Giữa ồn ào gia đình, Thiện Nhân bất ngờ 'đổi tên', đáp trả 'cực gắt' khi bị mỉa mai chuyện yêu đồng giới

Hậu trường 01/08/2022 14:34

Mới đây, quán quân Giọng hát Việt Nhí năm 2014 Nguyễn Thiện Nhân đã bất ngờ có động thái mới trên mạng xã hội khiến dân tình xôn xao.

Thời gian qua, quán quân Giọng hát Việt Nhí năm 2014 Nguyễn Thiện Nhân bất ngờ nhận được sự chú ý khi liên tục xảy ra xích mích với gia đình, công khai yêu đương đồng giới. Mới đây, giọng ca trẻ bất ngờ đổi tên loạt tài khoản mạng xã hội của mình từ Thiện Nhân sang một cái tên mới là Trác Thiên An.

Giữa ồn ào gia đình, Thiện Nhân bất ngờ 'đổi tên', đáp trả 'cực gắt' khi bị mỉa mai chuyện yêu đồng giới - Ảnh 1
Tên tài khoản Facebook
Giữa ồn ào gia đình, Thiện Nhân bất ngờ 'đổi tên', đáp trả 'cực gắt' khi bị mỉa mai chuyện yêu đồng giới - Ảnh 2
và Instagram của nữ ca sĩ đều được đổi tên - Ảnh: Chụp màn hình

Cô thậm chí còn đăng tải bức ảnh bản thân trong chuyến du lịch Hàn Quốc vừa qua kèm dòng trạng thái: "Thiên An chào mọi người" như một cách giới thiệu về cái tên mới của mình.

Giữa ồn ào gia đình, Thiện Nhân bất ngờ 'đổi tên', đáp trả 'cực gắt' khi bị mỉa mai chuyện yêu đồng giới - Ảnh 3

Story mới đây của Thiện Nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Hành động này của nữ ca sĩ nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Bên cạnh sự ủng hộ, một bộ phận netizen lại không tiếc lời chỉ trích khi cho rằng nữ ca sĩ quá tuyệt tình, quyết tâm đoạn tuyệt với gia đình. Tuy nhiên, đây chỉ là lời bàn tán của cư dân mạng, phía Thiện Nhân vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về việc đổi tên này. 

Về chuyện tình cảm, có thể thấy, kể từ khi công khai người yêu, Thiện Nhân thoải mái cập nhật hình ảnh ngọt ngào của cả hai. Trong bài viết mới nhân, nữ ca sĩ đã đăng tải dòng trạng thái: "Có anh bên đời bỗng vui" nhưng lại nhận về nhiều lời mỉa mai. Trước những bình luận kém duyên, nữ ca sĩ đã có phản ứng cực kỳ gay gắt. Cụ thể, khi bị một khán giả nam chỉ trích chuyện yêu đồng giới, nữ ca sĩ gay gắt viết: "Sao cái nết anh nó không đẹp miếng nào vậy? Vô duyên quá...". Với một bình luận khác tương tự, cô cũng vô cùng thẳn thắng: "Lo làm ăn, lo cho bản thân cuộc sống đi, đừng đi vòng vòng tìm chỗ nhiều chuyện không đâu nữa"....

Giữa ồn ào gia đình, Thiện Nhân bất ngờ 'đổi tên', đáp trả 'cực gắt' khi bị mỉa mai chuyện yêu đồng giới - Ảnh 4
Bài viết của Thiện Nhân  - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào tối ngày 15/7, trang fanpage có "tích xanh" của  Thiện Nhân bất ngờ có bài đăng cho biết gia đình đã liên lạc với giọng ca trẻ và kêu tiếng "cầu cứu" cộng đồng mạng.

Nội dung bài viết có nhắc đến một người tên Ngân Trác và cho hay giọng ca trẻ đã rời nhà đi từ ngày 11/1. Thời gian đầu, gia đình có thể liên lạc với cô một tuần 1 lần nhưng phải thông qua người này. Tuy nhiên, sau đó, người thân đã mất liên lạc với Thiện Nhân và không biết biết biết cô đang ở đâu, cuộc sống thế nào. Vì vậy, gia đình kêu gọi cộng đồng mạng và những người yêu thương, theo dõi Thiện Nhân có tin tức gì thì liên lạc với người nhà.

Hôm sau, tức ngày 16/7, Thiên Nhân đã có buổi livestream lên tiếng về vụ việc. Cô cho biết, từng bị anh chị đập vỡ đồ đạc, đánh đến nhập viện dù bản thân là trụ cột chính của gia đình. Về chuyện tình cảm, Thiện Nhân cho biết đã từng dẫn người yêu về Bình Định xin phép bố mẹ được quen nhau và kết hôn nhưng không được chấp nhận. 

Giữa ồn ào gia đình, Thiện Nhân bất ngờ 'đổi tên', đáp trả 'cực gắt' khi bị mỉa mai chuyện yêu đồng giới - Ảnh 5
Thiện Nhân và Ngân Trác trong livestream - Ảnh: Chụp màn hình

"Khi ra ngoài ở, tôi xin phép gia đình nhiều lần chứ không phải đùng đùng bỏ đi. Tôi cũng từng đưa chị Ngân về Bình giới thiệu với cha mẹ và xin cưới. Tuy nhiên, gia đình tôi không đồng ý và ra sức phản đối” -  cô nói.

Thiện Nhân mong muốn mọi người không chỉ trích chuyện cô yêu đồng giới. Bởi theo cô "ai cũng có quyền hạnh phúc riêng của bản thân. Cộng đồng LGBT cũng có nhu cầu kiếm tìm hạnh phúc, miễn không làm gì sai là được".

Về phía Ngân Trác, người này nói cô và Thiện Nhân quen biết từ lâu. Khi Thiện Nhân thi Giọng hát Việt nhí 2014, cô là người quản trị fanpage của nữ ca sĩ. Ngân Trác gặp lại Thiện Nhân từ năm 2021. Cả hai phát sinh tình cảm vào đầu năm nay.

Hiện, sự việc đang khiến nhiều người quan tâm.

Giữa lúc gia đình mong trở về nhà, Thiện Nhân hẹn hò cùng người yêu đồng giới tại Hàn Quốc

Giữa lúc gia đình mong trở về nhà, Thiện Nhân hẹn hò cùng người yêu đồng giới tại Hàn Quốc

Giữa lúc ba mẹ mong con gái trở về thì Thiện Nhân vừa đi du lịch Hàn Quốc cùng người yêu đồng giới của mình.

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Từ khóa:   Nguyễn Thiện Nhân Trác Ngân thí sinh giọng hát Việt Nhí

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