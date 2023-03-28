Giữa ồn ào phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt' của Trấn Thành, Trường Giang tuyên bố cứng một câu: 'Diễn hài mà khóc, nó kỳ và sai lắm'

Hậu trường 28/03/2023 15:50

Trong đoạn clip được chia sẻ lại cho thấy, trước tiết mục biểu diễn, nghệ sĩ Trường Giang có đôi lời tâm sự về đời nghệ sĩ gây nhiều chú ý.

Những ngày gần đây, mạng xã hội "dậy sóng" trước phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" của nghệ sĩ Trấn Thành tại họp báo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đối diện với những ồn ào lần này, hiện phía nghệ sĩ Trấn Thành vẫn chưa lên tiếng.

Giữa ồn ào phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt' của Trấn Thành, Trường Giang tuyên bố cứng một câu: 'Diễn hài mà khóc, nó kỳ và sai lắm' - Ảnh 1
Mạng xã hội "dậy sóng" trước phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" của nghệ sĩ Trấn Thành tại họp báo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Mới đây, giữa lúc dân tình vẫn còn bàn tán xôn xao về vụ việc, cư dân mạng cũng bất ngờ "đào" lại khoảnh khắc nghệ sĩ Trường Giang cố kiềm nén giọt nước mắt khi nói về đời nghệ sĩ trước hàng nghìn khán giả.

Cụ thể, trong đoạn clip được chia sẻ lại cho thấy, trước tiết mục biểu diễn, nghệ sĩ Trường Giang có đôi lời tâm sự rằng cuộc đời người nghệ sĩ khi được đứng trên một sân khấu lớn, làm liveshow riêng thì chẳng có gì sung sướng bằng. 

Giữa ồn ào phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt' của Trấn Thành, Trường Giang tuyên bố cứng một câu: 'Diễn hài mà khóc, nó kỳ và sai lắm' - Ảnh 2
Giữa ồn ào phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt' của Trấn Thành, Trường Giang tuyên bố cứng một câu: 'Diễn hài mà khóc, nó kỳ và sai lắm' - Ảnh 3
"Cuộc đời làm nghệ sĩ mà đứng trên một sân khấu lớn như vậy, làm một liveshow, nó sướng kinh khủng khiếp lắm" - nghệ sĩ Trường Giang hài hước chia sẻ - Ảnh: Cắt từ clip

"Cuộc đời làm nghệ sĩ mà đứng trên một sân khấu lớn như vậy, làm một liveshow, nó sướng kinh khủng khiếp lắm. Em nói thật, sướng kinh khủng khiếp. Thiệt, giờ khóc thì nó kỳ vì mình sắp diễn hài mà, khóc nó kỳ lắm, nó sai lắm. Nên thôi em nói cho vui vậy chứ bây giờ cũng muốn khóc lắm" - nghệ sĩ Trường Giang hài hước chia sẻ.

Lời chia sẻ này của nghệ sĩ Trường Giang đã nhận được "mưa lời khen" của dân mạng. Trước đó, netizen cũng đã chia sẻ lại khoảnh khắc ông xã Nhã Phương khóc mếu máo trước khán giả khi tổ chức liveshow tại quê nhà Quảng Nam vì thời tiết xấu.

Giữa ồn ào phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt' của Trấn Thành, Trường Giang tuyên bố cứng một câu: 'Diễn hài mà khóc, nó kỳ và sai lắm' - Ảnh 4
Lời chia sẻ của nghệ sĩ Trường Giang đã nhận được "mưa lời khen" của dân mạng - Ảnh: Internet

Hiện, những thông tin xoay quanh câu chuyện này vẫn là chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng trên các diễn đàn, hội nhóm.

Khóc mếu máo 'kể khổ' như Trấn Thành nhưng Trường Giang lại được hàng nghìn khán giả hết lời khen ngợi!

Khóc mếu máo 'kể khổ' như Trấn Thành nhưng Trường Giang lại được hàng nghìn khán giả hết lời khen ngợi!

Giữa lúc dân tình vẫn đang còn xôn xao bàn luận, trên mạng xã hội bỗng chia sẻ lại một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nghệ sĩ Trường Giang khóc mếu máo trước hàng nghìn khán giả.

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