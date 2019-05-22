Giữa tâm bão Ngọc Trinh, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ bị 'ném đá' vì ‘mượn gió bẻ măng’

Khi chiếc váy “tàng hình” của Ngọc Trinh đang là tâm điểm chú ý của truyền thông thì bất ngờ Lê Âu Ngân Anh cũng đăng bản thiết kế váy áo của mình lên trang cá nhân để biện hộ.

Những ngày vừa qua, Ngọc Trinh liên tục bị cộng đồng mạng “ném đá” khi diện trang phục hở bạo xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes 2019. Nhiều người cho rằng chiếc váy của “Nữ hoàng nội y” được thiết kế quá phản cảm và không phù hợp với thuần phong mỹ tục người Á Đông. Bộ trang phục gây sóng gió nhất mạng xã hội trong những ngày qua - Ảnh: Internet Khi làn sóng tranh cãi về trang phục của Ngọc Trinh chưa hạ nhiệt thì Lê Âu Ngân Anh lại bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân bản thiết kế trang phục cô tham dự tại Hoa hậu Liên Lục Địa 2018 để phân trần.

Cụ thể, Hoa hậu Đại Dương chia sẻ: “Sự khác biệt lớn nhất từ bản sketch (phác họa) ra thiết kế thực tế là nằm ở chất liệu và hiệu ứng màu sắc. Người mẫu mặc có thể hài lòng hay không là do mục đích và hoàn cảnh bạn trưng diện nó. Nhưng với trường hợp của mình 4 tháng trước, khi nhận được váy mà mình kỳ vọng nhất gửi sang, mình chỉ muốn rụng rời khi nhận được sản phẩm thật. Nhưng lúc đó thì thật sự không còn sự lựa chọn nào nữa”. Bài đăng của Lê Âu Ngân Anh trên Instagram - Ảnh: Internet Theo Lê Âu Ngân Anh, chuyện đạo nhái trang phục tại cuộc thi Hoa hậu Liên Lục Địa 2018 là sự cố không mong muốn. Người đẹp không quên giải thích thêm cho khán giả rằng tại thời điểm đó cô không còn sự lựa chọn nào khác nên buộc phải mặc chiếc váy không giống với bản thiết kế ban đầu. Chính điều này đã khiến cô bị “ném đá” vì copy phong cách của Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray.

Chiếc váy cô mặc đêm chung kết Hoa hậu Liên Lục Địa 2018 được xem như ‘hàng nhái’ của Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray - Ảnh: Internet Giữa tâm bão Ngọc Trinh, dòng chia sẻ tự biện hộ về sự cố váy áo cách đây 4 tháng của Lê Âu Ngân Anh bị một số cư dân mạng cho là hành động “mượn gió bẻ măng” để gỡ gạc hình ảnh cho bản thân. Nhiều người hoài nghi người đẹp đang tận dụng cơ hội để thu hút sự chú ý - Ảnh: Internet Đây không phải là lần đầu Lê Âu Ngân Anh bị cho là “thừa nước đục thả câu” nhằm thu hút sự chú ý của truyền thông. Trước đây, người đẹp thị phi từng bị cộng đồng mạng chỉ trích vì lên tiếng bênh vực Á hậu H'Ăng Niê trước nghi vấn cô nàng "đá xéo" H'Hen Niê.

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