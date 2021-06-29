Giữa ồn ào nam sinh viên TP.HCM lộ trò 'người lớn' qua Zoom, ca sĩ Minh Quân hóng hớt 'clip gì đấy' và được cao nhân 'hỗ trợ' gửi link nhiệt tình

Hậu trường 29/06/2021 07:36

Khi cộng đồng mạng đang rùm beng vì vụ lộ clip nóng của nam sinh 1 trường đại học tại TP.HCM, một nam ca sĩ nổi tiếng không đứng ngoài cuộc và lập tức "hóng biến".

Sáng ngày 28/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip nóng nam sinh viên đang hồn nhiên "mây mưa" cùng bạn gái khi cả lớp đang có tiết học online qua Zoom. Lúc này, nam sinh V.T khỏa thân và có hành vi người lớn với bạn gái nhưng quên tắt camera.

Khi các học sinh trong lớp đang xôn xao thì giáo viên "đứng lớp" đã nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở: "Trong lớp đang có anh V.T đang làm gì đó? Dạy offline thì nó ngồi ở bàn cuối, nằm ôm nhau rồi hôn nhau. Còn bây giờ dạy online thì lại sex trong lớp. Tôi bó tay luôn đấy". Sau khi được nhắc nhở, nam sinh vội mặc quần áo và ứng dụng học online. Tuy nhiên, clip đã nhanh chóng được thu lại và lan truyền trong các hội nhóm trên mạng xã hội. 

 

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Hình ảnh nóng được cả lớp nhìn thấy - Ảnh cắt từ clip
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Thầy giáo đã phê bình nam sinh trước lớp - Ảnh cắt từ clip

Tối 28/6, ca sĩ Minh Quân khiến cộng đồng chú ý khi lên mạng hóng hớt và đăng status: "Lộ clip zì đấy?". Chưa biết anh đang nhắc đến ai, sự vụ nào, nhưng giữa lúc clip về nam sinh đang gây chú ý lớn thì một tài khoản lập tức "phản hồi" đến nam ca sĩ răng khểnh bằng 1 clip người thật việc thật được đăng trên Youtube, được cho là có liên quan đến nam sinh kia. 

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Bài đăng 'hóng hót' của Minh Quân - Ảnh chụp màn hình
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Ca sĩ khiến cộng đồng cũng 'hóng theo' - Ảnh chụp màn hình
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Một nhân vật nhanh tay gửi luôn clip nóng để nam ca sĩ tham khảo - Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc nam sinh cùng bạn gái lộ clip mây mưa qua mạng Zoom khi học online, mới đây, theo Vietnamnet, bà Nguyễn Thị Xuân Dung (Phó phòng truyền thông ĐH Công nghệ TP.HCM) đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết nam sinh hiện đang theo học tại trường.

Sau đó, nam sinh đã gửi thư xin lỗi các thầy cô và bạn bè trong lớp. Hiện tại, tinh thần của nam sinh đang khủng hoảng nên mong cộng đồng mạng cùng bạn bè ngừng chia sẻ thông tin rộng rãi. Về phía nhà trường, đơn vị cũng không tiết lộ thêm thông tin về sinh viên. 

Hành vi lan truyền văn hoá phẩm đồi truỵ, đặc biệt là các clip riêng tư là hành động cực kỳ đáng lên án, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của mỗi người. Hiện nay, trên mạng đang kêu gọi mạnh mẽ cùng nhau tẩy chay và ngừng chia sẻ link xấu nhằm tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật của kẻ xấu đã phát tán clip.

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