

Hồng Nhung hé lộ cuộc sống ba mẹ con sau khi chồng Tây rời khỏi tổ ấm, ai xem cũng chạnh lòng - Ảnh 2
Hồng Nhung khoe thành quả mỹ mãn sau 20 phút cắm hoa cùng con gái - Ảnh: FBNV
Hồng Nhung hé lộ cuộc sống ba mẹ con sau khi chồng Tây rời khỏi tổ ấm, ai xem cũng chạnh lòng - Ảnh 3
Sau ly hôn, chồng cũ Hồng Nhung chu cấp cho hai con khoảng 104 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh: Internet

Clip Hồng Nhung chia sẻ cách vượt qua nỗi buồn

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Số tiền chồng cũ diva Hồng Nhung chu cấp cho hai con mỗi tháng khiến nhiều người phải bất ngờ.

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