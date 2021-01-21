Giữa ồn ào liên quan đến Sơn Tùng M-TP, Hải Tú bị nghi lộ ảnh nhạy cảm trong quá khứ

Những thông tin cũng như hình ảnh về nữ diễn viên Hải Tú – “gà cưng” nhà Sơn Tùng M-TP đang được công chúng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, thông tin nữ diễn viên Hải Tú bị cho là “người thứ 3” xen vào cuộc tình tin đồn giữa Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, nghi vấn xuất phát từ việc Thiều Bảo Trâm bỏ theo dõi Sơn Tùng trên trang Instagram. Ngoài ra, hội bạn thân của nữ ca sĩ cũng ẩn ý về việc cô nàng bị "cắm sừng".

Nữ diễn viên Hải Tú...

... được cho là 'kẻ thứ 3' xen vào chuyện tình của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm - Ảnh: Internet

Trước nghi vấn này, Hải Tú liền trở thành nhân vật tiếp theo bị cộng đồng mạng lập group anti. Bên cạnh đó, những thông tin và hình ảnh trong quá khứ của “gà cưng” Sơn Tùng cũng được netizen tìm kiếm ráo riết.

Rất nhanh chóng, cư dân mạng đã “đào lại” hàng loạt bức ảnh nhạy cảm được cho là của Hải Tú trước khi nổi tiếng. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên bán nude táo bạo, để lộ vòng 1 trước ống kính. Nhiều cư dân mạng không giấu được sự ngỡ ngàng khi chứng kiến loạt ảnh quá khứ này của người đẹp.

Loạt ảnh gây sốc được cho là của Hải Tú - Ảnh: Internet

Hải Tú tên thật là Lê Quang Hải Tú, sinh năm 1997. Cô nàng từng là một hot girl và mẫu ảnh có tiếng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Hải Tú chỉ thực sự được chú ý khi trở thành nữ diễn viên độc quyền của M-TP talent (công ty của Sơn Tùng M-TP).

Được công ty “lăng xê” bằng việc cho tham gia diễn xuất trong MV “Chúng ta của hiện tại”, Hải Tú thu về lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, sau scandal trên, số lượng anti-fan của nữ diễn viên đang ngày càng tăng vọt.

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