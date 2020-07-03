Mang thai đôi ở tháng thứ 6, vợ Khắc Việt tung ảnh bikini khoe bụng nhô cao quyến rũ

Vợ Khắc Việt nhận được "cơn mưa" lời khen từ bạn bè và cư dân mạng khi khoe cơ thể quyến rũ dù đang mang thai. Bầu ở tháng thứ 6, cô vẫn tự tin diện bikini nóng bỏng.

Tháng 3/2020, Khắc Việt vui mừng thông báo vợ đang mang thai đôi 1 trai 1 gái. Sau khi công khai tin vui, cuộc sống của ca sĩ Khắc Việt và Thảo Bebe nhận được sự quan tâm lớn của mọi người.

Từ khi biết mình sắp được làm cha, giọng ca "Yêu lại từ đầu" càng cưng chiều bà xã hơn. Dù bận rộn, anh luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc vợ bầu chu đáo. Thảo Bebe được chồng đưa đi du lịch nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống vui vẻ trước khi vượt cạn.

Vừa qua, Khắc Việt đưa vợ đi chơi cùng hội bạn thân - Ảnh: FB

Mang thai đôi, Thảo Bebe diện bikini khoe bụng bầu gợi cảm - Ảnh: FB

Hiện vợ Khắc Việt đang ở tháng thứ 6 thai kỳ. Trên trang cá nhân, cô rất chăm cập nhật hình ảnh và sức khỏe của mình để mọi người theo dõi. Mới đây, cô nàng khiến nhiều người trầm trồ khi tung bức ảnh diện bikini gợi cảm lên Instagram.

Cô viết: "Tháng thứ 6 của mẹ và 2 em yêu rồi. Thế là đi được hơn nửa quãng đường rồi, cùng khoẻ mạnh và đi cùng mẹ thật ngoan nhé 2 bé yêu".

Ngoài vùng bụng nhô cao, vợ Khắc Việt vẫn giữ được dáng chuẩn, tay chân thon gọn - Ảnh: FB

Cô được chồng cưng chiều hết mực - Ảnh: FB

Qua hình ảnh vừa được công khai, dễ dàng nhận thấy vóc dáng của vợ Khắc Việt đã thay đổi rõ rệt. Đặc biệt là vòng 1 gợi cảm hơn và vùng bụng nhô cao. Dù vậy, Thảo Bebe vẫn được khen nức nở khi giữ được sự rạng rỡ, nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mang-thai-doi-o-thang-thu-6-vo-khac-viet-tung-anh-bikini-khoe-bung-nho-cao-quyen-ru-366260.html