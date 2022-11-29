Giữa ồn ào TikToker Nờ Ô Nô miệt thị người nghèo, một ca sĩ Việt bất ngờ 'nằm không cũng dính đạn', bị netizen chửi xối xả cả ngày

Hậu trường 29/11/2022 15:33

Sự việc khiến nam ca sĩ này không khỏi hoang mang và khó chịu vì bị chửi liên tục đến mức phải lên tiếng trên trang cá nhân của mình.

Những ngày qua, việc TikToker Nờ Ô Nô đăng clip có lời nói xúc phạm, miệt thị người nghèo, người vô gia cư đã gây chú ý đã gây chú ý đến dư luận. Cụ thể, trong 1 clip đi giúp đỡ người nghèo, dù có ý tốt tặng đồ ăn cho một bà cụ nhưng lời lẽ của Nờ Ô Nô lại khiến người xem cảm thấy rất khó chịu như như: "Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn", "Nghèo mà còn chê đồ ăn nữa, vậy thôi khỏi ăn. Giờ hỏi lại có ăn hay không?", "Phở rẻ vậy mà bà không có tiền mua ăn nữa hả?", "Bớt nghèo lại đi nha. Không ai giúp hoài đâu", "Nghèo mà còn chê đồ ăn nữa" bị cho mang tính khinh thường, không tôn trọng người lớn tuổi.

Giữa ồn ào TikToker Nờ Ô Nô miệt thị người nghèo, một ca sĩ Việt bất ngờ 'nằm không cũng dính đạn', bị netizen chửi xối xả cả ngày - Ảnh 1
TikToker Nờ Ô Nô có phát ngôn được cho miệt thị người nghèo khi làm clip từ thiện.

Ngay lập tức, dư luận đã có làn sóng phản ứng dữ dội trước hành động này, đồng thời kêu gọi tẩy chay TikToker Nờ Ô Nô trên mọi nền tảng.

Giữa ồn ào về TikToker Nờ Ô Nô, một nam ca sĩ Vbiz nổi tiếng cũng bất ngờ bị vạ lây. Theo đó, do trùng họ và tên thật với TikToker Nờ Ô Nô (Phạm Đức Tuấn - PV), ca sĩ Đức Tuấn liên tục bị netizen réo tên chửi bới trên mạng xã hội. 

Bất bình trước "tai bay vạ gió", mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Đức Tuấn đã lên tiếng phản hồi. Anh viết: "Nghe đồn mấy hôm nay cái tên Phạm Đức Tuấn hot nhất mạng xã hội. Mà Đức Tuấn cũng có Tuấn this Tuấn that. Bớt chửi Tuấn chung chung, hắt hơi cả ngày mệt quá". Bên dưới bài đăng của Đức Tuấn, nhiều khán giả đã bày tỏ sự đồng cảm và sẻ chia cùng nam ca sĩ khi anh "ngồi không cũng dính đạn". 

Giữa ồn ào TikToker Nờ Ô Nô miệt thị người nghèo, một ca sĩ Việt bất ngờ 'nằm không cũng dính đạn', bị netizen chửi xối xả cả ngày - Ảnh 2
Ca sĩ Đức Tuấn

Được biết, kênh TikTok của Nờ Ô Nô đã chính thức bị cấm trên nền tảng mạng xã hội này nhưng anh ta đã lập kênh khác. Đồng thời, trước sự tẩy chay của dư luận, TikToker Nờ Ô Nô đã đến nhà của bà cụ trong đoạn video nêu trên để thăm hỏi. Song, hình ảnh TikToker này đến xin lỗi cụ bà vẫn chưa thể xoa dịu được dư luận. Cư dân mạng bày tỏ quan điểm tiếp tục tẩy chay Nờ Ô Nô và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý vụ việc đến cùng.

Giữa ồn ào TikToker Nờ Ô Nô miệt thị người nghèo, một ca sĩ Việt bất ngờ 'nằm không cũng dính đạn', bị netizen chửi xối xả cả ngày - Ảnh 3
Nền tảng TikTok đã cấm hoạt động tài khoản của nam TikToker vĩnh viễn. 

 

Giữa ồn ào TikToker Nờ Ô Nô miệt thị người nghèo, một ca sĩ Việt bất ngờ 'nằm không cũng dính đạn', bị netizen chửi xối xả cả ngày - Ảnh 4
Nờ Ô Nô tiếp tục lập kênh TikTok mới và mong sự tha lỗi từ cộng đồng mạng?

Liên quan đến vấn đề này, sáng 28/11, đại diện Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, đơn vị này đã ghi nhận và đang tiến hành xử lý vụ việc liên quan đến TikToker Nờ Ô Nô theo quy định của pháp luật.

Nóng: Vụ TikToker “miệt thị người nghèo” bị dân mạng tẩy chay, kênh TikTok chính thức “bay màu” vì nội dung "bẩn"

Nóng: Vụ TikToker “miệt thị người nghèo” bị dân mạng tẩy chay, kênh TikTok chính thức “bay màu” vì nội dung "bẩn"

Hiện tại trên mạng xã hội, các diễn đàn, hội nhóm liên tục đăng tải những bài viết thông báo việc kênh của Nờ Ô Nô "bay màu". Không ít người còn hả hê khi thấy sức mạnh cộng đồng mạng đã báo cáo thành công. 

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