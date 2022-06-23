Nữ ca sĩ tâm sự rằng cô không nghĩ bản thân sẽ tiếp tục bước vào hành trình thiêng liêng thêm một lần nữa. Không chỉ Phạm Quỳnh Anh, 2 con gái đầu của nữ ca sĩ cũng rất vui vì sự xuất hiện của em bé.

Cô xúc động cho biết: "Mỗi chúng ta đều có một cuộc đời đáng để trân trọng. Không nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục bước vào hành trình thiêng liêng này một lần nữa, nhất là ở lứa tuổi này, mọi thứ về sức khoẻ có vẻ khó khăn hơn nhiều nhưng tất cả đều do ông Trời sắp đặt và mình hạnh phúc đón nhận. Em bé sẽ được sống trong sự thương yêu của gia đình và tất cả mọi người nhé. Quỳnh Anh xin cảm ơn tất cả những lời chúc phúc. 2 chị Lâm An vui lắm vì sự xuất hiện của em".

Phạm Quỳnh Anh tự tin tung bộ ảnh siêu xịn khoe bụng bầu vượt mặt - Ảnh: FBNV

Trước đó, trong một chương trình âm nhạc tại Đà Lạt, Phạm Quỳnh Anh đã chính thức xác nhận niềm vui làm mẹ. Đáng chú ý, cô còn tiết lộ đã cho người mới của mình gặp gỡ chồng cũ là nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy. Hai người đàn ông cực hợp cạ và làm bạn với nhau trong cuộc sống khiến cô cảm thấy rất may mắn.