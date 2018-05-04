Giữa ồn ào bị học trò tố gạ tình, không ngờ vợ chồng Phạm Anh Khoa lại sống thế này

Hậu trường 04/05/2018 11:15

Giữa scandal bị Phạm Lịch tố gạ tình, Phạm Anh Khoa vẫn bình thản đi chơi cùng vợ con như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vài ngày qua, dư luận liên tục dậy sóng trước thông tin ca sĩ Phạm Anh Khoa bị vũ công Phạm Lịch tố gạ tình. Trước lời tố cáo của học trò, ca sĩ Phạm Anh Khoa đã chính thức lên tiếng phủ nhận. Chưa dừng lại, rocker này cũng thông báo đã nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ mình.

Giữa ồn ào bị học trò tố gạ tình, không ngờ vợ chồng Phạm Anh Khoa lại sống thế này - Ảnh 1
Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa có hành động gạ tình cô - Ảnh: Internet

Trước hàng loạt những ồn ào không hay về chồng, bà xã Phạm Anh Khoa tỏ ra khá bình thản. Đặc biệt, mới đây, Thùy Trang còn chia sẻ loạt ảnh đi chơi vui vẻ cùng chồng con dù ồn ào tình ái vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Giữa ồn ào bị học trò tố gạ tình, không ngờ vợ chồng Phạm Anh Khoa lại sống thế này - Ảnh 2
Bên cạnh hình ảnh, Thùy Trang còn kèm chú thích: 'Lễ đi làm hết lễ cả nhà đi chơi bù' - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, Anh Khoa và Thùy Trang khá vui vẻ, thoải mái và hầu như tâm trạng không bị ảnh hưởng bởi lùm xùm gạ tình.

Giữa ồn ào bị học trò tố gạ tình, không ngờ vợ chồng Phạm Anh Khoa lại sống thế này - Ảnh 3
Thùy Trang vui vẻ khi được đi chơi cùng chồng - Ảnh: FBNV
Giữa ồn ào bị học trò tố gạ tình, không ngờ vợ chồng Phạm Anh Khoa lại sống thế này - Ảnh 4
Lùm xùm nhiều ngày qua có vẻ không ảnh hưởng đến tâm trạng của cặp đôi - Ảnh: FBNV

Giữa ồn ào bị học trò tố gạ tình, không ngờ vợ chồng Phạm Anh Khoa lại sống thế này - Ảnh 5

Giữa ồn ào bị học trò tố gạ tình, không ngờ vợ chồng Phạm Anh Khoa lại sống thế này - Ảnh 6
Những khoảnh khắc vui vẻ của Thùy Trang bên cạnh chồng con - Ảnh: FBNV
Giữa ồn ào bị học trò tố gạ tình, không ngờ vợ chồng Phạm Anh Khoa lại sống thế này - Ảnh 7
Bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến hạnh phúc của gia đình nam ca sĩ giữa scandal - Ảnh: FBNV
Lý do Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa gạ tình: 'Chờ một lời xin lỗi nhưng lại bị xúc phạm nặng nề'

Lý do Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa gạ tình: 'Chờ một lời xin lỗi nhưng lại bị xúc phạm nặng nề'

Quá bức xúc khi Phạm Anh Khoa không xin lỗi còn sỉ nhục mình, Phạm Lịch đã quyết định lên tiếng để phơi bày sự thật.

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Từ khóa:   Phạm Anh Khoa Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa gạ tình

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