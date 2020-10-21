Hạnh phúc đón cặp sinh đôi trai gái, Khắc Việt lần đầu khoe ảnh ái nữ đầu lòng

Hậu trường 21/10/2020 10:20

Trên mạng xã hội, nam ca sĩ Khắc Việt hạnh phúc khoe ảnh con gái đầu lòng và ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả.

Cách đây vài ngày, Thảo Bebe – bà xã Khắc Việt đã thành công hạ sinh cặp trai gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới vợ chồng nam ca sĩ.

Mới đây, Khắc Việt bất ngờ gây chú ý khi đăng tải ảnh chụp bên con gái đầu lòng kèm dòng trạng thái: “Chúc mừng con gái bố ngày 20/10 nhé. Mau ăn chóng lớn con gái yêu nhé. Đu Đủ”.

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Khoảnh khắc nam ca sĩ hạnh phúc ngắm nhìn công chúa đầu lòng gây ‘lịm tim’ – Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, Khắc Việt khiến dân mạng thích thú khi khoe ảnh bế con gái đầy âu yếm. Bên cạnh đó, anh còn tiết lộ tên thân mật của ái nữ là Đu Đủ. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn giấu kín mặt của công chúa nhỏ. Chính vì vậy, nhiều người mong chờ vợ chồng Khắc Việt sẽ sớm công khai diện mạo cặp song sinh đầu lòng trong tương lai.

Dưới bài đăng, cư dân mạng gửi hàng loạt lời chúc đến gia đình Khắc Việt: “Chúc gia đình nhỏ của anh chị mãi mãi hạnh phúc! Chúc 2 con hay ăn chóng lớn nhé”, “Chúc con mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn”, “Chúc con hay ăn chóng lớn một đời bình an”, “Chúc mừng gia đình anh có thêm thành viên mới nha”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Năm 2018, Khắc Việt và Thảo Bebe chính thức về chung một nhà sau 10 năm bên nhau. Tháng 4/2020, nam ca sĩ vui mừng báo tin vợ đang mang bầu song thai 1 trai 1 gái. Được biết, trong suốt quá trình bà xã mang thai, Khắc Việt luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc.

Khắc Việt hạnh phúc thông báo vợ vừa sinh đôi 1 trai 1 gái

Khắc Việt hạnh phúc thông báo vợ vừa sinh đôi 1 trai 1 gái

Dòng thông báo của ca sĩ Khắc Việt nhận được sự chú ý của mọi người. Rất đông bạn bè, đồng nghiệp và fan gửi lời chúc mừng đến vợ chồng anh.

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