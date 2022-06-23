Xôn xao thông tin nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hạ sinh con thứ 3 qua một chi tiết khiến dân tình 'dậy sóng'?

Hậu trường 23/06/2022 15:05

Mới đây, cư dân mạng được dịp xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hạ sinh con thứ 3 với bạn trai mới qua một chi tiết vô cùng đặc biệt.

Thời gian vừa qua, thông tin nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh mang thai con thứ 3 khiến dân tình không khỏi xôn xao. Mãi đến tối ngày 11/6, tại một đêm nhạc diễn ra ở Đà Lạt, nữ ca sĩ mới chính thức xác nhận thông tin trên và cho biết đang hạnh phúc bên bạn trai mới. Có thể thấy, kể từ khi công khai tin vui về thành viên mới của gia đình, Phạm Quỳnh Anh thoải mái chia sẻ hình ảnh bầu bí trên trang cá nhân nhưng mọi thông tin liên quan tới thai kỳ vẫn được nữ ca sĩ giữ kín.

Xôn xao thông tin nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hạ sinh con thứ 3 qua một chi tiết khiến dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 1
Nữ ca sĩxác nhận mang thai lần 3 - Ảnh: FBNV

Vào sáng ngày 23/6, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã đã đăng tải một đoạn clip thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, cô chia sẻ hình ảnh lẵng hoa hồng kèm một tấm thiệp chúc mừng có nội dung: "Dear chị Phạm Quỳnh Anh. A baby is precious gift, congratulation on your prenacy". (Tạm dịch: Chị Phạm Quỳnh Anh thân mến. Em bé là một món quà quý giá, chúc mừng thai kỳ của chị).

Xôn xao thông tin nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hạ sinh con thứ 3 qua một chi tiết khiến dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 2
Đoạn clip được chia sẻ khiến dân tình dậy sóng - Ảnh: Chụp màn hình

Qua trên, nhiều người đồn đoán rằng Phạm Quỳnh Anh chuẩn bị lâm bồn hoặc đã hạ sinh nhóc tỳ thứ 3. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là dự đoán của cư dân mạng, phía nữ ca sĩ vẫn chưa có thông tin gì thêm.

Về bạn trai mới của Phạm Quỳnh Anh và cũng là bố của đứa bé trong bụng, nữ ca sĩ từng cho biết người này có nhiều nét tính cách giống bố mình, biết quan tâm, yêu thương, chăm sóc cô và đặc biệt rất yêu thương các con riêng của nữ ca sĩ.

"Người bạn này có tất cả những điều đó. Đồng hành được với mình trong đời sống, chia sẻ mọi thứ với mình trên đường đời. Quan trọng nhất là người này rất yêu thương các con của Quỳnh Anh" - Phạm Quỳnh Anh cho biết.

Xôn xao thông tin nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hạ sinh con thứ 3 qua một chi tiết khiến dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 3
Phạm Quỳnh Anh thông báo mang thai và chia sẻ về bạn trai mới trong một đêm nhạc tại Đà Lạt - Ảnh: Chụp màn hình

Phạm Quỳnh Anh cũng khẳng định cô không phủ nhận quá khứ vì những người trong đời cô đều có ý nghĩa riêng. Có điều, đó là những chuyện đã qua và hiện tại, cô đón nhận tình yêu mới trong tâm thế nhẹ nhàng và hạnh phúc.

"Đó là những bài học giúp Quỳnh Anh trưởng thành. Tôi cảm ơn vì điều đó. Nhưng đó là chuyện đã qua. Hiện tại tôi đón nhận duyên mới với tâm trạng nhẹ nhàng và hạnh phúc" - Quỳnh Anh chia sẻ thêm.

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