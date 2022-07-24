Giữa lúc gia đình mong trở về nhà, Thiện Nhân hẹn hò cùng người yêu đồng giới tại Hàn Quốc

Giữa lúc ba mẹ mong con gái trở về thì Thiện Nhân vừa đi du lịch Hàn Quốc cùng người yêu đồng giới của mình.

Mặc kệ những ồn ào, lời bàn tán của cư dân mạng, Thiện Nhân vẫn giữ quan điểm riêng và con đường mình đã chọn. Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Thiện Nhân đã bất ngờ đăng tải hình ảnh đang check-in tại Hàn Quốc. Đồng thời, cô nàng còn chia sẻ thêm một story khác ghi lại cảnh được tình đồng giới của mình tặng quà và còn gửi lời cảm ơn đầy ngọt ngào đến Ngân Trác: "Cảm ơn ba ba nhiều".

Thiện Nhân đã có mặt tại Hàn Quốc sau khi lùm xùm nổ ra - Ảnh: Chụp màn hình Thiện Nhân thoải mái hơn khi chia sẻ khung ảnh tình tứ với người yêu đồng giới - Ảnh: Chụp màn hình Khi công khai chuyện hẹn hò, Thiện Nhân càng thoải mái hơn khi chia sẻ khung ảnh tình tứ với người yêu đồng giới. Những nụ hôn trao nhau cũng được họ ghi lại và công khai trên trang cá nhân. Ngoài ra, cả hai xưng hô với nhau rất ngọt ngào như vợ - chồng, ba - mẹ. Nữ ca sĩ vẫn luôn hạnh phúc với mối tình này mặc dù gia đình không tin tưởng "nửa kia" của con gái. Thiện Nhân vẫn sử dụng mạng xã hội, mọi thứ diễn ra như bình thường giữa ồn ào - Ảnh: FBNV Trước đó, người thân của Thiện Nhân cũng có những chia sẻ về vấn đề nữ ca sĩ thay đổi tâm tính kể từ khi hẹn hò với người yêu đồng giới. Họ không chấp nhận người yêu của con thông qua nhiều chi tiết và cho rằng đối phương là người không đàng hoàng và nói dối.

Phụ huynh nữ ca sĩ mong con gái trở về nhà: "Tôi là mẹ, tôi mong con quay về bên cha mẹ, gia đình và anh em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để đón con về nhà. Mấy ngày nay là bậc làm cha làm mẹ, tôi rất là buồn và mong câu chuyện này sẽ kết thúc tại đây, đừng nói qua nói lại nữa. Chỉ cần cháu quay trở về nhà với gia đình là điều tôi mong muốn nhất". Người thân không chấp nhận người yêu của con thông qua nhiều chi tiết và cho rằng đối phương là người không đàng hoàng và nói dối - Ảnh: Báo Tiền Phong Hiện tại, Thiện Nhân vẫn sống chung với người yêu, tạm dừng ca hát và phát triển lĩnh vực mới.

Mặc kệ 'drama' Thiện Nhân cùng người yêu qua Hàn Quốc du lịch Thiện Nhân cùng người yêu đồng giới qua Hàn Quốc du lịch giữa tâm bão dư luận đang hướng về mình và gia đình suốt những ngày qua.

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