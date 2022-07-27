Hậu chia tay chồng 4, Hoàng Yến 'Về nhà đi con' bất ngờ bày tỏ quan điểm về chuyện buông bỏ

Mới đây, những chia sẻ của nữ diễn viên Hoàng Yến nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
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Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên Hoàng Yến đã có chia sẻ đáng chú ý về chuyện buông bỏ trong tình yêu. Cụ thể, cô cho rằng đây là hành động giúp mọi người trở nên minh mẫn và sáng suốt hơn. Từ đó, mọi người có thể bình an, nhẹ nhõm và để sống một cách quyền năng hơn. Đồng thời, nữ diễn viên cũng nhấn mạnh rằng buông không đồng nghĩa với bỏ cuộc hay bỏ trốn.
Cụ thể, Đào Hoàng Yến viết rõ: "Buông. Là để cho hành động của chúng ta trở nên minh mẫn sáng suốt hơn và có hiệu quả cao hơn chứ không phải là bỏ đi cái hành động. Buông là một cái gì đó xảy ra ở bên trong để cho bạn có một cảm giác bình an, để cho bạn có một cảm giác nhẹ nhõm, để bạn sống một cách quyền năng hơn. Cách mà chúng ta nghĩ rằng buông là không hành động là chúng ta đang quên mất yếu tố bên trong mình, chúng ta chỉ chú ý tới yếu tố bên ngoài, và như vậy chúng ta đi tới thái cực của cái việc là Buông là bỏ cuộc, Buông là bỏ trốn. Mà bỏ trốn bỏ cuộc thì không phải là buông".
Ngay sau khi chia sẻ này được đăng tải, nữ diễn viên Hoàng Yến cũng đang nhận được rất nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng. Nữ diễn viên đã kết hôn 4 lần nhưng chưa có được hạnh phúc trọn vẹn. Đáng chú ý, cô sau khi ly hôn với người chồng thứ 4 đã để lại không ít lùm xùm tai tiếng. Cả hai trước đó nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. Khi khúc mắc lên đỉnh điểm, cô phải chấm dứt hôn nhân. Sau đó, Hoàng Yến được quyền nuôi con gái hai tuổi.
Hoàng Yến hiện là mẹ của 3 cô con gái. Con gái đầu của Hoàng Yến là Giám đốc Markerting, con gái thứ 2 đang là sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện. Con gái út của Hoàng Yến năm nay 4 tuổi, bé được nhận xét là ngoan ngoãn, lễ phép và rất hiểu chuyện.
Dù đời tư có nhiều trắc trở, sóng gió nhưng Hoàng Yến vẫn là người mẹ tuyệt vời. Cô có cách dạy con khoa học, được nhiều người ủng hộ. Đối với các con, Hoàng Yến luôn cố gắng hướng con trở thành người có ích cho xã hội. Thay vì làm mẹ, nữ diễn viên là một người bạn thân để nghe con giãi bày tâm sự.