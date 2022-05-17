Hành trình Cát Phượng cố gắng thay đổi bản thân để 'xứng đôi vừa lứa' với Kiều Minh Tuấn, vẫn không nhận được hồi kết tốt đẹp

12 năm bên nhau, Cát Phượng không ngại thay đổi bản thân ở mọi hình thức để 'xứng đôi' với Kiều Minh Tuấn.

Chiều 15/5, Cát Phượng có buổi gặp gỡ với báo chí để chia sẻ về mối quan hệ với Kiều Minh Tuấn gây xôn xao dư luận thời gian qua. Trong buổi trò chuyện, diễn viên Hạnh phúc của mẹ lên tiếng xác nhận chuyện đã “đường ai nấy đi” với bạn trai kém tuổi. Cát Phượng tuyên bố chia tay với Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

Cát Phượng cho biết cô và Kiều Minh Tuấn "đường ai nấy đi" hồi 14/2/2021. Theo đó, sao nam Em chưa 18 là người chủ động chia tay vì lý do không hợp. "Khi tôi nói vấn đề này ra thì tôi xin lỗi anh Tuấn trước, vì anh cũng không muốn nói về vấn đề này nữa. Nhưng không nói, người ta hỏi sao chia tay thì mỗi người lại nghĩ mỗi cách. Tính tôi khi đã nói thì nói cho hết, còn không thì sẽ im", cô cho hay. Được biết, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn là tình chị em chênh lệch 18 tuổi. Thời điểm mới công khai hẹn hò, họ gặp nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Sự cách biệt về tuổi tác rào cản lớn cho Cát Phượng. Vì vậy, trong những ngày tháng bên nhau, nữ diễn viên hài liên tục thay đổi nhiều phong cách từ trẻ trung đến năng động để "xứng đôi vừa lứa" với Kiều Minh Tuấn.

Có thể thấy, khi đứng cạnh Kiều Minh Tuấn, kiểu tóc mái bằng là bí quyết đầu tiên giúp Cát Phượng "ăn gian tuổi", khiến gương mặt thêm trẻ trung. Suốt nhiều năm, nữ diễn viên hài chọn gắn bó với kiểu tóc để xứng đôi với tình trẻ. Cát Phượng để mái ngang để ăn gian tuổi - Ảnh: Internet Việc chọn lay out trang điểm nhẹ nhàng giúp gương mặt tình cũ Kiều Minh Tuấn thanh thoát và trẻ trung hơn. Thay vì xuất hiện với lớp nền dày cộm, dễ dàng lộ rõ các nếp nhăn ở khóe miệng, rãnh mắt, cô biết cách tiết chế make - up, thỉnh thoảng thoa son màu tươi tắn để tránh bị dư luận nói quá "dừ" so với người yêu. Cát Phượng biết chọn cách trang điểm nhẹ nhàng để không nhìn quá lố - Ảnh: Internet Để trẻ ngang ngửa với người tình kém 18 tuổi, Cát Phượng ưu tiên chọn trang phục với các gam màu sáng. Điều nay mang lại hình ảnh một Cát Phượng tươi tắn và năng lượng hơn khi đứng cạnh Kiều Minh Tuấn. Cát Phượng chọn cách ăn mặc trẻ trung - Ảnh: Internet Nguyên tắc thời trang là càng đơn giản càng trẻ trung. Nữ diễn viên hài đã áp dụng phong cách này trong cuộc sống thường ngày, lúc đi chơi cùng Kiều Minh Tuấn. Cát Phượng đã phối trang phục cùng những item cơ bản quần jeans, áo thun hoặc hoodie trơn đã đủ cân bằng sự lệch pha về tuổi tác trong chuyện tình "chị em". Áo thun và hoodie luôn là ưu tiên - Ảnh: Internet Dù cố gắng thay đổi, nhưng cuộc tình của họ vẫn không có hồi kết tốt đẹp. Mong rằng, Cát Phượng sẽ vực dậy được tinh thần và sớm tìm được hạnh phúc mới.

Rợn người khi nghe lời 'thề độc' của Cát Phượng dành cho Kiều Minh Tuấn nay đã linh ứng Cát Phượng cầu nguyện cho Kiều Minh Tuấn vượt qua đại nạn và không ngại 'thề độc'. Không ngờ lời thề ấy đã thành sự thật.

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