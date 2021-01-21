Giữa ồn ào liên quan đến Sơn Tùng M-TP, Hải Tú bị nghi lộ ảnh nhạy cảm trong quá khứ

Hậu trường 21/01/2021 15:39

Những thông tin cũng như hình ảnh về nữ diễn viên Hải Tú – “gà cưng” nhà Sơn Tùng M-TP đang được công chúng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, thông tin nữ diễn viên Hải Tú bị cho là “người thứ 3” xen vào cuộc tình tin đồn giữa Sơn Tùng M-TPThiều Bảo Trâm đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, nghi vấn xuất phát từ việc Thiều Bảo Trâm bỏ theo dõi Sơn Tùng trên trang Instagram. Ngoài ra, hội bạn thân của nữ ca sĩ cũng ẩn ý về việc cô nàng bị "cắm sừng".

son tung mtp 1
Nữ diễn viên Hải Tú...
son tung mtp 2
... được cho là 'kẻ thứ 3' xen vào chuyện tình của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm - Ảnh: Internet

Trước nghi vấn này, Hải Tú liền trở thành nhân vật tiếp theo bị cộng đồng mạng lập group anti. Bên cạnh đó, những thông tin và hình ảnh trong quá khứ của “gà cưng” Sơn Tùng cũng được netizen tìm kiếm ráo riết.

Rất nhanh chóng, cư dân mạng đã “đào lại” hàng loạt bức ảnh nhạy cảm được cho là của Hải Tú trước khi nổi tiếng. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên bán nude táo bạo, để lộ vòng 1 trước ống kính. Nhiều cư dân mạng không giấu được sự ngỡ ngàng khi chứng kiến loạt ảnh quá khứ này của người đẹp.

son tung mtp 3son tung mtp 4son tung mtp 5

son tung mtp 6
Loạt ảnh gây sốc được cho là của Hải Tú - Ảnh: Internet

Hải Tú tên thật là Lê Quang Hải Tú, sinh năm 1997. Cô nàng từng là một hot girl và mẫu ảnh có tiếng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Hải Tú chỉ thực sự được chú ý khi trở thành nữ diễn viên độc quyền của M-TP talent (công ty của Sơn Tùng M-TP).  

Được công ty “lăng xê” bằng việc cho tham gia diễn xuất trong MV “Chúng ta của hiện tại”, Hải Tú thu về lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, sau scandal trên, số lượng anti-fan của nữ diễn viên đang ngày càng tăng vọt.

NS Tấn Hoàng: Tôi ở đến mười mấy căn nhà, xe cũng đi đến mười mấy chiếc, mỗi ngày một chiếc

NS Tấn Hoàng: Tôi ở đến mười mấy căn nhà, xe cũng đi đến mười mấy chiếc, mỗi ngày một chiếc

"Tôi giàu thì không bằng ai nhưng xe cũng phải đi đến mười mấy chiếc, cứ mỗi ngày một chiếc" – nghệ sĩ Tấn Hoàng nói.

Xem thêm
Từ khóa:   Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm Hải Tú Thiều Bảo Trâm

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 10 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026