Hồng Nhung hé lộ cuộc sống ba mẹ con sau khi chồng Tây rời khỏi tổ ấm, ai xem cũng chạnh lòng

Để quên đi nỗi buồn chia tay chồng Tây, Hồng Nhung thường hát, cắm hoa và dành thời gian đưa hai con đi chơi.
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Rạng sáng 28/6, Diva Hồng Nhung khiến nhiều người sốc khi thông báo đã ly hôn chồng Tây sau 8 năm gắn bó. Tuy mọi thủ tục đã kết thúc từ 6 tháng trước nhưng vì không muốn hai con tổn thương, Hồng Nhung giữ kín mọi chuyện cho đến bây giờ mới chia sẻ với người hâm mộ. Để lấp đầy sự trống trải trong lòng, nữ ca sĩ tìm niềm vui nơi hai con và dành thời gian cho những thú vui cá nhân.
Mới đây, chị “Bống” bất ngờ chia sẻ clip hướng dẫn các bà mẹ bỉm sữa cách cắm hoa nghệ thuật chỉ trong 20 phút. Nữ ca sĩ tự nhận mình cắm hoa không đẹp nhưng đó là cách đề quên đi những chuyện không vui.
Vào mỗi cuối tuần, Hồng Nhung sẽ gọi hai bé Tôm và Tép tham gia công việc này cùng mình. Với chị “Bống”, đây giống như một cách để tận hưởng cuộc sống sau những bộn bề mệt nhọc ngày thường.
“Mỗi sáng thứ bảy của phụ nữ rất vất vả. Nhất là khi có con, họ nghĩ rằng mình phải sống và làm mọi thứ cho con. Vì vậy, việc dành ra cho bản thân 20 phút mỗi ngày thứ bảy với tôi là điều công bằng", Hồng Nhung tâm sự.
Clip Hồng Nhung chia sẻ cách vượt qua nỗi buồn