Hậu 'giấu nhẹm' chuyện bầu bí, Phạm Quỳnh Anh tiếp tục 'xả kho' loạt ảnh vòng 2 vượt mặt, tiết lộ yêu một người mù quáng?

Hậu trường 30/06/2022 08:40

Hậu công khai mang bầu, các thông tin liên quan tới Phạm Quỳnh Anh đều nhận được sự quan tâm lớn.

Thời gian qua, sau thông tin có tình mới hậu ly hôn với đạo diễn Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ vướng vào đồn đoán mang thai con thứ 3 với tình trẻ. Mãi đến gần đây, nữ ca sĩ mới bất ngờ hé lộ những thông tin liên quan đến việc mang bầu và khoe luôn cả vòng 2 vượt mặt trong một đêm nhạc tri ân khán giả tại Đà Lạt.

Hậu 'giấu nhẹm' chuyện bầu bí, Phạm Quỳnh Anh tiếp tục 'xả kho' loạt ảnh vòng 2 vượt mặt, tiết lộ yêu một người mù quáng? - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh bày tỏ nỗi lòng phỉ giấu kín 'tin vui' bấy lâu trong một đêm nhạc tri ân khán giả - Ảnh: Internet

Theo đó, Phạm Quỳnh Anh bày tỏ nỗi lòng phải giấu kín "tin vui" bấy lâu và điều này nhận được nhiều sự cảm thông từ phía người hâm mộ. Sau khi công khai, giọng ca Bụi bay vào mắt đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh bầu bí của mình. Mới đây nhất, cô vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc thiêng liêng trong những giai đoạn cuối thai kỳ, thu hút nhiều sự quan tâm. Kèm theo hình ảnh, nữ ca sĩ cũng đăng tải cùng dòng trạng thái xúc động: "Vì sao lại gọi đây là hành trình thiêng liêng có lẽ chỉ có các chị em phụ nữ đã trải qua mới thấu hiểu được…  Cảm thấy thật là yêu một người chỉ mới biết tên nhưng chưa được thấy mặt… bị người ta đá thẳng chân, gò méo bụng… thắt lưng và xương chậu đau điếng mà vẫn cứ yêu… Thật là thứ tình cảm mù quáng!".

Hậu 'giấu nhẹm' chuyện bầu bí, Phạm Quỳnh Anh tiếp tục 'xả kho' loạt ảnh vòng 2 vượt mặt, tiết lộ yêu một người mù quáng? - Ảnh 2
Phạm Quỳnh Anh nhắn gửi xúc động đến thiên thần nhỏ trong bụng - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ qua hình ảnh và dòng chia sẻ thấy rõ được nữ ca sĩ đang hạnh phúc khôn nguôi khi sắp được đón chào thành viên mới. Và người yêu mà nữ ca sĩ đang nhắc đến là yêu mù quáng ấy chính là sinh linh nhỏ đang nằm trong bụng.

Hậu 'giấu nhẹm' chuyện bầu bí, Phạm Quỳnh Anh tiếp tục 'xả kho' loạt ảnh vòng 2 vượt mặt, tiết lộ yêu một người mù quáng? - Ảnh 3
Hậu 'giấu nhẹm' chuyện bầu bí, Phạm Quỳnh Anh tiếp tục 'xả kho' loạt ảnh vòng 2 vượt mặt, tiết lộ yêu một người mù quáng? - Ảnh 4
Dù mang bầu phải chịu nhiều nỗi đau nhưng Phạm Quỳnh Anh thấy đó là niềm hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết, rất nhiều lượt yêu thích và bình luận để lại dành tặng lời khen cho nhan sắc vượt bậc của mẹ bầu. Đồng thời, nhiều người cũng gửi lời chúc "mẹ tròn con vuông" đến Phạm Quỳnh Anh khi chuẩn bị bước vào hành trình thiêng liêng sắp tới.

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