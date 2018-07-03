Ngoài 2 con, đây chính là động lực lớn nhất giúp Hồng Nhung vượt qua nỗi đau ly hôn

Sự động viên của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ chính là động lực rất lớn giúp Hồng Nhung vượt qua nỗi buồn ly hôn chồng Tây.

Cách đây ít ngày, diva Hồng Nhung khiến công chúng ngỡ ngàng khi thông báo đã chia tay chồng Tây kém tuổi sau hơn 7 năm chung sống. Mọi thủ tục ly hôn đã được cả hai hoàn thành sau thời gian suy nghĩ. Giọng ca Một đời người một rừng cây tâm sự, cô và chồng cũ chia tay trong hòa thuận. Vì hai con, Hồng Nhung và ông xã kém tuổi vẫn xem nhau như những người bạn, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Tôm và Tép.

Tổ ấm hạnh phúc một thời của Hồng Nhung và chồng Tây - Ảnh: FBNV Với phụ nữ đã ly hôn thì con cái chính là động lực lớn nhất giúp vượt qua nỗi buồn. Hồng Nhung cũng không ngoại lệ. Trên trang cá nhân, cô liên tục chia sẻ niềm vui bên hai thiên thần nhỏ. Nữ ca sĩ lấp đầy nỗi trống trải trong lòng bằng cách dành nhiều thời gian chăm sóc các con. Tuy nhiên, khác với một phụ nữ bình thường, Hồng Nhung là người của công chúng. Do đó, ngoài động lực từ người thân và bạn bè thì khán giả và đồng nghiệp là nguồn năng lượng vô cùng lớn giúp bà mẹ hai con vượt qua nỗi buồn hôn nhân.

Hồng Nhung cố gắng vượt qua nỗi buồn hôn nhân đổ vỡ để chăm lo cho hai con - Ảnh: Internet Bà mẹ hai con liên tục nhận được rất nhiều lời động viên vô cùng cảm động của fan và đồng nghiệp. Facebooker Hang Nguyen bày tỏ: “Cô Hằng của Tôm Tép mong mẹ hãy buông bỏ những thứ không còn thuộc về mình nữa để khởi đầu một bước đi mới trong đời nhé”. "Từ đó đến giờ em vẫn dõi theo chị, vui mừng khi thấy chị hạnh phúc, và khi thấy chị buồn thì cũng đã vô cùng chạnh lòng... mong chị Nhung rồi đây sẽ tìm lại được thật nhiều nụ cười tự nhiên mà không cần gắng gượng. Chúc 3 mẹ con luôn bình an và khỏe mạnh; Cố lên bạn nhé... dù sao chặng đường dài đang còn ở phía trước", một số fan khác của Hồng Nhung chia sẻ. Hàng trăm người hâm mộ và bạn bè đã không ngừng gửi lời động viên Hồng Nhung - Ảnh: FBNV Có thể thấy tình cảm mọi người dành cho Hồng Nhung là rất lớn. Đây cũng chính là nguồn động viên tinh thần không hề nhỏ giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hiện tại, Hồng Nhung đã dần lấy lại tinh thần - Ảnh: FBNV

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