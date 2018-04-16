Nhiều người chỉ biết đến mẹ Angela Phương Trinh với hình ảnh một người phụ nữ tảo tần bên gánh hàng xôi nên không ngờ có ngày bà lột xác khó tin đến vậy.

Nhắc đến mẹ Angela Phương Trinh, khán giả vẫn ấn tượng với hình ảnh một người phụ nữ tảo tần bên gánh hàng xôi mỗi sáng. Bà làm công việc này từ thời Angela Phương Trình còn bé xíu, đây là một trong những nguồn thu nhập chính của cả gia đình thời xưa. Tuy bây giờ, hai cô con gái đều đã thành công nhưng mẹ nữ chính phim Glee vẫn chưa chịu nghỉ ngơi vì buồn chân tay.

Mẹ Angela Phương Trinh ăn mặc bình dân khi bán xôi - Ảnh: Internet

Giản dị khi bán xôi là vậy nhưng mẹ Angela Phương Trinh lại "lột xác" đến khó tin mỗi lúc ăn diện chỉn chu. Thời gian gần đây, bà thường xuyên khiến cư dân mạng bất ngờ khi xuất hiện đầy sang chảnh bên hai cô con gái nổi tiếng.

Mới đây, chị em Angela Phương Trinh đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho mẹ tại một nhà hàng sang trọng. Người đẹp Glee chia sẻ loạt ảnh 3 con trẻ trung như chị em khiến ai cũng xuýt xoa, trầm trồ. Nhiều người cho rằng, mẹ Angela Phương Trinh đúng là một minh chứng hùng hồn cho câu nói "người đẹp vì lụa".

Mẹ Angela Phương Trinh sành điệu bất ngờ khi ăn mặc sang trọng - Ảnh: FBNV

Ba mẹ con được nhận xét giống chị em - Ảnh: FBNV

Angela Phương Trinh thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ - Ảnh: FBNV

Nhìn hình ảnh này, không ai nghĩ mẹ Angela Phương Trinh là bà chủ quán xôi lề đường - Ảnh: FBNV

Mẹ Angela Phương Trinh càng ngày càng trẻ trung - Ảnh: FBNV

Những hình ảnh đẹp long lanh của mẹ nữ diễn viên 'Tiểu thư đi học' - Ảnh: FBNV

Angela Phương Trinh liên tục khoe vòng ba ngoại cỡ gây tranh cãi Hành động thể hiện sự tự tin quá mức của Angela Phương Trinh hiện đang tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trong công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-hoc-mom-voi-su-lot-xac-kho-tin-cua-me-angela-phuong-trinh-tu-ba-ban-xoi-den-my-nhan-sang-chanh-279049.html