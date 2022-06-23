Tự tin tung bộ ảnh khoe bụng bầu vượt mặt, Phạm Quỳnh Anh xác nhận đã hạ sinh 'nhóc tỳ' thứ ba

Hậu trường 23/06/2022 20:42

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh nhận được sự quan tâm khi chia sẻ về chuyện sinh nở lần 3 của mình.

Vào tối ngày 23/6, Phạm Quỳnh Anh gây chú ý khi tung loạt ảnh khoe bụng bầu vượt mặt trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng khiến cư dân mạng phải xuýt xoa với thần thái đầy sang chảnh và xinh đẹp.

Nữ ca sĩ tâm sự rằng cô không nghĩ bản thân sẽ tiếp tục bước vào hành trình thiêng liêng thêm một lần nữa. Không chỉ Phạm Quỳnh Anh, 2 con gái đầu của nữ ca sĩ cũng rất vui vì sự xuất hiện của em bé.

Cô xúc động cho biết: "Mỗi chúng ta đều có một cuộc đời đáng để trân trọng. Không nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục bước vào hành trình thiêng liêng này một lần nữa, nhất là ở lứa tuổi này, mọi thứ về sức khoẻ có vẻ khó khăn hơn nhiều nhưng tất cả đều do ông Trời sắp đặt và mình hạnh phúc đón nhận. Em bé sẽ được sống trong sự thương yêu của gia đình và tất cả mọi người nhé. Quỳnh Anh xin cảm ơn tất cả những lời chúc phúc. 2 chị Lâm An vui lắm vì sự xuất hiện của em". 

Tự tin tung bộ ảnh khoe bụng bầu vượt mặt, Phạm Quỳnh Anh xác nhận đã hạ sinh 'nhóc tỳ' thứ ba - Ảnh 1Tự tin tung bộ ảnh khoe bụng bầu vượt mặt, Phạm Quỳnh Anh xác nhận đã hạ sinh 'nhóc tỳ' thứ ba - Ảnh 2Tự tin tung bộ ảnh khoe bụng bầu vượt mặt, Phạm Quỳnh Anh xác nhận đã hạ sinh 'nhóc tỳ' thứ ba - Ảnh 3
Phạm Quỳnh Anh tự tin tung bộ ảnh siêu xịn khoe bụng bầu vượt mặt - Ảnh: FBNV

Trước đó, trong một chương trình âm nhạc tại Đà Lạt, Phạm Quỳnh Anh đã chính thức xác nhận niềm vui làm mẹ. Đáng chú ý, cô còn tiết lộ đã cho người mới của mình gặp gỡ chồng cũ là nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy. Hai người đàn ông cực hợp cạ và làm bạn với nhau trong cuộc sống khiến cô cảm thấy rất may mắn.

Tự tin tung bộ ảnh khoe bụng bầu vượt mặt, Phạm Quỳnh Anh xác nhận đã hạ sinh 'nhóc tỳ' thứ ba - Ảnh 4
Nữ ca sĩ cũng chia sẻ về chuyện sinh nở lần 3 của mình - Ảnh: FBNV

Hiện tại, những chia sẻ này từ nữ ca sĩ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng liên tục gửi lời chúc mừng và hỏi thăm đến cô nàng.

Xôn xao thông tin nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hạ sinh con thứ 3 qua một chi tiết khiến dân tình 'dậy sóng'?

Xôn xao thông tin nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hạ sinh con thứ 3 qua một chi tiết khiến dân tình 'dậy sóng'?

Mới đây, cư dân mạng được dịp xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hạ sinh con thứ 3 với bạn trai mới qua một chi tiết vô cùng đặc biệt.

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