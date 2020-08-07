Hậu công khai tháo túi ngực, Thúy Vi diện váy không nội y, suýt lộ điểm nhạy cảm

Giây phút hớ hênh của tình cũ Phan Thành - hot girl Thúy Vi khi đang livestream khiến cư dân mạng không khỏi lo ngại.

Sau scandal làm người thứ ba xen vào cuộc tình của Midu và thiếu gia Phan Thành, hot girl Thúy Vi ngày càng được nhiều người biết đến. Từ khi bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu, cô nàng liên tục vướng phải hàng loạt thị phi như hành động vô lễ với người lớn tuổi, phẫu thuật thẩm mỹ, phát ngôn gây sốc...

Thúy Vi nổi tiếng nhờ scandal liên quan đến chuyện tình ái với thiếu gia Phan Thành – Ảnh: Internet

Mới đây, tình cũ Phan Thành lại tiếp tục gây chú ý khi suýt lộ hàng trên sóng livestream. Cụ thể trong đoạn video đăng tải, Thúy Vi diện một chiếc váy hai dây màu trắng đầy quyến rũ. Tuy nhiên vì không mặc nội y nên cô nàng suýt để lộ điểm nhạy cảm ở vòng một trước mắt khán giả.

Suốt quá trình giao lưu với người hâm mộ, hot girl Cà Mau liên tục phải chỉnh váy để tránh hớ hênh.

Thúy Vi suýt lộ hàng trên sóng livestream - Ảnh: FB

Cô liên tục dùng tay che chắn phần ngực để tránh lộ hàng - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, không ít khán giả khuyên Thúy Vi nên chọn trang phục phù hợp hơn khi livestream để tránh trường hợp không may xảy ra. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng để lại nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc của cô nàng: “Dạo này chị gầy đi nên xinh hơn ý”, “Xinh quá bé ơi”, “Ngày càng đẹp nè”…

Từ sau khi tháo túi ngực, Thúy Vi ngày càng thăng hạng nhan sắc và nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Trước đó, cô nàng từng cho biết quyết định táo bạo này có liên quan đến người cũ.

Hiện tại, tình cũ Phan Thành không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật mà tập trung cho công việc kinh doanh.

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