Bị mỉa mai chuyện từng trải qua nhiều 'đời chồng', Hoàng Yến 'Về nhà đi con' phản pháo gay gắt

Bị một cư dân mạng mỉa mai chuyện nhiều lần kết hôn, diễn viên Hoàng Yến đã lên tiếng đáp trả.

Nữ diễn viên Hoàng Yến lại được nhiều khán giả nhớ tới nhờ vai diễn ấn tượng, cô Xuyến trong phim truyền hình "Về nhà đi con" vào năm 2019. Không chỉ ghi dấu ấn với những vai diễn đỏng đảnh, đanh đá, lẳng lơ, nữ diễn viên còn được quan tâm vì chuyện đời tư đặc biệt của mình. Nữ diễn viên đã trải qua 4 cuộc hôn nhân và tất cả đều đổ vỡ. Tuy nhiên, cuộc ly hôn ồn ào nhất có lẽ là cuộc hôn nhân với người chồng thứ tư tên Cao Thắng. Theo đó, sau 1 năm về chung nhà, tháng 2/2021, nữ diễn viên công khai ly hôn người đàn ông này. Sau 4 lần kết hôn rồi ly hôn, bà mẹ ba con tiết lộ, cô sẵn sàng đến với cuộc hôn nhân thứ 5 nếu đủ duyên.

Hoàng Yến 'Về nhà đi con' gay gắt đáp trả - Ảnh: Chụp màn hình Với chia sẻ này, cô nhận phải bình luận tiêu cực, mang tính thành kiến của một số cư dân mạng. Thậm chí, khán giả bất lịch sự còn mỉa mai Hoàng Yến bằng những lời quá đáng như "lấy 5 chồng mà không biết nhục". Do đó, mới đây, trên kênh TikTok của mình, "cô Xuyến" bức xúc đăng tải clip phản hồi: "Sao bạn bắt tôi phải nhục? Cuộc sống này là của tôi, tư duy của tôi, liên quan gì đến bạn mà ý kiến! Cầm hòn than ném người khác, không biết có ném trúng không nhưng tay mình sẽ bỏng. Tôi với bạn không quen biết, bố mẹ tôi không nhục thì thôi, liên quan gì tới bạn! Nếu sau này con cháu bạn lỡ dở, bạn cũng bắt con cháu mình phải nhục hả? Thời buổi văn minh hiện đại, nếu con bạn đau khổ vì chuyện tình cảm thì bạn cũng đừng nhẫn tâm ép họ phải chịu đau khổ cả đời. Chẳng biết bạn thế nào nhưng không một ông bố, bà mẹ nào muốn nhìn con mình như vậy. Bố mẹ tôi yêu thương tôi lắm! Chỉ cần tôi chia sẻ, bày tỏ tâm nguyện với bố mẹ là họ tin tưởng ngay và luôn ôm tôi vào lòng".

Sau 4 lần kết hôn rồi ly hôn, bà mẹ ba con tiết lộ, cô sẵn sàng đến với cuộc hôn nhân thứ 5 nếu đủ duyên - Ảnh: FBNV Hoàng Yến thoải mái bày tỏ, cô "tự hào về bản thân mình còn không hết". Nữ diễn viên cũng nói thêm, cô mới chỉ đăng ký kết hôn 3 lần nên chồng chính thức mới chỉ có 3 người. Tuy nhiên cho dù cô có 5 hay là 50 chồng thì cũng không là vấn đề. "Nếu hiện tại bạn đang hạnh phúc thì đừng ném đá vào người khác và đừng bắt tôi phải nhục như bạn mong muốn", cô gay gắt nói. Hiện tại, Hoàng Yến cho biết cô đã rút đơn kiện chồng cũ do anh đã nhận ra sai lầm và xin lỗi. Đồng thời, nữ diễn viên cũng muốn hòa giải chứ không muốn gây thù chuốc oán. Hiện tại, mối quan hệ của cả hai đã trở lại bình thường.

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