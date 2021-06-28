Nam sinh viên TP.HCM ‘mây mưa’ quên tắt ứng dụng Zoom khiến cả lớp tá hỏa, giáo viên chứng kiến ‘bóc trần’ chuyện 'hôn hít'

Những cảnh ‘mây mưa’ của cặp đôi khi học trực tuyến trên Zoom khiến cõi mạng xôn xao và lắc đầu ngao ngán.

Hiện nay với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang khá phức tạp, các bạn học sinh, sinh viên đều chọn hình thức học online và ứng dụng dùng nhiều nhất đó chính là Zoom. Mới đây một đoạn clip ‘nóng’ được cõi mạng chia sẻ đến chóng mặt của cặp sinh viên quan hệ với nhau khiến người xem phát ngượng.

Cụ thể trong đoạn clip xuất hiện một nhân vật tên V.T đang quan hệ tình dục với người khác trong buổi học online thông qua ứng dụng Zoom.

Do quên tắt camera trong lúc đang quan hệ nên cả lớp đã chứng kiến thông qua ứng dụng Zoom - Ảnh: Chụp từ clip

Do cả hai quên tắt camera nên cả lớp đã tá hỏa khi chứng kiến. Giáo viên ngay lập tức đã phản ánh: "Trong lớp đang có anh V.T đang làm gì đó? Dạy offline thì nó ngồi ở bàn cuối, nằm ôm nhau rồi hôn nhau. Còn bây giờ dạy online thì lại sex trong lớp. Tôi bó tay luôn đấy".

Thầy giáo đã phải lên tiếng nhắc nhỏ ngay sau đó - Ảnh: Internet

Ngay sau khi bị phát hiện, nam sinh đã tắt camera. Thế nhưng tai hại là ngay sau đó những hình ảnh này đã bị bạn bè cùng lớp lưu lại và chia sẻ trên các hội nhóm kín của sinh viên. Hiện tại hình ảnh vẫn khiến nhiều người nóng mặt nhất là các bậc phụ huynh có con em hay học online tại nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-sinh-vien-tphcm-may-mua-quen-tat-ung-dung-zoom-khien-ca-lop-ta-hoa-giao-vien-chung-kien-boc-tran-chuyen-hon-hit-410436.html