Hậu ly hôn, Dương Cẩm Lynh tự trách bản thân vì quá tin người, bị xúc phạm không ra gì

Ít giờ trước, diễn viên Dương Cẩm Lynh gây chú ý khi bất ngờ đăng tải dòng chia sẻ kể lại câu chuyện của chính mình. Bà mẹ đơn thân cho biết, vì quá thương và muốn giúp bạn mà cô đã khiến bản thân mất uy tín. Thậm chí, kết quả mà nữ diễn viên nhận được khi trao lòng tin nhầm người là những lời xúc phạm.

Dương Cẩm Lynh viết lên trang Facebook cá nhân: "Uy tín, lời hứa có lẽ là thứ mà tôi được dạy và ý thức được từ nhỏ, và có lẽ tôi hay bám vào điều này mà sống cho tốt. Làm gì làm vẫn luôn muốn giữ uy tín của mình thật tốt trong mọi chuyện, thứ gì cũng có thể mua được, nhưng uy tín thì không... Vậy mà trong cuộc sống có lúc vì quá tin bạn thương bạn và muốn giúp họ khi cần cũng như giúp mình có thêm cơ hội công việc mới vì họ và vì mình quá tin nên đã làm mình mất uy tín với một số người và họ có thể dùng những lời lẽ không ra gì để sẵn sàng xúc phạm mình. Một bài học lớn trong cuộc đời, tự trách bản thân mình nhiều hơn”.