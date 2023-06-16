Hương Giang bất ngờ nhắc lại khoảng thời gian tuyệt vọng sau chia tay Đình Tú

Mới đây, Hương Giang chia sẻ về tình trạng của cô cách đây 1 năm khiến khán giả đồng cảm.

Chuyện tình của Đình Tú và Hương Giang dù đã kết thúc cách đây 1 năm nhưng vẫn để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Thời điểm công khai "đường ai nấy đi", có nhiều nghi vấn về nguyên nhân chia tay và trước ý kiến không có căn cứ, Hương Giang sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ bạn trai cũ. Chuyện tình 6 năm của cặp đôi Đình Tú - Hương Giang kết thúc khiến nhiều người tiếc nuối. Mới đây, trên trang cá nhân, Hương Giang tiết lộ thời điểm này năm trước cô đang rơi vào trạng thái cảm xúc buồn bã. Nữ diễn viên trải lòng: "Thời điểm này năm trước hình như rất tệ thì phải. Cảm xúc thật kì lạ, dù hạnh phúc hay tuyệt vọng đều khiến người ta nhớ rất lâu. Sau cơn mưa trời luôn sáng".

Hương Giang chia sẻ dòng trạng thái về cảm xúc cách đây 1 năm, gần với thời điểm công khai chia tay Đình Tú. Dù thế nào đi chăng nữa khán giả mong rằng Hương Giang sớm tìm được hạnh phúc mới sau những trắc trở chuyện tình cảm. Tháng 5/2022, Hương Giang - Đình Tú chính thức lên tiếng xác nhận chia tay. Cả hai mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định này. Nữ diễn viên cho biết: "Không kể là bạn gặp ai, họ đều là những người cần xuất hiện trong cuộc đời bạn. Không kể chuyện gì xảy ra, đó đều là chuyện cần phải xảy ra. Không kể sự tình bắt đầu vào thời khắc nào, đó đều là thời khắc đúng đắn. Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận, không có đúng sai. Hương Giang xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu quý và ủng hộ Hương Giang. Cảm ơn người đã đồng hành cùng Giang một chặng dường dài và ý nghĩa. Và cuối cùng chuyện đã kết thúc, chính là nên kết thúc rồi! Hãy để nó là những kỉ niệm đẹp".

Hiện tại, cả hai đều thăng hạng về nhan sắc và phong độ, gặt hái được những thành công mới. Năm 2016, Đình Tú quen Hương Giang khi hai người đóng chung phim Lặng yên dưới vực sâu và có mối tình kéo dài 6 năm. Hương Giang sinh năm 1989, hơn Đình Tú 3 tuổi và là mẹ đơn thân. Tưởng rằng sẽ có cái kết tình yêu đẹp nhưng cặp đôi bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Từng có chuyện tình yêu đẹp, vượt qua bao sóng gió của dư luận để đến được với nhau bỗng một ngày cặp đôi thông báo chia tay khiến khán giả không khỏi hụt hẫng. Sau khi thông báo chia tay, cả hai thoải mái cập nhật cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Đình Tú chăm chỉ đóng phim. Ngoài thời gian dành cho công việc, nam diễn viên thường xuyên tụ tập cùng hội bạn thân như Huyền Lizzie, Việt Anh, Lã Thanh Huyền,.. Đình Tú nhanh chóng cân bằng được cuộc sống sau khi chia tay mối tình 6 năm. Hiện tại, anh đang dành thời gian chủ yếu cho công việc và hạn chế nhắc lại chuyện buồn trong quá khứ. Đình Tú - Hương Giang vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và có cách hành xử văn minh sau chia tay khiến nhiều người nể phục.

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