Vợ Khắc Việt khoe vóc dáng thon gọn, quyến rũ dù đang mang thai đôi ở tháng thứ 6

Bước vào tháng thứ 6 của thai kỳ, DJ Thanh Thảo - vợ Khắc Việt khiến nhiều chị em trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn đến khó tin.

Sau 2 năm kết hôn, đầu năm 2020, ca sĩ Khắc Việt vui mừng báo tin vui vợ đang mang song thai 1 trai 1 gái. Hiện DJ Thanh Thảo đang bước vào tháng thứ 6 thai kỳ, sức khỏe ổn định.

Trên trang cá nhân, vợ Khắc Việt thường xuyên chia sẻ ảnh trong thai kỳ. Mới đây, cô vừa đăng tải lên Instagram cá nhân bức ảnh mới nhất của mình khiến mọi người trầm trồ.

Cô viết: "Tròn 5 tháng bầu bì, bước vào thai kì thứ 6... Hai em bé của mẹ nhanh quá, còn có mấy tháng nữa thôi là mẹ phải chia tay cái bụng này rồi. Xin 1 điều ước là bụng ơi to nhanh 1 tí chứ bụng bé quá không ai tin em đang bầu".

Vóc dáng thon gọn khó tin của vợ Khắc Việt ở tháng thứ 6 thai kỳ - Ảnh: FB

Trong ảnh, vợ Khắc Việt khoe nhan sắc xinh đẹp bất ngờ. Bước vào tháng thứ 6 thai kỳ, vóc dáng của chân dài này vẫn không thay đổi nhiều, vòng 2 thon gọn khó tin. Dưới bài viết, giọng ca "Yêu lại từ đầu" thanh minh giúp vợ: "Vào hết con rồi".

Nhiều người trầm trồ: "Chửa bụng bé thích mà, to làm gì em ơi", "Ôi không tin là em tôi có bầu luôn ấy", "Chẳng thấy bụng đâu cả", "Như vậy đẻ xong dáng vẫn đẹp lắm chị ạ", "Đang bầu mà người như thế này hả"...

Mang song thai nhưng vóc dáng của DJ Thanh Thảo vẫn vô cùng thon gọn, xinh đẹp - Ảnh: FB

Từ ngày biết mình sắp lên chức bố, nam ca sĩ dành nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm vợ - Ảnh: FB

Trước đó, Khắc Việt cho biết vợ bị nghén nặng ở 3 tháng đầu thai kỳ. Bà xã anh không ăn uống được nhiều, phải truyền dịch và uống thuốc hỗ trợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-khac-viet-khoe-voc-dang-thon-gon-quyen-ru-du-dang-mang-thai-doi-o-thang-thu-6-363370.html