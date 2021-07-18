Đan Trường và Thủy Tiên chấm dứt 8 năm chung sống, rò rỉ thông tin bà xã doanh nhân đệ đơn ly hôn từ năm 2017?

Sau khi Thủy Tiên thông báo ly hôn, Đan Trường đã có trạng thái xác nhận khiến CĐM tiếc ngẩn ngơ vì cặp đôi 'đứt gánh giữa đường'. Tuy nhiên, dư luận lại xôn xao khi có thông tin bà xã doanh nhân đã đệ đơn ly hôn từ năm 2017.

Thông tin vợ chồng Đan Trường ly hôn khiến cho dư luận xôn xao và không ngừng bàn tán. Ai cũng tiếc nuối cho một cuộc hôn nhân đẹp và tổ ấm hạnh phúc suốt 8 năm cùng cậu con trai thông minh kháu khỉnh Thiên Từ.

Tổ ấm hạnh phúc của nam ca sĩ sinh năm 1976 - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, bà xã doanh nhân tiết lộ, lý do khiến cả hai "đường ai nấy đi" xuất phát từ khoảng cách địa lý khiến cả hai không thể tìm sự đồng cảm. Thủy Tiên viết: "Sự xa cách từ địa lý cho đến suy nghĩ đã khiến trái tim chúng con cũng xa cách nhau và không thể hàn gắn lại được. Khi sự cảm thông và chia sẻ không còn nữa, thì giải thoát cho nhau là cách tốt nhất".

Bài đăng của Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù chỉ mới thông báo về việc ly hôn vào sáng nay 18/7, nhưng theo thông tin từ báo Thanh Niên, hôn nhân của nam ca sĩ Anh Ba Khía gặp sóng gió từ nhiều năm trước và Thủy Tiên là người đệ đơn lên tòa án phụ trách hôn nhân gia đình ở địa phương, thành phố San Jose (Mỹ). Cụ thể, bà xã nam ca sĩ nộp đơn muốn chấm dứt hôn nhân cùng Đan Trường từ tháng 9/2017. Đơn ly hôn của cặp đôi được thụ lý bởi tòa Santa Clara Superior Court (Mỹ). Theo giấy tờ, tính đến 28/6/2021, tình trạng của cả hai vẫn đang ly thân do chưa được tòa chính thức phán quyết ly hôn.

Thông tin Thủy Tiên đệ đơn ly hôn từ năm 2017 - Ảnh: Thanh Niên

Đan Trường và Thuỷ Tiên kết hôn với nhau năm 2013. Từ khi công khai yêu nhau đến lúc về chung một nhà, cả hai gặp nhiều lời đồn thồi và hoài nghi từ dư luận. Nhưng quãng thời gian bên nhau, Đan Trường và Thủy Tiên đã chứng minh được tình cảm dành cho đối phương khiến cư dân mạng thay đổi suy nghĩ và thêm ngưỡng mộ cặp đôi này.

Hiện tại, phía nữ doanh nhân và Đan Trường vẫn chưa có phản hồi nào về thông tin đệ đơn ly hôn từ năm 2017.

Sau ít phút bà xã doanh nhân thông báo ly hôn, Đan Trường đã có động thái đầu tiên khiến dư luận xôn xao Sáng nay, thông tin vợ chồng doanh nhân Thủy Tiên và ca sĩ Đan Trường ly hôn sau 8 năm chung sống khiến cả MXH dậy sóng. Sau thông báo của vợ, về phần mình, Đan Trường cũng đã có động thái đầu tiên.

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