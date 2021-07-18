Sau ít phút bà xã doanh nhân thông báo ly hôn, Đan Trường đã có động thái đầu tiên khiến dư luận xôn xao

Sáng nay, thông tin vợ chồng doanh nhân Thủy Tiên và ca sĩ Đan Trường ly hôn sau 8 năm chung sống khiến cả MXH dậy sóng. Sau thông báo của vợ, về phần mình, Đan Trường cũng đã có động thái đầu tiên.

Sau 8 năm chung sống, cặp vợ chồng doanh nhân Thủy Tiên và ca sĩ Đan Trường nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ công chúng. Đặc biệt, quả ngọt của cặp đôi là bé Thiên Từ cũng "đốn tim" CĐM bằng những khoảnh khắc hạnh phúc, hồn nhiên bên bố mẹ. Tuy nhiên, sáng nay, Thủy Tiên đã bất ngờ có thông báo đến fan hâm mộ về việc cả hai đã chính thức quyết định ly hôn. Bài đăng của bà xã doanh nhân - Ảnh chụp màn hình Theo đó, nữ doanh nhân khẳng định cả hai dần xa cách vì khoảng cách địa lý nên tình cảm không thể bồi đắp, hàn gắn được. Tuy nhiên cô cũng chia sẻ vẫn sẽ ủng hộ chồng cũ trên cương vị là một người bạn.

Thông tin "đường ai nấy đi" của vợ chồng Đan Trường khiến CĐM và giới showbiz sốc khi trước đó, cả hai vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm ấm áp, tốt đẹp và nhiều khoảnh khắc hạnh phúc. Về phần mình, ngay sau khi bà xã thông báo ly hôn được ít phút, nam ca sĩ đã chia sẻ lại bài viết của doanh nhân Thủy Tiên kèm theo dòng trạng thái: "Chúng tôi rất tiếc khi thông báo trong thời gian này. Mong mọi người hiểu".

Đan Trường chia sẻ lại bài viết của vợ - Ảnh chụp màn hình Bên dưới dòng trạng thái của nam ca sĩ, nhiều sao Việt và fan hâm mộ đã không khỏi tiếc nuối vì sự đổ vỡ hôn nhân của anh và vợ doanh nhân. Mặc dù nhiều người hy vọng cả hai có thể cho nhau thêm cơ hội nhưng dù thế nào fan hâm mộ vẫn tôn trọng quyết định của hai vợ chồng. Bình luận của CĐM và một số nghệ sĩ Việt - Ảnh chụp màn hình Đan Trường và Thuỷ Tiên kết hôn với nhau năm 2013. Từ khi công khai yêu nhau đến lúc về chung một nhà, cả hai gặp nhiều lời đồn thồi và hoài nghi từ dư luận. Nhưng quãng thời gian bên nhau, Đan Trường và Thủy Tiên đã chứng minh được tình cảm dành cho đối phương khiến cư dân mạng thay đổi suy nghĩ và thêm ngưỡng mộ cặp đôi này. Gia đình hạnh phúc của Đan Trường và Thủy Tiên - Ảnh: Internet Khoảng thời gian 8 năm "về chung một nhà", Thủy Tiên và Đan Trường được đánh giá là cặp đôi đẹp và hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt. Chính vì thế thông tin ly hôn của giọng ca sinh năm 1976 và bà xã doanh nhân khi được đôi bên xác nhận đã khiến dân tình vô cùng bất ngờ và không khỏi tiếc nuối.

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