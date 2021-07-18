Hậu ly hôn với bà xã doanh nhân, Đan Trường bị CĐM khui loạt hình ảnh diện đồ đôi đúng chất 'anh có là em có', vô tư 'thơm má' một nhân vật gây sốc

Giữa lúc dư luận đang xôn xao về thông báo ly hôn của Đan Trường và Thủy Tiên, CĐM bất ngờ khui lại loạt hình ảnh diện đồ đôi 'tone xoẹt tone' của nam ca sĩ cùng một nhân vật gây sốc.

Sáng nay, bà xã doanh nhân của Đan Trường bất ngờ có thông báo cả hai đã ly hôn khiến dư luận xôn xao và tiếc nuối. Sau 8 năm chung sống, cả hai quyết định "đường ai nấy đi" vì khoảng cách địa lý khiến suy nghĩ không còn đồng điệu, khó để tìm tiếng nói chung. Giữa lúc câu chuyện ly hôn vẫn còn đang khiến fan hâm mộ và đồng nghiệp tiếc nuối thì cư dân mạng bất ngờ đào lại loạt hình ảnh nam ca sĩ diện đồ đôi với học trò Trung Quang. Những hình ảnh thân thiết của hai nam nghệ sĩ đã khiến nhiều người đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ thực sự của hai người.

Từ MV tới đi diễn ở ngoài, cả hai thường xuyên lựa chọn 'đồ đôi' - Ảnh: Internet Trung Quang được biết đến là nam ca sĩ trẻ sở hữu giọng hát nội lực và niềm đam mê với dòng nhạc bolero. Anh cũng được xem là học trò của Đan Trường và từng kết hợp với đàn anh trong nhiều dự án âm nhạc. Đáng chú ý, trong những sản phẩm âm nhạc này, Đan Trường và Trung Quang luôn xuất hiện với trang phục giống nhau hoàn toàn. Thậm chí trong một số bức hình đi du lịch, cả hai cũng đặt tay sau lưng đối phương rất thân thiết. Đi du lịch cũng có áo khoác tone sur tone - Ảnh: Internet Trong đêm chung kết cuộc thi Thần tượng bolero mùa đầu tiên, khi học trò đăng quang ngôi vị quán quân, anh Bo cũng không ngần hại ôm thắm thiết và thơm lên má Trung Quang thay lời chúc mừng.

Khoảnh khắc chúc mừng trò cưng nhận về nhiều lời bàn tán của cư dân mạng - Ảnh: Internet Sau khi loạt hình ảnh này được cư dân mạng "khai quật" trở lại, nhiều người đã tỏ ra hoài nghi, thậm chí để lại bình luận đồn đoán về mối quan hệ giữa Đan Trường và Trung Quang. Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình Mặc dù vậy, đây chỉ là những lời bàn tán của dư luận, chưa có căn cứ xác thực. Hiện tại người trong cuộc cũng không có bất kỳ động thái nào phản hồi về ồn ào trên.

Đan Trường và Thủy Tiên chấm dứt 8 năm chung sống, rò rỉ thông tin bà xã doanh nhân đệ đơn ly hôn từ năm 2017? Sau khi Thủy Tiên thông báo ly hôn, Đan Trường đã có trạng thái xác nhận khiến CĐM tiếc ngẩn ngơ vì cặp đôi 'đứt gánh giữa đường'. Tuy nhiên, dư luận lại xôn xao khi có thông tin bà xã doanh nhân đã đệ đơn ly hôn từ năm 2017.

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