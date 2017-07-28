“Nữ hoàng giải trí” – Hồ Ngọc Hà rạng rỡ khi nhận một bó hoa hồng tuyệt đẹp từ một người “bí mật”.
Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà có đăng tải lên trang cá nhân của mình hình ảnh cô ôm một bó hoa hồng lớn với nụ cười rạng rỡ trên môi. Đặc biệt, người đẹp cũng đăng kèm theo dòng trạng thái: “Cám ơn anh” và biểu tượng hình trái tim.
Điều này làm dấy lên sự tò mò trong dư luận về nhân vật đã tặng cho “Nữ hoàng giải trí" bó hoa tuyệt vời này.
Đặc biệt, khi được siêu mẫu Thanh Hằng comment hỏi: “Đang yêu?”, người đẹp trả lời: “Dạ tự nghĩ thôi ạ… Không yêu ai ạ”. Điều này càng khiến fan hoài nghi và tò mò.
Trước đó, sau khi ra mắt MV Cả một trời thương nhớ , Hà Hồ cũng dính nghi án tình cảm với Kim Lý. Dân mạng cũng tung ra không ít bằng chứng cho thấy cả hai có mối quan hệ không bình thường. Đặc biệt, những cảnh tình tứ nóng bỏng trong MV khiến nhiều người hoài nghi có phải cặp đôi có quan hệ tình cảm thực sự?
Tuy nhiên, khi được hỏi "Hình như Hồ Ngọc Hà hơi bị phấn khích với những nụ hôn trong MV quá nên là liên tục đăng ảnh trên mạng xã hội", người đẹp cũng nhanh chóng trả lời: "Đây thực ra cũng là một cách PR MV mới thôi mà chứ có gì đâu. Thôi tối nay về đăng hình khác vậy".