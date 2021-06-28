Nam sinh viên TP.HCM ‘mây mưa’ quên tắt ứng dụng Zoom khiến cả lớp tá hỏa, giáo viên chứng kiến ‘bóc trần’ chuyện 'hôn hít'

Tin nóng 28/06/2021 20:06

Những cảnh ‘mây mưa’ của cặp đôi khi học trực tuyến trên Zoom khiến cõi mạng xôn xao và lắc đầu ngao ngán.

Hiện nay với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang khá phức tạp, các bạn học sinh, sinh viên đều chọn hình thức học online và ứng dụng dùng nhiều nhất đó chính là Zoom. Mới đây một đoạn clip ‘nóng’ được cõi mạng chia sẻ đến chóng mặt của cặp sinh viên quan hệ với nhau khiến người xem phát ngượng.

Cụ thể trong đoạn clip xuất hiện một nhân vật tên V.T đang quan hệ tình dục với người khác trong buổi học online thông qua ứng dụng Zoom.

zoom 1

zoom 2
Do quên tắt camera trong lúc đang quan hệ nên cả lớp đã chứng kiến thông qua ứng dụng Zoom - Ảnh: Chụp từ clip

Do cả hai quên tắt camera nên cả lớp đã tá hỏa khi chứng kiến. Giáo viên ngay lập tức đã phản ánh: "Trong lớp đang có anh V.T đang làm gì đó? Dạy offline thì nó ngồi ở bàn cuối, nằm ôm nhau rồi hôn nhau. Còn bây giờ dạy online thì lại sex trong lớp. Tôi bó tay luôn đấy".

zoom 3
Thầy giáo đã phải lên tiếng nhắc nhỏ ngay sau đó - Ảnh: Internet

Ngay sau khi bị phát hiện, nam sinh đã tắt camera. Thế nhưng tai hại là ngay sau đó những hình ảnh này đã bị bạn bè cùng lớp lưu lại và chia sẻ trên các hội nhóm kín của sinh viên. Hiện tại hình ảnh vẫn khiến nhiều người nóng mặt nhất là các bậc phụ huynh có con em hay học online tại nhà.

Từ khóa:   quan hệ trên ứng dụng zoom sinh viên quan hệ qua zoom học sinh mây mưa trên zoom

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào