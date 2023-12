Xôn xao thông tin nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hạ sinh con thứ 3 qua một chi tiết khiến dân tình 'dậy sóng'?

Thời gian vừa qua, thông tin nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh mang thai con thứ 3 khiến dân tình không khỏi xôn xao. Mãi đến tối ngày 11/6, tại một đêm nhạc diễn ra ở Đà Lạt, nữ ca sĩ mới chính thức xác nhận thông tin trên và cho biết đang hạnh phúc bên bạn trai mới. Có thể thấy, kể từ khi công khai tin vui về thành viên mới của gia đình, Phạm Quỳnh Anh thoải mái chia sẻ hình ảnh bầu bí trên trang cá nhân nhưng mọi thông tin liên quan tới thai kỳ vẫn được nữ ca sĩ giữ kín.

Nữ ca sĩxác nhận mang thai lần 3 - Ảnh: FBNV

Vào sáng ngày 23/6, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã đã đăng tải một đoạn clip thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, cô chia sẻ hình ảnh lẵng hoa hồng kèm một tấm thiệp chúc mừng có nội dung: "Dear chị Phạm Quỳnh Anh. A baby is precious gift, congratulation on your prenacy". (Tạm dịch: Chị Phạm Quỳnh Anh thân mến. Em bé là một món quà quý giá, chúc mừng thai kỳ của chị).