Giữa tâm bão Ngọc Trinh, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ bị 'ném đá' vì ‘mượn gió bẻ măng’

Hậu trường 22/05/2019 14:40

Khi chiếc váy “tàng hình” của Ngọc Trinh đang là tâm điểm chú ý của truyền thông thì bất ngờ Lê Âu Ngân Anh cũng đăng bản thiết kế váy áo của mình lên trang cá nhân để biện hộ.

Những ngày vừa qua, Ngọc Trinh liên tục bị cộng đồng mạng “ném đá” khi diện trang phục hở bạo xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes 2019. Nhiều người cho rằng chiếc váy của “Nữ hoàng nội y” được thiết kế quá phản cảm và không phù hợp với thuần phong mỹ tục người Á Đông.

Giữa tâm bão Ngọc Trinh, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ bị 'ném đá' vì ‘mượn gió bẻ măng’ - Ảnh 1
Bộ trang phục gây sóng gió nhất mạng xã hội trong những ngày qua - Ảnh: Internet

Khi làn sóng tranh cãi về trang phục của Ngọc Trinh chưa hạ nhiệt thì Lê Âu Ngân Anh lại bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân bản thiết kế trang phục cô tham dự tại Hoa hậu Liên Lục Địa 2018 để phân trần.

Cụ thể, Hoa hậu Đại Dương chia sẻ: “Sự khác biệt lớn nhất từ bản sketch (phác họa) ra thiết kế thực tế là nằm ở chất liệu và hiệu ứng màu sắc. Người mẫu mặc có thể hài lòng hay không là do mục đích và hoàn cảnh bạn trưng diện nó. Nhưng với trường hợp của mình 4 tháng trước, khi nhận được váy mà mình kỳ vọng nhất gửi sang, mình chỉ muốn rụng rời khi nhận được sản phẩm thật. Nhưng lúc đó thì thật sự không còn sự lựa chọn nào nữa”.

Giữa tâm bão Ngọc Trinh, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ bị 'ném đá' vì ‘mượn gió bẻ măng’ - Ảnh 2
Bài đăng của Lê Âu Ngân Anh trên Instagram - Ảnh: Internet

Theo Lê Âu Ngân Anh, chuyện đạo nhái trang phục tại cuộc thi Hoa hậu Liên Lục Địa 2018 là sự cố không mong muốn. Người đẹp không quên giải thích thêm cho khán giả rằng tại thời điểm đó cô không còn sự lựa chọn nào khác nên buộc phải mặc chiếc váy không giống với bản thiết kế ban đầu. Chính điều này đã khiến cô bị “ném đá” vì copy phong cách của Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray.

Giữa tâm bão Ngọc Trinh, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ bị 'ném đá' vì ‘mượn gió bẻ măng’ - Ảnh 3
Chiếc váy cô mặc đêm chung kết Hoa hậu Liên Lục Địa 2018 được xem như ‘hàng nhái’ của Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray - Ảnh: Internet

Giữa tâm bão Ngọc Trinh, dòng chia sẻ tự biện hộ về sự cố váy áo cách đây 4 tháng của Lê Âu Ngân Anh bị một số cư dân mạng cho là hành động “mượn gió bẻ măng” để gỡ gạc hình ảnh cho bản thân.

Giữa tâm bão Ngọc Trinh, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ bị 'ném đá' vì ‘mượn gió bẻ măng’ - Ảnh 4
Nhiều người hoài nghi người đẹp đang tận dụng cơ hội để thu hút sự chú ý - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu Lê Âu Ngân Anh bị cho là “thừa nước đục thả câu” nhằm thu hút sự chú ý của truyền thông. Trước đây, người đẹp thị phi từng bị cộng đồng mạng chỉ trích vì lên tiếng bênh vực Á hậu H'Ăng Niê trước nghi vấn cô nàng "đá xéo" H'Hen Niê.

Diện váy hở bạo, Ngọc Trinh bị chế ảnh cực hài, được 'tặng' đủ loại quần áo để che thân

Diện váy hở bạo, Ngọc Trinh bị chế ảnh cực hài, được 'tặng' đủ loại quần áo để che thân

Chiếc váy "mỏng như sương" khoe da thịt của Ngọc Trinh đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các "thánh chế ảnh".

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Âu Ngân Anh Ngọc Trinh mặc phản cảm tại LHP Cannes

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 51 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 51 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026