Hậu hôn lễ hạnh phúc viên mãn, Mạc Văn Khoa tung loạt ảnh cưới 'tình bể bình' cùng bà xã xinh đẹp khiến netizen không khỏi phần ghen tị

Hậu trường 28/05/2022 08:39

Mới đây Mạc Văn Khoa đã tung loạt ảnh đám cưới cực kỳ hoành tráng khiến người hâm mộ phát rồ lên vì độ đáng yêu của cặp đôi.

Sau lễ ăn hỏi rộn ràng tại TP.HCM, hôm nay (ngày 18/5), Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy đã tổ chức tiệc cưới lớn ở Hải Dương. Tại căn biệt thự sân vườn siêu rộng, bề thế nhất nhì trong vùng, Mạc Văn Khoa cho trang trí khắp nơi bằng hoa tươi, hình ảnh cưới cũng được phủ kín dọc lối đi tạo nên không gian sang xịn.

Hậu hôn lễ hạnh phúc viên mãn, Mạc Văn Khoa tung loạt ảnh cưới 'tình bể bình' cùng bà xã xinh đẹp khiến netizen không khỏi phần ghen tị - Ảnh 1
Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy - Ảnh: Internet

Đặc biệt nhất, cổng đón khách hình đôi long phụng được các nghệ nhân kết từ những loại quả, hoa lá tự nhiên vô cùng độc đáo đã được Mạc Văn Khoa đặt từ miền Tây mang ra Hải Dương để chuẩn bị trong ngày trọng đại này. 

Để hâm nóng trước lễ cưới trọng đại được tổ chức tại TP.HCM với những anh em nghệ sĩ thân thiết của cả 2, nam diễn viên đã quyết định tung loạt ảnh cưới ''tình bể tình'' với bà xã Thảo Vy. Anh không khỏi xúc động chia sẻ: "Để kỉ niệm lần đầu tiên video Đám Cưới của tụi em ở quê nhà Chí Linh - Hải Dương lên tab 1 thịnh hành Youtube em xin gửi tới cả nhà bộ ảnh cưới của hai vợ chồng em ạ. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương gia đình nhỏ của tụi em ạ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ".

Hậu hôn lễ hạnh phúc viên mãn, Mạc Văn Khoa tung loạt ảnh cưới 'tình bể bình' cùng bà xã xinh đẹp khiến netizen không khỏi phần ghen tị - Ảnh 2Hậu hôn lễ hạnh phúc viên mãn, Mạc Văn Khoa tung loạt ảnh cưới 'tình bể bình' cùng bà xã xinh đẹp khiến netizen không khỏi phần ghen tị - Ảnh 3Hậu hôn lễ hạnh phúc viên mãn, Mạc Văn Khoa tung loạt ảnh cưới 'tình bể bình' cùng bà xã xinh đẹp khiến netizen không khỏi phần ghen tị - Ảnh 4

Hậu hôn lễ hạnh phúc viên mãn, Mạc Văn Khoa tung loạt ảnh cưới 'tình bể bình' cùng bà xã xinh đẹp khiến netizen không khỏi phần ghen tị - Ảnh 5
Bộ ảnh xinh đẹp xuất sắc của cặp đôi - Ảnh: chụp màn hình

Chứng kiến hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi trẻ, một số bộ phận netizen cho biết họ cảm thấy vô cùng xuýt xoa và có phần gạnh tị với niềm hạnh phúc mà 2 người đang có được với nhau. Đồng thời cũng cầu chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ xảy ra với Mạc Văn Khoa và Thảo Vy bởi sau tất cả cả 2 xứng đáng có được điều đó. 

Chiến Thắng 'tiết lộ' sự thật đằng sau đoạn clip viral mạng xã hội 'Chiến Thắng khi bị đuổi khỏi đám cưới Mạc Văn Khoa'

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