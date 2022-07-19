Thiện Nhân phát ngôn 'sốc' giữa lùm xùm 'tố' gia đình ngược đãi: 'Bạn càng nhún nhường, người khác càng lấn tới'

Hậu trường 19/07/2022 11:56

Trên trang cá nhân, Thiện Nhân đã có những phát ngôn gây tranh cãi cộng đồng mạng.

Mới đây, trên story ở trang cá nhân, Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân đã đăng tải liên tiếp 2 bài viết khiến cộng đồng mạng được dịp bàn tán xôn xao. Cụ thể, Thiện Nhân chia sẻ: "Bạn càng nhún nhường, người khác càng lấn tới, bạn càng tha thứ người khác càng vô tâm, bạn càng mềm lòng người khác càng tham lam, đừng có cái gì cũng nghĩ cho người khác, thử hỏi khi bạn gặp khó khăn liệu có mấy người hiểu và giúp đỡ bạn?"

Tiếp đó, Thiện Nhân còn chia sẻ thêm: "Thiên hạ là những người không nuôi ta cũng không cho ta tiền, nhưng lại rất hay can thiệp và phán xét cuộc sống của ta."

Thiện Nhân phát ngôn 'sốc' giữa lùm xùm 'tố' gia đình ngược đãi: 'Bạn càng nhún nhường, người khác càng lấn tới' - Ảnh 1

Chia sẻ của Thiện Nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Ở trang cá nhân facebook, học trò Cẩm Ly cũng đã đăng tải đoạn video với chia sẻ: "Thiên hạ là những người không có nuôi ta cũng như không cho ta tiền, nhưng lại rất hay can thiệp và phán xét cuộc sống của ta". Bài viết sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra không đồng tình với phát ngôn này của Thiện Nhân.

Thiện Nhân phát ngôn 'sốc' giữa lùm xùm 'tố' gia đình ngược đãi: 'Bạn càng nhún nhường, người khác càng lấn tới' - Ảnh 2
Phát ngôn gây tranh cãi của Thiện Nhân - Ảnh: Internet

Tuy chưa rõ ẩn ý các bài đăng của cô, nhưng rất nhiều cư dân mạng cho rằng Thiện Nhân đang nhắc đến ồn ào giữa cô và gia đình trong mấy ngày qua. Có lẽ nhận được quá nhiều sự chỉ trích từ phía cộng đồng mạng nên hiện tài bài đăng của Thiện Nhân đã "xóa bỏ" khỏi trang cá nhân.

Những ngày qua, lùm xùm giữa quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 - Thiện Nhân và gia đình đã trở thành tâm điểm chú ý và bàn tán của cư dân mạng lẫn báo chí truyền thông. Anh chị ruột đã lên tiếng nhận lỗi đã đánh nữ ca sĩ và gửi lời xin lỗi đến cô. Về phía mẹ ruột nữ ca sĩ lại tha thiết mong con gái út quay về và tỏ ra không có cảm tình với người yêu đồng giới Ngân Trác của Thiện Nhân.

Ca sĩ Lâm Khánh Chi lên tiếng khi Thiện Nhân ở độ tuổi 19 đã đòi cưới người yêu đồng giới

Ca sĩ Lâm Khánh Chi lên tiếng khi Thiện Nhân ở độ tuổi 19 đã đòi cưới người yêu đồng giới

Ca sĩ Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ thẳng thắn về vụ việc ồn ào của Thiện Nhân - Quán quân giọng hát Việt nhí 2014.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Thiện Nhân phát ngôn gây sốc Thiện Nhân Thiện Nhân và gia đình

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 31 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An