Hành trình Cát Phượng cố gắng thay đổi bản thân để 'xứng đôi vừa lứa' với Kiều Minh Tuấn, vẫn không nhận được hồi kết tốt đẹp

Cát Phượng cho biết cô và Kiều Minh Tuấn "đường ai nấy đi" hồi 14/2/2021. Theo đó, sao nam Em chưa 18 là người chủ động chia tay vì lý do không hợp. "Khi tôi nói vấn đề này ra thì tôi xin lỗi anh Tuấn trước, vì anh cũng không muốn nói về vấn đề này nữa. Nhưng không nói, người ta hỏi sao chia tay thì mỗi người lại nghĩ mỗi cách. Tính tôi khi đã nói thì nói cho hết, còn không thì sẽ im", cô cho hay.

Có thể thấy, khi đứng cạnh Kiều Minh Tuấn, kiểu tóc mái bằng là bí quyết đầu tiên giúp Cát Phượng "ăn gian tuổi", khiến gương mặt thêm trẻ trung. Suốt nhiều năm, nữ diễn viên hài chọn gắn bó với kiểu tóc để xứng đôi với tình trẻ.

Cát Phượng để mái ngang để ăn gian tuổi - Ảnh: Internet

Việc chọn lay out trang điểm nhẹ nhàng giúp gương mặt tình cũ Kiều Minh Tuấn thanh thoát và trẻ trung hơn. Thay vì xuất hiện với lớp nền dày cộm, dễ dàng lộ rõ các nếp nhăn ở khóe miệng, rãnh mắt, cô biết cách tiết chế make - up, thỉnh thoảng thoa son màu tươi tắn để tránh bị dư luận nói quá "dừ" so với người yêu.

Cát Phượng biết chọn cách trang điểm nhẹ nhàng để không nhìn quá lố - Ảnh: Internet

Để trẻ ngang ngửa với người tình kém 18 tuổi, Cát Phượng ưu tiên chọn trang phục với các gam màu sáng. Điều nay mang lại hình ảnh một Cát Phượng tươi tắn và năng lượng hơn khi đứng cạnh Kiều Minh Tuấn.

Cát Phượng chọn cách ăn mặc trẻ trung - Ảnh: Internet

Nguyên tắc thời trang là càng đơn giản càng trẻ trung. Nữ diễn viên hài đã áp dụng phong cách này trong cuộc sống thường ngày, lúc đi chơi cùng Kiều Minh Tuấn. Cát Phượng đã phối trang phục cùng những item cơ bản quần jeans, áo thun hoặc hoodie trơn đã đủ cân bằng sự lệch pha về tuổi tác trong chuyện tình "chị em".

Áo thun và hoodie luôn là ưu tiên - Ảnh: Internet

Dù cố gắng thay đổi, nhưng cuộc tình của họ vẫn không có hồi kết tốt đẹp. Mong rằng, Cát Phượng sẽ vực dậy được tinh thần và sớm tìm được hạnh phúc mới.