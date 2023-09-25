Hậu chia tay Hương Giang, Đình Tú 'lẻ bóng' đón sinh nhật ở tuổi 31

Dưới phần bình luận, nhiều sao Vbiz lẫn người hâm mộ đã gửi lời chúc đến Đình Tú.

Kể từ ngày công bố chia tay diễn viên Hương Giang, chuyện tình cảm của diễn viên Đình Tú đã gây ra không ít ồn ào, bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, nguyên nhân khiến Đình Tú và Hương Giang "đường ai nấy đi" có liên quan đến người thứ 3 là Huyền Lizzie. Tuy nhiên, sau đó, nữ diễn viên Huyền Lizzie đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định "cả 2 hiện tại chỉ là bạn bè". Kể từ ngày công bố chia tay diễn viên Hương Giang, chuyện tình cảm của diễn viên Đình Tú đã gây ra không ít ồn ào, bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Mới đây, trên trang cá nhân, Đình Tú đã đăng tải khoảnh khắc đón sinh nhật lần thứ 31. Trái với những lần trước, nam diễn viên sẽ có màn tụ tập cùng dàn bạn bè thân thiết thì lần này dường anh đã đón tuổi mới một mình. Trong hình ảnh chia sẻ, anh diện trang phục trẻ trung, đơn giản và vui vẻ tạo dáng với bánh gato.

Nhiều người cho rằng, nguyên nhân khiến Đình Tú và Hương Giang "đường ai nấy đi" có liên quan đến người thứ 3 là Huyền Lizzie Dưới phần bình luận, nhiều sao Vbiz lẫn người hâm mộ đã gửi lời chúc đến Đình Tú. Huyền Lizzie vui vẻ để lại bình luận: "Chúc mừng sinh nhật cháu nó nhé, kk", Mai Ngọc hy vọng anh chàng sẽ đạt được những điều bản thân mong muốn: "Chúc mừng sinh nhật Tú! Tuổi mới max đẹp, nhiều điều như ý em nhé". Sau nhiều ồn ào đời tư, thời điểm hiện tại, Đình Tú ưu tiên việc phát triển sự nghiệp diễn xuất và "lấn sân" sang kinh doanh thời trang. Mới đây, trên trang cá nhân, Đình Tú đã đăng tải khoảnh khắc đón sinh nhật lần thứ 31 Dưới phần bình luận, nhiều sao Vbiz lẫn người hâm mộ đã gửi lời chúc đến Đình Tú Trước đó, khi đón tuổi 30, Đình Tú tự thưởng cho mình cơ ngơi mới tậu sau nhiều năm làm việc hăng say. Trên trang cá nhân, nam diễn viên hào hứng chia sẻ niềm vui: "Sinh nhật năm nay thật ý nghĩa. Sau bao ngày chờ đợi mong ngóng, cuối cùng ngôi nhà đầu tiên của Tú cũng lộ diện. Đây cũng là món quà đầu tiên mà Tú dành tặng cho mình sau bao năm làm việc hăng say. Được ngắm em nó mỗi ngày mình lại càng thêm có động lực, vui hơn khi nhận bản thiết kế đúng với gu mình đã tưởng tượng".

Trước đó, khi đón tuổi 30, Đình Tú tự thưởng cho mình cơ ngơi mới tậu sau nhiều năm làm việc hăng say Căn hộ của Đình Tú được thiết kế theo phong cách tối giản, có tông màu kem và ghi chủ đạo mang cảm giác sang trọng, hiện đại. Nhiều người dành lời khen cho thiết kế của căn hộ của Đình Tú và chúc mừng nam diễn viên vì món quà sinh nhật ấn tượng dành tặng mình. Căn hộ của Đình Tú được thiết kế theo phong cách tối giản, có tông màu kem và ghi chủ đạo mang cảm giác sang trọng, hiện đại Đình Tú là một diễn viên trẻ nổi tiếng trên man ảnh nhỏ. Anh gây ấn tượng qua các bộ phim như Máy bay ký sự, Lặng yên dưới vực sâu, Đi qua mùa hạ, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Nàng dâu order, Cô gái nhà người ta, Những ngày không quên, Hướng dương ngược nắng và mới đây nhất là Thương ngày nắng về.

Hương Giang bất ngờ nhắc lại khoảng thời gian tuyệt vọng sau chia tay Đình Tú Mới đây, Hương Giang chia sẻ về tình trạng của cô cách đây 1 năm khiến khán giả đồng cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-chia-tay-huong-giang-inh-tu-le-bong-on-sinh-nhat-o-tuoi-31-619105.html