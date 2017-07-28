Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà có đăng tải lên trang cá nhân của mình hình ảnh cô ôm một bó hoa hồng lớn với nụ cười rạng rỡ trên môi. Đặc biệt, người đẹp cũng đăng kèm theo dòng trạng thái: “Cám ơn anh” và biểu tượng hình trái tim.

Điều này làm dấy lên sự tò mò trong dư luận về nhân vật đã tặng cho “Nữ hoàng giải trí" bó hoa tuyệt vời này.