Thiện Nhân phát ngôn 'sốc' giữa lùm xùm 'tố' gia đình ngược đãi: 'Bạn càng nhún nhường, người khác càng lấn tới'

Trên trang cá nhân, Thiện Nhân đã có những phát ngôn gây tranh cãi cộng đồng mạng.

Mới đây, trên story ở trang cá nhân, Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân đã đăng tải liên tiếp 2 bài viết khiến cộng đồng mạng được dịp bàn tán xôn xao. Cụ thể, Thiện Nhân chia sẻ: "Bạn càng nhún nhường, người khác càng lấn tới, bạn càng tha thứ người khác càng vô tâm, bạn càng mềm lòng người khác càng tham lam, đừng có cái gì cũng nghĩ cho người khác, thử hỏi khi bạn gặp khó khăn liệu có mấy người hiểu và giúp đỡ bạn?"

Tiếp đó, Thiện Nhân còn chia sẻ thêm: "Thiên hạ là những người không nuôi ta cũng không cho ta tiền, nhưng lại rất hay can thiệp và phán xét cuộc sống của ta."

Chia sẻ của Thiện Nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Ở trang cá nhân facebook, học trò Cẩm Ly cũng đã đăng tải đoạn video với chia sẻ: "Thiên hạ là những người không có nuôi ta cũng như không cho ta tiền, nhưng lại rất hay can thiệp và phán xét cuộc sống của ta". Bài viết sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra không đồng tình với phát ngôn này của Thiện Nhân.

Phát ngôn gây tranh cãi của Thiện Nhân - Ảnh: Internet

Tuy chưa rõ ẩn ý các bài đăng của cô, nhưng rất nhiều cư dân mạng cho rằng Thiện Nhân đang nhắc đến ồn ào giữa cô và gia đình trong mấy ngày qua. Có lẽ nhận được quá nhiều sự chỉ trích từ phía cộng đồng mạng nên hiện tài bài đăng của Thiện Nhân đã "xóa bỏ" khỏi trang cá nhân.

Những ngày qua, lùm xùm giữa quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 - Thiện Nhân và gia đình đã trở thành tâm điểm chú ý và bàn tán của cư dân mạng lẫn báo chí truyền thông. Anh chị ruột đã lên tiếng nhận lỗi đã đánh nữ ca sĩ và gửi lời xin lỗi đến cô. Về phía mẹ ruột nữ ca sĩ lại tha thiết mong con gái út quay về và tỏ ra không có cảm tình với người yêu đồng giới Ngân Trác của Thiện Nhân.

Ca sĩ Lâm Khánh Chi lên tiếng khi Thiện Nhân ở độ tuổi 19 đã đòi cưới người yêu đồng giới Ca sĩ Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ thẳng thắn về vụ việc ồn ào của Thiện Nhân - Quán quân giọng hát Việt nhí 2014.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thien-nhan-phat-ngon-soc-giua-lum-xum-to-gia-dinh-nguoc-dai-ban-cang-nhun-nhuong-nguoi-khac-cang-lan-toi-484218.html