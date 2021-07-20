'Góc khuất' tan vỡ hôn nhân của sao Việt nửa đầu năm 2021: Người im ắng, kẻ ngập drama chấn động

Đầu tiên phải kể đến chuyện "đứt gánh giữa đường" của Quách Ngọc Ngoan và doanh nhân Phượng Chanel. Ngày 10/4, nữ đại gia bất ngờ xác nhận đường ai nấy đi với Quách Ngọc Ngoan dù đã có với nhau 1 mặt con. Lý do mà "yêu nữ hàng hiệu" đưa ra đơn giản là hết duyên chứ không phải lỗi của bất kỳ ai.

Nửa đầu năm 2021 được đánh giá là khoảng thời gian showbiz Việt "ảm đạm" và liên tục bị "vùi dập" bởi hàng loạt scandal chấn động. Từ câu chuyện từ thiện thiếu mình bạch đến ồn ào đấu đá, mua nhạc, công kích nhau trên MXH. Chưa kể, đây cũng là giai đoạn, người hâm mộ chứng kiến nhiều cuộc chia tay, đổ vỡ hôn nhân của loạt cặp đôi showbiz Việt .

Khi quyết định dừng lại, nữ đại gia phủ nhận việc đã là vợ chồng trên giấy tờ như những gì Quách Ngọc Ngoan từng thông báo. Phượng Chanel cũng cho biết thêm, sau chia tay cô và tình cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp.

Sau 6 năm bên nhau, có thời điểm cặp đôi nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Đặc biệt nam diễn viên điển trai bị đả kích vì cho rằng "tham phú phụ bần" khi đến với bà hoàng Chanel. Tuy nhiên trong thời gian về chung một nhà, cả hai không ngại thể hiện tình cảm trên MXH và nơi công cộng. Những lời nói yêu thương và tình cảm của nam diễn viên họ Quách khiến CĐM dần bỏ đi những đồn đoán không hay về chuyện tình lệch tuổi.

Quách Ngọc Ngoan nhiều lần thể hiện tình cảm trên MXH - Ảnh chụp màn hình

Kế đó, không thể không nhắc đến ồn ào ly hôn "đổ máu" của Hoàng Yến và chồng CEO Cao Thắng. Đây có lẽ là lùm xùm tốn nhiều giấy mực nhất khi hậu "đường ai nấy đi", đôi bên liên tục gây bão, thậm chí sử dụng cả vũ lực để giải quyết vấn đề.

Giải quyến hậu ly hôn bằng vũ lực - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù đã chính thức thông báo ly hôn với người chồng thứ 4 từ hồi tháng 2/2021, nhưng đến cuối tháng 6 vừa qua, Hoàng Yến bất ngờ bị Cao Thắng bạo hành, đấm gãy mũi. Sau đó, cặp vợ chồng này xuất hiện nhiều lần trên sóng livestream để đấu tố nhau rất căng thẳng. Mặc dù hiện tại Cao Thắng đã có người mới, nhưng CEO vẫn cay cú và cho rằng trong thời gian bên nhau, "cô Xuyến" đã cắm sừng, cặp kè với người khác. Thậm chí anh cũng khẳng định giữa hai người vẫn còn ràng buộc vợ chồng vì Cao Thắng chưa bao giờ nhận được quyết định ly hôn.

Trước khi 'choảng' nhau gãy mũi, cặp đôi từng rất ngọt ngào - Ảnh: Internet

Về phần Hoàng Yến, nữ diễn viên nhiều lần khóc lóc, kể lể quá khứ bị chồng cũ bạo hành và tuyên bố sẽ không để yên chuyện này. Cô Xuyến còn gay gắt khẳng định sẽ kiện tới cùng.

Nữ diễn viên làm việc với luật sư để kiện chồng cũ - Ảnh: Internet

Gần đây nhất là cuộc ly hôn bất ngờ của Đan Trường và bà xã đại gia Thủy Tiên. Sáng ngày 18/7, nữ doanh nhân đăng tải thông báo cả hai đã chính thức chia tay sau 8 năm chung sống và có một bé trai. Ngay sau đó, nam ca sĩ cũng lên tiếng xác nhận và mong khán giả thông cảm. Lý do khiến cả hai không thể cùng chung sống được Thủy Tiên trình bày là vì khoảng cách địa lý khiến cô và chồng không còn tìm được sự đồng cảm.

Đan Trường và Thủy Tiên ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh chụp màn hình

Trong khoảng thời gian 8 năm bên nhau mặn nồng, Thủy Tiên và Đan Trường có khoảng thời gian dài sống xa nhau vì đặc thù công việc. Nữ doanh nhân kinh doanh ở nước ngoài, còn "anh Bo" di chuyển qua lại để hoàn thành sự nghiệp âm nhạc của mình.

Tổ ấm hạnh phúc của nam ca sĩ - Ảnh: Internet

Thông tin ly hôn của cặp vợ chồng nhà Đan Trường khiến showbiz Việt và người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Thậm chí, nhiều người còn hy vọng cả hai suy nghĩ lại vì con.

Cặp đôi được nhận xét là đẹp đôi và đều tài giỏi - Ảnh: Internet

Sau ly hôn, mỗi người đều chọn cho minh một cách hành xử riêng với người còn lại. Song, không phải ai cũng nhận được đánh giá văn minh từ CĐM. Dù vậy, khán giả cũng hy vọng dù không còn nhìn về một hướng, các cặp đôi này hãy giữ tình bạn thân thiết vì dù sao cũng từng có thời gian "đầu gối tay ấp".