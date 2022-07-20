Giữa tâm bão, Thiện Nhân mong muốn cùng người yêu đồng giới vi vu Hàn Quốc, xưng hô 'ba - mẹ' gây chú ý

Sau những phân bua, giải trình và đấu tố lẫn nhau giữa hai phía, nữ ca sĩ mới đây đã đăng story về việc muốn cùng người yêu sang Hàn Quốc du lịch để giải tỏa áp lực và hàn gắn chuyện tình cảm. Ngoài ra, giọng ca sinh năm 2002 còn gây chú ý về cách xưng hô với đối phương.

Trong buổi phát trực tiếp, giọng ca cho biết cô bị chèn ép, ngột ngạt khi ở cùng người thân trong khi phía phụ huynh của nữ ca sĩ cho rằng con còn nhỏ dại nên bị người khác lợi dụng rời khỏi nhà.

Hiện tại, Thiện Nhân và người yêu đang cùng điều hành công ty về du lịch. Từ trước khi xảy ra ồn ào đến nay hai người vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm khi cùng nhau đi du lịch, vi vu nhiều quốc gia như Thái Lan, Singapore và gần đây nhất là Hàn Quốc. Có thể thấy dù đang giữa tâm bão dư luận nhưng hai người vẫn thoải mái tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc, bình yên bên nhau.

Thiện Nhân vẫn luôn khẳng định người yêu chính là cánh cửa mới cho cuộc đời mình. Cô lên tiếng bênh vực người yêu đồng giới: "Trong khi bước ra khỏi gia đình con không có 1 đồng xu nào, là do N. đã lo cho con hết tất cả. Đả kích N. như vậy là một việc rất quá đáng. Ai cũng có những cái hoàn hảo và không hoàn hảo, mọi người đừng lấy sự không hoàn hảo của người khác ra để nói".

Thiện Nhân vẫn luôn khẳng định người yêu chính là cánh cửa mới cho cuộc đời mình - Ảnh: Internet

Dù bị phản đối, cấm đoán từ gia đình nhưng Thiện Nhân vẫn quyết lựa chọn việc có mưu cầu hạnh phúc và sống thật với chính mình. Khán giả mong đợi cô và người thân sẽ tìm được tiếng nói chung sau những ồn ào đáng tiếc này.

Hai người vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm khi cùng nhau đi du lịch, vi vu nhiều quốc gia - Ảnh: Internet

Nguyễn Thiện Nhân đăng quang Giọng hát Việt nhí ở tuổi 12. Cô ghi dấu với các ca khúc âm hưởng dân gian, điệu ru như Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý), Cô Đôi thượng ngàn (hát văn), Hình bóng quê nhà (Thanh Sơn sáng tác, song ca cùng Cẩm Ly)...

Sau khi đoạt quán quân, cô chuyển vào Sài Gòn sống cùng anh chị để có điều kiện học tập và phát triển năng khiếu ca hát. Thiện Nhân được vợ chồng Cẩm Ly tiếp tục bồi dưỡng năng khiếu ca hát, đầu tư quay MV. Thời gian đầu ở Sài Gòn, cô cho biết chỉ muốn về quê vì phải chuyển nhà liên tục do hoàn cảnh gia đình. Dần dà, giọng ca nhí bắt nhịp với cuộc sống thành thị. Cuối tuần hoặc dịp lễ, cô nhận show đi hát để lấy thêm kinh nghiệm và đảm bảo thu nhập cho cuộc sống.

Nguyễn Thiện Nhân đăng quang Giọng hát Việt nhí ở tuổi 12 - Ảnh: Internet

Lên bậc phổ thông, Thiện Nhân vẫn duy trì đam mê ca hát. Cô thường tham gia các chương trình ca nhạc tôn vinh những nhạc phẩm âm hưởng dân ca Nam bộ và bolero. Nhiều video ca hát của Thiện Nhân đạt hàng triệu lượt xem như Vùng lá me bay - Duyên phận (sáng tác: Anh Việt Thanh - Thái Thịnh), Chuyện đêm mưa (nhạc: Nguyễn Hiền, lời Hoài Linh)...