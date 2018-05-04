Giữa ồn ào bị học trò tố gạ tình, không ngờ vợ chồng Phạm Anh Khoa lại sống thế này

Giữa scandal bị Phạm Lịch tố gạ tình, Phạm Anh Khoa vẫn bình thản đi chơi cùng vợ con như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Chứng kiến con gái đau đớn vì Phạm Anh Khoa, mẹ Phạm Lịch năn nỉ 'Bỏ qua đi con, nói ra làm gì'
- Phạm Anh Khoa bị tố thường xuyên gợi dục học trò dù đã có vợ con
Vài ngày qua, dư luận liên tục dậy sóng trước thông tin ca sĩ Phạm Anh Khoa bị vũ công Phạm Lịch tố gạ tình. Trước lời tố cáo của học trò, ca sĩ Phạm Anh Khoa đã chính thức lên tiếng phủ nhận. Chưa dừng lại, rocker này cũng thông báo đã nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ mình.
Trước hàng loạt những ồn ào không hay về chồng, bà xã Phạm Anh Khoa tỏ ra khá bình thản. Đặc biệt, mới đây, Thùy Trang còn chia sẻ loạt ảnh đi chơi vui vẻ cùng chồng con dù ồn ào tình ái vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.
Có thể thấy, Anh Khoa và Thùy Trang khá vui vẻ, thoải mái và hầu như tâm trạng không bị ảnh hưởng bởi lùm xùm gạ tình.