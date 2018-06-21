Hà Hồ tiếp tục ẩn ý giữa 'đại chiến nhẫn kim cương' với Lệ Quyên: 'Dẫu ai trách ta khờ dại, ta cũng chẳng ngại'

Cuộc chiến ngầm giữa đôi bạn thân thiết một thời Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên đang trở thành chủ đề được công chúng vô cùng quan tâm.
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Sau thời gian im ắng, mối quan hệ giữa Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà lại tiếp tục khiến dư luận xôn xao. Mọi việc bắt đầu khi Hà Hồ bị nghi "đá xéo" đàn chị vì hành động đưa tay khoe nhẫn kim cương trên trang cá nhân.
Nguyên văn dòng bình luận gây tranh cãi của bạn gái Kim Lý dưới bài viết của NTK Lý Quí Khánh: “Khoe là chụp ảnh phải giơ tai, tay cổ này kia á... Thôi em ơi... Có bằng ai đâu khoe làm gì. Ăn ngon mình hưởng, ngủ ngon mình khỏe là vui rồi. Có điều muốn sống yên cũng khó nhỉ? Ruồi muỗi quá nhiều vì cuộc sống giờ quá ô nhiễm".
Ngay sau khi đọc được bình luận này từ người hâm mộ, Lệ Quyên đã nhanh chóng có động thái đáp trả: “Làm người coi bộ khó à nha... Chắc phải nhiều kiếp nữa, về đúng hình hài và bản chất rồi mới cơ may được ngang hàng làm người với mình?".
Cuộc chiến ngầm giữa hai mỹ nhân tên tuổi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, trên trang fanpage chính thức, Hồ Ngọc Hà tiếp tục ẩn ý: "Sống vui hơn thêm đi, lắng nghe lòng mình đi. Dẫu ai chê bai, trách ta khờ dại, thì ta cũng chẳng ngại". Không ít người cho rằng "Nữ hoàng giải trí" đang đáp trả bình luận của đàn chị.