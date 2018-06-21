Hà Hồ tiếp tục ẩn ý giữa 'đại chiến nhẫn kim cương' với Lệ Quyên: 'Dẫu ai trách ta khờ dại, ta cũng chẳng ngại'

Sau thời gian im ắng, mối quan hệ giữa Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà lại tiếp tục khiến dư luận xôn xao. Mọi việc bắt đầu khi Hà Hồ bị nghi "đá xéo" đàn chị vì hành động đưa tay khoe nhẫn kim cương trên trang cá nhân.

Lệ Quyên khoe nhẫn kim cương cỡ lớn trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Nguyên văn dòng bình luận gây tranh cãi của bạn gái Kim Lý dưới bài viết của NTK Lý Quí Khánh: “Khoe là chụp ảnh phải giơ tai, tay cổ này kia á... Thôi em ơi... Có bằng ai đâu khoe làm gì. Ăn ngon mình hưởng, ngủ ngon mình khỏe là vui rồi. Có điều muốn sống yên cũng khó nhỉ? Ruồi muỗi quá nhiều vì cuộc sống giờ quá ô nhiễm".