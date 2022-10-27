Hậu bị chê xuống sắc già nua, Kiều Minh Tuấn xuất hiện với diện mạo lãng tử bụi bặm chuẩn tài tử Hồng Kông

Hậu trường 27/10/2022 10:20

Kiều Minh Tuấn khiến khán giả xuýt xoa khi “lột xác” với vẻ ngoài hệt tài tử Hồng Kông.

Mới đây, trên trang cá nhân, Kiều Minh Tuấn khiến khán giả bất ngờ khi đăng tải khoảnh khắc chia sẻ về diện mạo mới của bản thân. Theo đó, trong đoạn clip, Kiều Minh Tuấn xuất hiện với mái tóc dài, uốn xoăn nhẹ và buộc đuôi ngựa. Giữa trời mưa tầm tã, nam diễn viên ngồi dưới mái hiên cặm cụi ăn.

Hậu bị chê xuống sắc già nua, Kiều Minh Tuấn xuất hiện với diện mạo lãng tử bụi bặm chuẩn tài tử Hồng Kông - Ảnh 1

Hậu bị chê xuống sắc già nua, Kiều Minh Tuấn xuất hiện với diện mạo lãng tử bụi bặm chuẩn tài tử Hồng Kông. (Ảnh: Chụp màn hình clip TikTok @kieuminhtuan262)

Nam diễn viên nổi bật khi diện chiếc áo cổ cao, tay dài màu xanh dương cũng chiếc quần jean đơn giản. Kèm theo đó phần tóc và râu để dài của anh được cắt tỉa gọn gàng, anh còn cột phần tóc phía sau lên nhằm tăng thêm độ lãng tử của mình.

Chưa dừng lại, lồng vào đoạn clip, nam nghệ sĩ để một bài hát tiếng Trung. Điều này đã khiến người xem liên tưởng đến một nhân vật trong phim TVB ngày xưa. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả hâm mộ nhận xét anh trông giống như một tài tử phim TVB.

Hậu bị chê xuống sắc già nua, Kiều Minh Tuấn xuất hiện với diện mạo lãng tử bụi bặm chuẩn tài tử Hồng Kông - Ảnh 2
Ngồi ăn dưới mưa Kiều Minh Tuấn khiến người xem liên tưởng với tài tử Hồng Kông TVB. (Ảnh: Chụp màn hình clip TikTok @kieuminhtuan262)

Cũng với ngoại hình mới này, trước đó trong đám cưới Diệu Nhi – Anh Tú, Kiều Minh Tuấn khiến khán giả “khóc théc” khi xuất hiện với mái tóc dài, uốn xoăn râu ria xồm xoàm, diện mạo nam diễn viên "dừ" hơn thường thấy. Đặc biệt, đây là lần hiếm hoi Kiều Minh Tuấn xuất hiện với vẻ ngoài bụi bặm và xuề xòa như vậy kể từ sau khi chia tay Cát Phượng.

Hậu bị chê xuống sắc già nua, Kiều Minh Tuấn xuất hiện với diện mạo lãng tử bụi bặm chuẩn tài tử Hồng Kông - Ảnh 3
Kiều Minh Tuấn lại gây hoang mang với mái tóc dài uốn tóc xoăn, trông khá lạ lẫm. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn)

Kiều Minh Tuấn trông có phần rườm rà với kiểu tóc để dài trong đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú khiến khán giả chưa thể quen mắt. Song được biết đây là kiểu tóc nối "đi phim" của Kiều Minh Tuấn, có vẻ nếu tháo ra nối vào sẽ bất tiện, cản trở cho công việc.

Hậu bị chê xuống sắc già nua, Kiều Minh Tuấn xuất hiện với diện mạo lãng tử bụi bặm chuẩn tài tử Hồng Kông - Ảnh 4

Nhận về nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình lên xuống thất thường, song có thể thấy Kiều Minh Tuấn là nam diễn viên có thể cân tất cả các tạo hình. Ở thời điểm hiện tại, những giao diện của anh dù trẻ trung hay trưởng thành đều nhận được cơn mưa lời khen đến từ người hâm mộ.

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