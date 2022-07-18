Thiện Nhân tin tưởng 100% vào người yêu đồng giới của mình, mặc kệ những lời khuyên ngăn của fan

Quán quân The Voice Kids mùa hai gây nhiều sự chú ý khi tuyên bố "tin tưởng người yêu đồng giới 100%", mặc kệ những ý kiến trái chiều của dân mạng.
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Vừa qua, cái tên Thiện Nhân đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng ồn ào giữa mối tình đồng giới của mình và gia đình. Được biết tuy gia đình quán quân The Voice Kids nùa hai không ngăn cấm yêu đồng giới nhưng không tin tưởng vào người yêu hiện tại của nữ ca sĩ và cho rằng đây chính là lý do đã khiến cô từ bỏ con đường sự nghiệp đang rộng mở nên đã quyết tâm ngăn cản.
Mới đây, Thiện Nhân vừa đăng tải dòng trạng thái mới thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Cụ thể, cô vừa đăng tải một đoạn video ngắn trên trang cá nhân với nội dung: 'Thật may mắn khi cánh cửa cuộc đời mới đã mở ra'. Bài đăng này đang nhận được đông đảo sự quan tâm từ phía công chúng.
Trong đoạn video được đăng tải, Thiện Nhân đã chia sẻ loạt ảnh tình tứ cùng người yêu đồng giới. Nhiều khoảnh khắc thân mật của cả hai đã được Thiện Nhân ghép lại thành một đoạn clip ngắn. Nhìn vào dòng caption mà nữ ca sĩ đăng tải, nhiều netizens cho rằng Thiện Nhân vẫn đang hết lòng với người yêu hiện tại khi tình cảm gọi "người ấy" là "cánh cửa của cuộc đời mới" như ý muốn nói rằng, cuộc đời mình vì người này mà đã được bước sang trang mới.
Tuy nhiên, cư dân mạng lại "soi" ra được một bình luận gây chú ý. Cụ thể, một tài khoản nêu ý kiến: "Quay về đi, mặt N. anh thấy không đáng tin". Thiện Nhân liền lên tiếng bên vực người yêu: "Anh không tin nhưng EM TIN là được anh nha. Cám ơn anh nhiều ạ".