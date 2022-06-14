Sau lần 'gật đầu' thừa nhận mang thai, Phạm Quỳnh Anh hé lộ luôn hình ảnh 'nét căng' của bạn trai sau thời gian giấu kín?

Hậu trường 14/06/2022 09:03

Sau đổ vỡ hôn nhân, chuyện tình cảm cùng người mới được Phạm Quỳnh Anh giấu khá kỹ.

Dịp Valentine 14/2 vừa qua, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao trước thông tin Phạm Quỳnh Anh được bạn trai bí ẩn cầu hôn. Không lâu sau đó, dân tình lại được phen chấn động khi nhiều đồn đoán chỉ ra nữ ca sĩ đang mang thai con của bạn trai. Sau nhiều lần úp mở, che chắn kĩ lưỡng vòng 2, Phạm Quỳnh Anh mới đây đã chính thức xác nhận việc đang mang thai đúng như lời đồn.

Sau lần 'gật đầu' thừa nhận mang thai, Phạm Quỳnh Anh hé lộ luôn hình ảnh 'nét căng' của bạn trai sau thời gian giấu kín? - Ảnh 1
Theo một số thông tin, Phạm Quỳnh Anh đã sinh con trong tháng 6 này - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ không ngần ngại khoe ảnh bụng bầu vượt mặt và theo như một số thông tin tiết lộ, cô đang ở tháng cuối thai kì, dự sinh trong tháng 6 này. Không chỉ công khai mang bầu mà mới đây nhất, Phạm Quỳnh Anh còn được cho rằng đã để lộ hình ảnh bạn trai mặc dù trước đó cô luôn muốn giữ hình ảnh riêng tư và giấu kín danh tính người đàn ông này.

Cụ thể, cô nàng đăng tải hình ảnh chụp cùng ekip tại đêm nhạc đầy cảm xúc ở Đà Lạt. Trong số đó, netizen đã sớm soi ra một người đàn ông mặc áo thun giản dị, luôn đứng quan sát cô biểu diễn trên sân khấu. Không chỉ vậy, khoảnh khắc tình tứ giữa 2 người khi chụp chung với dàn ê-kíp cũng nhanh chóng được nhận ra. Nhiều người cho rằng, có lẽ Phạm Quỳnh Anh đang ở tháng cuối thai kì nên bạn trai đã đi theo hộ tống và chăm sóc cho cô.

Tuy nhiên, sau đó nữ ca sỹ đã xác nhận trên trang cá nhân rằng đây chỉ là một người trong ê-kíp.

Sau lần 'gật đầu' thừa nhận mang thai, Phạm Quỳnh Anh hé lộ luôn hình ảnh 'nét căng' của bạn trai sau thời gian giấu kín? - Ảnh 2
Nữ ca sỹ đã xác nhận trên trang cá nhân rằng người đang ông bị nhầm là bạn trai cô chỉ là một người trong ê-kíp.

Trước đó, khi chia sẻ về mối lương duyên với người mới sau đổ vỡ hôn nhân với Quang Huy, Phạm Quỳnh anh cho biết: "Cả hai đã biết nhau, cảm thấy không có trở ngại trong cảm xúc cũng như các con tôi cũng rất thương yêu người bạn đời mới của tôi. Đó là điều tôi cảm thấy rất may mắn. Tôi không đi tìm người hoàn hảo vì trên đời này không có người đó. Tôi tìm người phù hợp với mình, ít nhất là họ đồng cảm, chia sẻ và yêu thương những gì mình đã có. Điều đó đã đủ lắm rồi".

Cũng trong đêm nhạc ở Đà Lạt, giọng ca "Bụi bay vào mắt" cũng xin khán giả được tạm nghỉ để thực hiện nhiệm vụ làm mẹ thiêng liêng và hứa trở lại trong thời gian sớm nhất. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Khi mang thai, Quỳnh Anh có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, khi mình nghỉ một thời gian phải làm như thế nào để khán giả không quên mình, vẫn ở theo dõi, vẫn ủng hộ mình. Quỳnh Anh nghĩ rằng cái gì xuất phát từ tình yêu thương cũng sẽ dài lâu, khán giả cũng phải chưa từng chờ đợi Quỳnh Anh. Vậy nên một lần nữa Quỳnh Anh xin tạm ngưng một khoảng thời gian thật ngắn để thực hiện thiên chức lớn lao này, mong rằng mọi người vẫn sẽ ở đấy, không đi đâu cả".

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