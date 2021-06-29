Giữa ồn ào nam sinh viên TP.HCM lộ trò 'người lớn' qua Zoom, ca sĩ Minh Quân hóng hớt 'clip gì đấy' và được cao nhân 'hỗ trợ' gửi link nhiệt tình

Sáng ngày 28/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip nóng nam sinh viên đang hồn nhiên "mây mưa" cùng bạn gái khi cả lớp đang có tiết học online qua Zoom. Lúc này, nam sinh V.T khỏa thân và có hành vi người lớn với bạn gái nhưng quên tắt camera.

Khi các học sinh trong lớp đang xôn xao thì giáo viên "đứng lớp" đã nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở: "Trong lớp đang có anh V.T đang làm gì đó? Dạy offline thì nó ngồi ở bàn cuối, nằm ôm nhau rồi hôn nhau. Còn bây giờ dạy online thì lại sex trong lớp. Tôi bó tay luôn đấy". Sau khi được nhắc nhở, nam sinh vội mặc quần áo và ứng dụng học online. Tuy nhiên, clip đã nhanh chóng được thu lại và lan truyền trong các hội nhóm trên mạng xã hội.