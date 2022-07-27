Hậu chia tay chồng 4, Hoàng Yến 'Về nhà đi con' bất ngờ bày tỏ quan điểm về chuyện buông bỏ

Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên Hoàng Yến đã có chia sẻ đáng chú ý về chuyện buông bỏ trong tình yêu. Cụ thể, cô cho rằng đây là hành động giúp mọi người trở nên minh mẫn và sáng suốt hơn. Từ đó, mọi người có thể bình an, nhẹ nhõm và để sống một cách quyền năng hơn. Đồng thời, nữ diễn viên cũng nhấn mạnh rằng buông không đồng nghĩa với bỏ cuộc hay bỏ trốn.

Cụ thể, Đào Hoàng Yến viết rõ: "Buông. Là để cho hành động của chúng ta trở nên minh mẫn sáng suốt hơn và có hiệu quả cao hơn chứ không phải là bỏ đi cái hành động. Buông là một cái gì đó xảy ra ở bên trong để cho bạn có một cảm giác bình an, để cho bạn có một cảm giác nhẹ nhõm, để bạn sống một cách quyền năng hơn. Cách mà chúng ta nghĩ rằng buông là không hành động là chúng ta đang quên mất yếu tố bên trong mình, chúng ta chỉ chú ý tới yếu tố bên ngoài, và như vậy chúng ta đi tới thái cực của cái việc là Buông là bỏ cuộc, Buông là bỏ trốn. Mà bỏ trốn bỏ cuộc thì không phải là buông".