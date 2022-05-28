Hậu hôn lễ hạnh phúc viên mãn, Mạc Văn Khoa tung loạt ảnh cưới 'tình bể bình' cùng bà xã xinh đẹp khiến netizen không khỏi phần ghen tị

Sau lễ ăn hỏi rộn ràng tại TP.HCM, hôm nay (ngày 18/5), Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy đã tổ chức tiệc cưới lớn ở Hải Dương. Tại căn biệt thự sân vườn siêu rộng, bề thế nhất nhì trong vùng, Mạc Văn Khoa cho trang trí khắp nơi bằng hoa tươi, hình ảnh cưới cũng được phủ kín dọc lối đi tạo nên không gian sang xịn.

Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy - Ảnh: Internet

Đặc biệt nhất, cổng đón khách hình đôi long phụng được các nghệ nhân kết từ những loại quả, hoa lá tự nhiên vô cùng độc đáo đã được Mạc Văn Khoa đặt từ miền Tây mang ra Hải Dương để chuẩn bị trong ngày trọng đại này.