Hậu hôn lễ cổ tích, Diệu Nhi – Anh Tú tiếp tục “xả kho” loạt ảnh cưới cực ngầu với suit đen

Hôn lễ hoành tráng cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú được diễn ra tại Phan Thiết ngày 10/10 vừa qua, cô dâu nổi bật khi chọn toàn bộ trang phục trắng với những thiết kế phá cách nhưng vẫn vô cùng nữ tính. Tuy nhiên mới đây, nữ diễn viên cùng chồng tiếp tục "đốt mắt" khán giả với bộ ảnh cưới khác cực chất với trang phục suit đen.

Trang phục ảnh của Diệu Nhi đơn giản, mộc mạc, không cầu kì mà vẫn “chiếm” được lòng của các fans hâm mộ và khán giả. (Ảnh: FB Diệu Nhi)

Diện suit “nam tính” khi chụp ảnh cưới là một concept không quá xa lạ, kiểu “trang phục suit đôi” chuẩn men này đã tùng “lọt vào mắt xanh” của các mỹ nhân Việt như Á hậu Dương Tú Anh cho đến Á hậu Thúy Vân chọn mặc trong bộ ảnh cưới của mình. Tuy nhiên, hình ảnh Diệu Nhi diện vest đen ngồi trên ghế đồng hành cùng chú rể Anh Tú trong bộ ảnh thu hút sự chú ý của khán giả Việt.

Những bức ảnh đen trắng tạo ấn tượng cho người xem bởi sự cá tính của cô dâu và chú rể. Cả hai mặc vest lịch lãm, tuy nhiên không thiếu những khoảnh khắc lầy lội bên nhau. Diệu Nhi làm nổi bật bộ vest bằng khăn voan gắn đầu cùng chocker đính hoa hồng kim loại với biểu cảm cực “ngầu”.

Cô dâu Diệu Nhi gây ấn tượng bộ vest đơn giản nhưng vẫn “đẹp hết phần thiên hạ”. (Ảnh: FB Diệu Nhi)

Cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú không quên tạo dánh lầy lội bên nhau.(Ảnh minh họa: Internet)

Trong lễ cưới ngày 10/10 vừa qua, dàn sao Việt đã tề tựu tại Phan Thiết để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cặp đôi. Những hình ảnh về lễ cưới của cặp đôi tại Phan Thiết vừa qua được chia sẻ chóng mặt, phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội.

Sau hôn lễ ngày 10/10 tại Phan Thiết quê nhà cô dâu, phía ekip Diệu Nhi xác nhận tiệc cưới tiếp theo của cặp đôi sẽ được cử hành tại Hà Nội (quê nhà chú rể) vào ngày 22/10 tới. Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ của cả hai.