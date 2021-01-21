Sau khi bị chê xuống sắc, Lâm Khánh Chi có màn ‘đáp trả’ cực cao tay

Hình ảnh của nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi tại một sự kiện giải trí mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như người hâm mộ.

Cách đây vài ngày, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước hình ảnh chưa chỉnh sửa của nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi.

Cụ thể, qua loạt khoảnh khắc được dân mạng chụp lại trong livestream, giọng ca “Trái tim vô tình” để lộ phần cổ đầy nếp nhăn, sần sùi kém sắc. Ngay sau đó, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận chê bai nhan sắc của Lâm Khánh Chi.

Hình ảnh gây xôn xao trước đó của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Trước những ý kiến có phần tiêu cực từ khán giả, mới đây, “nữ hoàng chuyển giới” đã tung loạt ảnh lộng lẫy dự sự kiện lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Ai sẽ là người đẹp nhất trong lòng anh?”. Đây được cho là một động thái “đáp trả” của Lâm Khánh Chi.

Lâm Khánh Chi ngồi xế hộp tiền tỷ đến sự kiện - Ảnh: FB

Chiếc váy đỏ giúp làm nổi bật làn da trắng hồng, căng mướt của ‘công chúa’ Lâm Khánh Chi - Ảnh: FB

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của người đẹp - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, Lâm Khánh Chi vô cùng xinh đẹp trong chiếc đầm dạ hội màu đỏ nổi bật với thiết kế cúp ngực giúp khoe khéo đôi gò bồng đảo căng đầy. Trái ngược với hình ảnh trước đó, Lâm Khánh Chi khiến nhiều người mê mẩn với làn da mịn màng, quyến rũ. Ở tuổi 44, nữ ca sĩ vẫn giữ được sắc vóc đỉnh cao khiến nhiều người ghen tỵ.

Dưới bài đăng, người hâm mộ dành nhiều lời cho nữ ca sĩ: “Trời ơi vừa đẹp, vừa sang, vừa quyền lực, quá xuất sắc”, “Trời ơi công chúa trong mơ của tui đẹp lộng lẫy luôn”, “Đẹp quá chị ơi”, “Tuyệt đẹp không còn gì phải nói”, “Đẹp xuất sắc chị yêu ơi”…

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