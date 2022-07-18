Thiện Nhân tin tưởng 100% vào người yêu đồng giới của mình, mặc kệ những lời khuyên ngăn của fan

Hậu trường 18/07/2022 17:45

Quán quân The Voice Kids mùa hai gây nhiều sự chú ý khi tuyên bố "tin tưởng người yêu đồng giới 100%", mặc kệ những ý kiến trái chiều của dân mạng.

Vừa qua, cái tên Thiện Nhân đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng ồn ào giữa mối tình đồng giới của mình và gia đình. Được biết tuy gia đình quán quân The Voice Kids nùa hai không ngăn cấm yêu đồng giới nhưng không tin tưởng vào người yêu hiện tại của nữ ca sĩ và cho rằng đây chính là lý do đã khiến cô từ bỏ con đường sự nghiệp đang rộng mở nên đã quyết tâm ngăn cản.

Thien Nhan
Thiện Nhân là quán quân The Voice Kids 2014 - Ảnh: Internet
Thien Nhan
Thiện Nhân và người yêu đồng giới - Ảnh: Internet

Mới đây, Thiện Nhân vừa đăng tải dòng trạng thái mới thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Cụ thể, cô vừa đăng tải một đoạn video ngắn trên trang cá nhân với nội dung: 'Thật may mắn khi cánh cửa cuộc đời mới đã mở ra'. Bài đăng này đang nhận được đông đảo sự quan tâm từ phía công chúng.

Thien Nhan
Dòng trạng thái mới cuat Thiện Nhân gay lên nhiều sự chú ý - Ảnh: Internet

Trong đoạn video được đăng tải, Thiện Nhân đã chia sẻ loạt ảnh tình tứ cùng người yêu đồng giới. Nhiều khoảnh khắc thân mật của cả hai đã được Thiện Nhân ghép lại thành một đoạn clip ngắn. Nhìn vào dòng caption mà nữ ca sĩ đăng tải, nhiều netizens cho rằng Thiện Nhân vẫn đang hết lòng với người yêu hiện tại khi tình cảm gọi "người ấy" là "cánh cửa của cuộc đời mới" như ý muốn nói rằng, cuộc đời mình vì người này mà đã được bước sang trang mới.

Tuy nhiên, cư dân mạng lại "soi" ra được một bình luận gây chú ý. Cụ thể, một tài khoản nêu ý kiến: "Quay về đi, mặt N. anh thấy không đáng tin". Thiện Nhân liền lên tiếng bên vực người yêu: "Anh không tin nhưng EM TIN là được anh nha. Cám ơn anh nhiều ạ".

Thien Nhan
Thiện Nhân lên tiếng bảo vệ người yêu của mình mặc những lời khuyên ngăn - Ảnh: Internet
Thiện Nhân đăng ảnh hôn má ngọt lịm cùng người yêu đồng giới: 'May mắn cánh cửa cuộc đời mới mở ra'

Thiện Nhân đăng ảnh hôn má ngọt lịm cùng người yêu đồng giới: 'May mắn cánh cửa cuộc đời mới mở ra'

Dường như Thiện Nhân không mấy bận tâm đến những lùm xùm đang diễn ra, cô thoải mái chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên người yêu đồng giới.

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Từ khóa:   Thiện Nhân Nguyễn Thiện Nhân Ca Sĩ Thiện Nhân

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